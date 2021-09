digitizARTE.ro, platforma educațională și de auto-publicare pentru tinerii artiști – un produs cultural atipic și esențial

Tinerii creativi - designeri, arhitecți, ilustratori, graficieni, artiști plastici și muzicieni - pot acum debuta, având posibilitatea de auto-publicare (self-publishing), pe platforma interactivă online digitizArte.ro. La apelul deschis lansat de website, adresat artiștilor emergenți - talente locale, susținute pentru a ajunge la audiențe internaționale - au răspuns participanți din România, Italia și Portugalia. Plaforma va premia ulterior opt articole auto-publicate din domeniile creative. Totodată, digitizArte îi susține pe cei înscriși printr-un un program educațional compus din cinci ateliere online și un ghid pentru tinerii creativi. Primul astfel de atelier virtual îl are ca invitat pe Dragutesku și este destinat muzicienilor independenți. Seria de cursuri este lansată la început de septembrie, iar cititorii vor găsi periodic pe website lucruri și workshopuri noi.

„Ne dorim să facem cunoscută tinerilor creativi această nouă platformă, ca un spațiu în care atât artiștii, cât și și promoterii își pot publica materialele artistice pe care le realizează”, spun Cristina Popa și Andrei Racovițan, creatorii programului digitizArte, „- fie că este vorba despre muzică, design, arhitectură, ilustrație, grafică sau arte plastice -, iar cei cu diferite aptitudini să știe că pot participa la apelul deschis. Atelierele pe care le organizăm și care vor putea fi urmate pe website au ca scop tutorializarea celor care vor să utilizeze platforma pentru a publica online, susținerea lor în demersul de a-și prezenta publicului lucrările create”.

Cum funcționează digitizArte

CE? Pe scurt, digitizArte este o platformă online compusă din 5 cursuri, o galerie cu lucrările câștigătoare ale apelului deschis și un ghid.

Website-ul este o platformă interactivă online de debut și auto-publicare (self-publishing) pentru tinerii creativi (artiști, designeri, arhitecți, ilustratori, graficieni și muzicieni) care continuă activitatea de descoperire, promovare și conectare a talentelor locale cu audiențe internaționale, întreprinsă de Save or Cancel timp de peste 12 ani. Proiectul digitizArte propune trei direcții de acțiune, o serie atipică de produse culturale:

1) un program educațional, în lunile septembrie-octombrie, compus din cinci ateliere online și un ghid pentru tinerii creativi care informează despre capacitatea internetului de a conecta autorii cu audiențe globale, cu ajutorul noilor metode de digitalizare a lucrărilor și publicare online, facilitând producția artistică și expunerea lucrărilor în mediul virtual, într-un mod sustenabil;

2) un website dedicat contribuțiilor auto-publicate de creativi, https://digitizarte.ro;

3) un apel deschis pentru artiști emergenți, care premiază opt articole auto-publicate din domeniile creative, cu participarea publicului, alături de echipa Save or Cancel și parteneri, în procesul de selecție și jurizare a lucrărilor.

Pentru CINE? Proiectul se adresează celor care folosesc serviciile de auto-publicare puse la dispoziție de platforma proiectului și care au participat la apelul deschis, alături de cititorii ghidului digital, care își vor actualiza și îmbunătăți cunoștințele de publicare online. Vizitatorii website-ului vor putea accesa conținutul publicat de artiști în cadrul proiectului și vor putea citi articole ce acoperă teme legate de artele susținute de platformă.

CUM? Îmbinând spațiul expozițional cu cel virtual, platforma va favoriza dialogul, debutul, și va contribui, ca resursă accesibilă oricând, oriunde, la educarea constantă atât a publicului, cât și a artiștilor, prin interconectare și activități multidisciplinare.

Fiecare atelier organizat de digitizArte este compus din mai multe module și quiz-uri. La fiecare atelier va exista câte un studiu de caz, cu câte un artist local, realizat sub forma unui interviu video. Din aceste cursuri va rezulta ghidul. Aceste ateliere și ghidul sunt utile celor care vor să publice pe digitizArte sau, în general, în mediul online.

