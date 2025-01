Omagiu inedit: Mihai Eminescu, subiect de Breaking News pentru elevii din Drobeta Turnu Severin, la 175 de ani de la naștere

Elevii, reporteri pentru o zi

O activitate inedită a fost sesiunea în care elevii au devenit reporteri pentru o zi. Ana Iorga, gazda evenimentului, le-a oferit unor tinere ocazia de a prezenta „știri” despre Mihai Eminescu într-un exercițiu de imaginație ce l-a adus pe poet în contemporaneitate.

„Am vorbit tot despre Mihai Eminescu, de Ziua Culturii Naționale, am exersat un pic munca de la știri. Facem un exercițiu de imaginație și vorbim despre Eminescu și contemporanii lui, ca și cum ar fi știri de actualitate. Microfonul e la elevi. Ei se prezintă și citesc un fragment, iar apoi l-am comentat împreună”, le-a explicat Ana Iorga.

Iulia și Cati, eleve, au prezentat în direct o știre fictivă.

„Bună ziua, suntem Iulia și Cati și vă prezentăm în direct, Breaking News la Antena 3 CNN. Aseară a apărut poezia Luceafărul, scrisă de Mihai Eminescu. Această știre vine direct de la Viena, unde Societatea Studențească România Jună a publicat poemul lui Mihai Eminescu. În exclusivitate, vă arătăm astăzi părți din manuscrisul poemului finalizat în anul precedent.

Moment istoric, doamnelor și domnilor, eveniment de referință pentru cultura românească, Academia Recordurilor Mondiale anunță că Luceafărul este cel mai lung poem de dragoste care s-a scris vreodată. Să vedem ce au de zis criticii români despre succesul lui Eminescu. Citim pe pagina de Facebook a lui George Călinescu o postare emoționantă unde scrie: Luceafărul este mai mult decât o simplă poveste de dragoste. Acest poem este vârful operei eminesciene.”

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

După momentul inedit, Ana Iorga le-a întrebat pe fete cum li s-a părut să aducă opera lui Eminescu în contemporaneitate.

„Nu mi se pare atât de ciudat. Chiar mi se pare ceva foarte inovator să zic așa, pentru că aducem elemente din trecut în perioada noastră contemporană. Ceea ce mi se pare foarte funny”, a explicat una dintre participante.

Activități interactive pentru tineri

Evenimentul a inclus și alte activități precum concursuri multimedia, cenacluri literar-istorice, dar și vizite la o bibliotecă virtuală dedicată poetului. Toate activitățile s-au desfășurat sub forma unor metode moderne și captivante menite să îi apropie pe tineri de moștenirea culturală eminesciană.

Astfel, Drobeta Turnu Severin devine, pentru o zi, un centru al culturii naționale, celebrând într-un mod inovator personalitatea și opera lui Mihai Eminescu.

„Am fost la Drobeta Turnu Severin de Ziua Culturii Naționale. Sună foarte sofisticat, dar noi avem întâlniri prietenești. Am profitat de acest prilej să-l evocăm pe Mihai Eminescu, dar nu pe Mihai Eminescu din bibliografiile școlare, de la examene, ci pe Mihai Eminescu, prietenul, scriitorul care ne-a lăsat cea mai frumoasă limbă română. Putem să spunem asta și îi datorăm foarte mult la acest capitol. Am citit din poeziile lui Eminescu, am făcut dezbateri live, am avut un mini-studio în care copiii au fost reporteri pentru o zi și moderatori. A fost emoționant, palpitant și absolut minunat”, a declarat Ana Iorga, gazda evenimentului.

”Ne ajută să îl aducem pe Mihai Eminescu mai aproape de copii”

„Iată că Mihai Eminescu este aici, într-o Românie inteligentă, partener Antena 3 CNN și mai multe școli și licee din Drobeta Turnu Severin. Este vorba despre activități educative, extracurriculare, interactive, prin metode multimedia precum quiz-uri pe plasme touchscreen. Metodele digitale sunt extraordinare pentru generațiile actuale și ne ajută să-l aducem pe Mihai Eminescu mai aproape de copii, dar și de profesori”, a spus Delia Râmniceanu, managerul Palatului Culturii.

Evenimentul a fost organizat de Primaria Drobeta Turnu Severin, Palatul Culturii Teodor Costescu si Antena 3 CNN.

Echipaj Castigator lOCUL 1 - Colegiul National Gheorghe Titeica - Drobeta Turnu Severin copus din Profesor coordonator - Nicolina Georgescu si elevii Bordea Maria Catinca, Mihart Iris, Roșca Daria și Căruntu Andreea Anca.

Fiecare copil si profesor coordonator au primit ca premiu cate un laptop Laptop LENOVO IdeaPad 1 15ALC7, AMD Ryzen 7 5700U pana la 4.3Ghz, 15.6" Full HD, 12GB DDR4, SSD 512GB, AMD Radeon Graphics, Free DOS, albastru.