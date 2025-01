Visul american, devenit realitate. Povestea românului cu o mie de case

Mihai Meglei a plecat în America în urmă cu 45 de ani, dar nu a uitat România. Este căsătorit cu Emilia de peste paru devenii și spune că îi este recunoscător pentru că l-a susținut în toți acești ani. Este unul dintre românii de succes din America, având 1000 de locuințe și două avioane private.

Povestea lui Mihai Meglei

Mihai Meglei spunecă a pornit de jos. La început a lucrat pe bani puțini iar acum deține aproape 1000 de locuințe în America și două avioane pe care le pilotează.

În spatele succesului se ascunde ambiția și sprijinul soției sale, Emilia. C

„Am avut binecuvântarea ca soția mea să fie o soție bună și să mă sprijine, și să facem toate lucrurile care trebuie făcute. A fost o persoană înțelegătoare. A știut să se poarte și, de câte ori am venit acasă obosit, a fost bucuroasă și veselă și cu adevărat s-a bucurat că am venit acasă, și am simțit asta. A fost un imbold pentru mine ca familie și ca un cuplu. Cred că este un element foarte important pentru o căsnicie, să fie o înțelegere între soț și soție. Viața de familie este foarte scurtă și familiile se despart foarte ușor. Este o binecuvântare să ai o soție bună”, a spus Mihai Meglei, la Visul românesc - Succes american.

Eș a deschis ușa uneia dintre case echipei Visul românesc - Succes american, fiind una dintre proprietățile sale, din cele aproape 1000 pe care le are peste ocean. Românul are și două avioane private pe care tot el le pilotează.

„Am cumpărat un bloc de 40 de apartamente. După un an am vândut proprietatea respectivă și am făcut atunci un profit la vânzare, cash, de 100.000 de dolari, în 1992 probabil, după un an de zile probabil. De atunci, lucrurile s-au schimbat, după câteva luni am cumpărat o altă proprietatea și a fost în condiții mai bune, și după tot am cumpărat”, a mai spus Mihai Meglei, potrivit spynews.ro.