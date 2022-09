„Emoții”, prima expoziție fotografică despre emoțiile vieții sălbatice, va putea fi vizitată între 1 și 9 octombrie la Muzeul Național al Țăranului Român

Expoziția cuprinde 31 de fotografii ce ilustrează „wildlife-ul” din mai multe colțuri ale lumii - de la păsările din Delta Dunării și ursul din Carpați, până la pufinii din Feroe, chirele din Islanda, flamingii din Cuba și veverițele din Canada. Deși speciile fotografiate sunt atât de diverse, imaginile nu au rol documentar, ci au fost realizate într-un mod cât mai artistic și gândite astfel încât să exprime cât mai multe stări.

„Mereu mi-am dorit să găsesc ceva diferit în ceea ce fac. Am descoperit fotografia, apoi wildlife-ul, iar când le-am întâlnit pe cele două, am căutat să le îmbin cât mai armonios. Și atunci, personificarea viețuitoarelor m-a entuziasmat cel mai mult - să le privesc ca pe oameni, să le caut sclipirea din privire, să mă gândesc la ce simt, dar și la ce îmi transmit ele mie. E o lume fantastică, plină de neprevăzut și de…emoții. Pentru că și ele simt la fel ca noi, chiar dacă nu li se înroșeșc obrajii și nu le tremură mâinile, chiar dacă nu au riduri să se încrunte ori glas să spună „mi-e dor”, spune Rareș Beșliu.

Expoziția este deschisă publicului în perioada 1 - 9 octombrie la Muzeul Național al Țăranului Român, sala Acvariu, (de marți până duminică, între orele 10 și 18) și poate fi vizitată gratuit.

Despre Rareș Beșliu

Rareș este economist, antreprenor și fotograf de natură. Este autorul albumului fotografic „Dor de Viscri", o carte despre frumusețea vieții în satul transilvănean. A absolvit New York Institute of Photography, secția Nature & Landscape. Fotografia îi aduce bucurie, dar găsirea cadrului artistic și adăugarea unui plus de creativitate sunt cele care îi definesc stilul și îl întregesc. Transmite emoție prin toate imaginile sale și dă viață fiecărui personaj. Caută ipostaze cât mai diferite, surprinde trăiri aparte, așteaptă lumina potrivită și alege cu atenție doar acel cadru care îi spune o poveste. Îi plac portretele și urmărește expresiile animalelor și păsărilor ale căror priviri nu știu că el este acolo, camuflat în cele mai mici detalii.

Despre Bucharest Photofest

Ajuns la cea de-a șaptea ediție în 2022, este un festival-platformă care și-a asumat misiunea de a intermedia accesul publicului larg la unele dintre cele mai importante, actuale și relevante repere din fotografia autohtonă și internațională. Ediția de anul acesta a Bucharest Photofest se desfășoară în perioada 1 - 9 octombrie în mai multe spații din București și reunește aproximativ 30 de evenimente grupate într-o temă – Trust / Încredere: expoziții, proiecții de film, showcases, discuții și dezbateri, ateliere practice, proiecții și instalații video, dar și concerte live.