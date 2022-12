„EU SUNT UN ALT TU - O CONFERINȚĂ DESPRE CORP” marchează încheierea proiectului ‘Adina Pintilie: Tu ești un alt eu - O catedrală a corpului’, ce a reprezentat România la Bienala de Artă de la Veneția 2022

Proiectul „Tu ești un alt eu - O catedrală a corpului” s-a bucurat de un ecou deosebit în presa internațională, care l-a inclus în clasamente și articole ce vizează cele mai apreciate participări naționale la actuala ediție a Bienalei. Publicații de referință din lumea artelor vizuale au menționat atenția deosebită de care s-a bucurat Pavilionul României pe scena internațională:

ARTPRESS numește Pavilionul României „o capodoperă a momentului”: „Adina Pintilie imaginează un spațiu de convivialitate dincolo de granițe și raționamente binare. Frumusețea copleșitoare a imaginilor, și o coloană sonoră superbă potențează aceste confesiuni de o onestitate tulburătoare, ce destabilizează și transcend discursurile și perspectivele convenționale [...] O artistă în deplinătatea mijloacelor sale de expresie, pe care vă recomandăm să o urmăriți îndeaproape.”

E-flux - Art & Education: - “'You Are Another Me' ne invită să ne reevaluăm relațiile cu realitatea, vulnerabilitatea și frumusețea de a trăi în propriul corp. (…) Transgresând dihotomiile normative și excluzive, spațiul expozițional devine un spațiu al introspecției, al acceptării, învățării și, în cele din urmă, al celebrării împreună, dincolo de granițe si limite."

Frieze: „Lucrarea de realitate virtuală a Adinei Pintilie are un impact puternic nu datorită artificiilor tehnologice, ci pentru că reușește să facă privitorul să înțeleagă la un nivel profund, intim, experiențele acestor oameni. Sentimentul de a fi o altă persoană într-o simulare poate fi straniu, inconfortabil, și de-a dreptul tulburător. Lucrarea lui Pintilie este o reușită impresionantă în orice medium, dar mai ales rară în VR.”

Curatoriat de Cosmin Costinaș și Viktor Neumann, proiectul „Tu ești un alt eu - O catedrală a corpului” a prezentat în premieră lucrări noi ale artistei Adina Pintilie: o instalație multi-media și o sculptură cinematografică la Pavilionul României, completată de o extensie VR găzduită de Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția. Reimaginând pavilionul încărcat de istorie al României ca pe o „catedrală” contemporană, expoziția celebrează corpul și conexiunile umane dincolo de orice preconcepție, propunând posibilități de a vedea, de a gândi și de a relaționa, care destabilizează retoricile vizuale și politicile convenționale ale privirii, generând noi experiențe epistemologice și transformatoare.

La închiderea Bienalei de la Veneția, curatorii Cosmin Costinaș și Viktor Neumann au afirmat:

“Suntem copleșiți de răspunsurile favorabile atât din partea publicului larg, mulți vizitatori descriind experiența din pavilion ca fiind una profundă și revelatorie la un nivel foarte personal, cât și din partea colegilor de breaslă și a presei românești și internaționale, mulți dintre ei fiind impresionați de viziunea artistică originală a Adinei Pintilie. Multe voci au considerat pavilionul ca fiind unul dintre cele mai de sucess ale bienalei, o contribuție semnificativă la conversațiile actuale asupra imaginarului corpului, intimității și sexualității, precum și asupra limbajului în schimbare al imaginii în artele vizuale și cinematografice.”

Cu ocazia încheieriii Bienalei de Artă de la Veneția, miercuri, 14 decembrie, va avea loc simpozionul „EU SUNT UN ALT TU - O CONFERINȚĂ DESPRE CORP. Medierea intimității și politicilor corpului”, organizat de Departamentul Cercetare, Dezvoltare, Inovare din cadrul UNATC - Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” București, - împreună cu Asociația Culturală MANEKINO și KAJET Journal.

Găzduit de Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative (CINETic) al UNATC București, evenimentul marchează încheierea Programului de Mediere din cadrul proiectului „Tu ești un alt eu - O catedrală a corpului”, desfășurat în perioada martie - noiembrie 2022, în parteneriat cu HKW Haus der Kulturen der Welt Berlin, în colaborare cu cinci universități din România și Italia: UNATC - Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” București, CESI - Centrul de Excelență în Studiul Imaginii al Universității din București , Università Iuav di Venezia, UNAGE - Universitatea de Arte „George Enescu” Iași, UAD - Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca. Coordonat de Larisa Oancea (istoric de artă și cercetător) și Daniel Neugebauer (directorul Departamentului de Comunicare și Educație Culturală al HKW Berlin), programul de mediere a reunit la Veneția, pe parcursul ultimelor opt luni, 37 de tineri cercetători și studenți din șapte țări (România, Italia, Franța, Germania, Austria, Finlanda, Turcia), si diferite domenii academice: istoria artei, cinema, filozofie, arte performative, arhitectură și design. În timpul prezenței lor la Veneția, aceștia au avut importantul rol de a asigura, pe de o parte, procesul de mediere a conținutului expozițional în relație cu publicul vizitator al Pavilionului României și al Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția, și pe de altă parte, de a extinde și aprofunda cercetarea artistică despre intimitate și corporalitate care a dat naștere proiectului. Dimensiunea de cercetare a avut ca centre de interes relația participativă și impactul cognitiv-emoțional al experiențelor artistice asupra vizitatorilor, precum și potențialul de învățare și transformare printr-o experiențiere ‘corporală’ a proceselor artistice.