DE CE? Prin acest proiect se creează premise pentru educația și participarea continuă a tinerilor creativi, în mediul online, sustenabil și replicabil, cu scopul de a deprinde noi abilități de comunicare și reprezentare a activității profesionale. Platforma urmărește să activeze publicuri noi și să creeze recurență în rândul vizitatorilor, în vederea cultivării obiceiului de a aprecia muzica, arta, designul, ilustrația și grafica în viața cotidiană.

„Artiștii locali și internaționali cu care interacționăm utilizează în general rețelele de socializare, însă am observat că mulți și-ar dori să aibă propriul spațiu în care să își prezinte lucrările din portofoliu”, povestesc Cristina și Andrei, creatorii programului. „În acest sens, platforma digitizArte le oferă artiștilor posibilitatea de a-și expune lucrările și, în același timp, îi invită să aprofundeze cunoștințele acumulate și să deprindă noi abilități utile în self publishing online, poate chiar să-și creeze un website propriu.”

Dragutesku, invitat pentru un studiu de caz în care povestește despre cum utilizează internetul pentru a se conecta cu audiențele sale

La primul atelier virtual, ce are ca scop dezvoltarea competențelor digitale, va fi prezent Dragutesku, workshopul fiind destinat muzicienilor independenți. Cursul conține trei module și poate fi deja urmat pe website-ul digitizArte.ro.

Dragutesku vorbește în interviul de pe platformă despre tipurile de conținut create pentru social media și tool-urile utilizate în acest proces, de la selectarea hashtag-urilor, beneficiile publicării unui articol lung în comparație cu unul scurt, la organizarea planului de conținut, promovare, indici de performanță sau viitorul auto-publicării online.

„Să facă totul din pasiune, să nu aibă niciodată așteptări”, le spune invitatul tinerilor care încep să facă muzică. „Astfel, dispare o posibilă dezamăgire. Și să lucreze obsesiv de mult. Rezultatele apar în timp.”

Drăguț Adrian, cunoscut cu aliasul Dragutesku, este un artist discret și un compozitor prolific care lasă sunetele muzicii electronice să vorbească pentru el și, totodată, este managerul casei de discuri DRG Series.

În ultimii ani, Dragutesku a fost autorul a numeroase apariții lansate de case de discuri locale și internaționale precum Fapte Records, feeder sound, Tupiar Records, Masivarium, Perception Dub, Otomoji, Minim Records, Modeight, Parama, Raw Crafted Wax, Unic. Activitatea sa de DJ și performer se materializează în apariții pe scenele din România, Marea Britanie, Serbia, Armenia, Rusia și Israel.

Povestind despre etapele prin care trece un material înainte de publicare și despre modul în care își concepe, produce și promovează albumele, Dragutesku spune că acesta poate fi un proces destul de lung, în care pașii sunt făcuți cu răbdare și dedicare: „Pentru album, bineînțeles, am contactat toate platformele pe care le știu și alături de care am colaborat, de la Trommel, Meoko, chiar și feeder. Apoi am făcut un plan. De exemplu, la două săptămâni, câte o premieră, [...]. La album, chiar cred am făcut premiere pentru toate.” Implicarea personală a artistului este și în partea de promovare. De pildă, spune el, „de obicei, am făcut coverurile din poze făcute de mine. De unde am fost eu, din experiențele mele.”

Despre momentul profesional în care se află azi, Dragutesku spune: „Mai nou, aș vrea să fac și digital și vinil. Vinilul, singur, te limitează oarecum la o categorie de oameni, care cumpără numai plăci.”

digitizArte

Proiect produs de Save or Cancel

Distribuit de feeder.ro

Parteneri media: Igloo, Zeppelin, The Institute, IQads, Assamblage, Revista Atelierul

Cofinanțat de AFCN

Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Despre Save or Cancel

Din 2009, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană. Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte și programe culturale și editoriale.