Simpozionul „EU SUNT UN ALT TU - O CONFERINȚĂ DESPRE CORP. Medierea intimității și politicilor corpului” va oferi un spațiu de dezbatere și reflecție, plasând cercetarea artistică transdisciplinară ce a stat la baza proiectului, în contextul conversațiilor actuale din mediul academic și artistic internațional, despre problematicile stringente ale politicilor corpului. Moderat de curatorii Cosmin Costinaș și Viktor Neumann, evenimentul va consta într-o serie de dezbateri și prezentări, ce vor pune în dialog experiențele participanților la programul de mediere, cu contribuțiile unor profesioniști și cercetători invitați, din mediul universitar și artistic internațional, precum:

Elizabeth Freeman - profesoară universitară și autoare, specialistă în studiile de gen, sexualitate și queer, Decan Asociat al Facultății de Științe Umaniste, Arte și Studii Culturale al University of California;

Daria Ghiu - istoric și critic de artă, jurnalist cultural (Radio Romania Cultural, Dilema Veche, Editura Casa Radio etc); doctor în istoria artei al Universității Naționale de Arte din București, cu o teză despre istoria Pavilionului României la Bienala de Artă de la Veneția, și lector asociat CESI – Centrul de excelență în Studiul Imaginii, Universitatea București;

Victor Ciobotaru - activist queer, fondator al Asociației creștinilor LGBT din România și membru al Comitetul de Organizare al Forumului creștinilor LGBT din Europa de Est și Asia Centrală. Formația sa academică include studii teologice, sociologice și politice, cu un master în politicile de gen și minorități. În prezent, este doctorand al Universității Naționale de Științe Politice din București, cu o cercetare asupra impactului profund pe care fundamentalismul îl are asupra drepturilor omului pentru diferite grupuri sociale din România;

Ciprian Făcăeru - designer VR și artist media imersiv, co-fondator si director creativ al Augmented Space Agency, colectivul de designers VR împreuna cu care artista Adina Pintilie a conceput instalația VR ‘Tu ești un alt eu - O catedrală a corpului’; doctorand și cercetător VR/AR/MR la Centrul Internațional de Cercetare si Educație în Tehnologii Inovativ Creative - CINETic din cadrul UNATC Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică București;

Lennard J. Davis - autor, profesor doctor la Universitatea din Chicago Illinois, și pionier al studiilor academice despre dizabilitate, lucrând la intersecția dintre cultură, medicină, dizabilitate, biotehnologie și limbaj, este coautor al publicației de referință ‘Enforcing Normalcy’ (1995) și editor al ‘Disability Studies Reader’ (1997);

Bogdan Popa - cercetător și specialist în studii politice și de gen; el a predat, printre altele, la Universitatea Michigan, Indiana University și Universitatea București, autorul lucrării ‘De-Centering Queer Theory: Communist Sexuality in the Flow During and After the Cold War’ (Manchester University Press, 2021);

Robert McRuer - profesor universitar și teoretician, unul dintre cei mai importanți contributori în domeniul studiilor culturale și teoriei critice queer și crip, autor al lucrărilor de referință ‘Crip Times: Disability, Globalization, and Resistance’ (2018) și ‘Crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disability’ (2006), care se concentrează asupra spațiilor culturale în care perspectiva critică queer and disabled contestă hegemonia hetero-normativității și a able-normativității;

Antonio Centeno - regizor de film și activist pentru drepturile persoanelor cu corpuri diferite de normă, unul dintre membrii fondatori ai Mișcării Spaniole Pentru Viața Independentă și Diversitate (FVID Foro de Vida Independiente y Diversidad), care la mijlocul anilor 2000, a lansat termenul de ‘diversitate funcțională’ pentru a transcende distincțiile normative dintre noțiunile de “abled” și “disabled”.

În contextul Simpozionului EU SUNT UN ALT TU - O CONFERINȚĂ DESPRE CORP, instalația VR ‘Tu esti un alt eu - O catedrală a corpului’ va fi prezentată în perioada 14 - 21 decembrie, între orele 18.00 - 21.00, la Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative CINETic (strada Tudor Arghezi, 3b, București). Instalația a fost dezvoltată de artista Adina Pintilie în colaborare cu colectivul de designeri VR Augmented Space Agency (Ciprian Făcăeru, Sabin Șerban și Dan Făcăeru) și CINETic UNATC. Instalația poate fi explorată în urma unei programări la adresă de e-mail: info@cathedralofthebody.com.

După ce a reprezentat cu succes România în cadrul Expoziției Internaționale de Artă - La Biennale di Venezia 2022, „Tu ești un alt eu - O catedrală a corpului” își continuă traseul expozițional internațional în 2023, când expoziția va fi prezentată în premieră în România în deschiderea oficială a programului „Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023” (17 Februarie - 30 Aprilie), și în Germania, la Stuttgart Württembergischer Kunstverein (Octombrie 2023 - Februarie 2024).

Credit imagini: ‘Adina Pintilie: Tu ești un alt eu - O catedrală a corpului’ (2022), instalație multimedia.

Fotografii pavilion: Martin Backhaus