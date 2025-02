Expoziția „Atena Simionescu HERBARIUM”, la Muzeul Național Cotroceni

Proiectul expozițional Atena Simionescu HERBARIUM cuprinde lucrări de gravură și tehnici mixte, realizate de artistă pe parcursul mai multor decenii, iar cele mai noi dintre ele, din ciclurile Herbarium, Omul, Personaje sau Grădini suspendate, vor fi prezentate pentru prima oară publicului larg, la Muzeul Național Cotroceni. Creațiile artistei vor fi grupate în mai multe secțiuni Cărți Obiect, Gravură, Pânze, Fluturi, Cutiile Pandorei, oferind vizitatorilor un spectacol vizual picto-gravat memorabil.

Pe durata vernisajului, va fi amenajat un Laborator expozițional care va evidenția componenta educațională a activității artistei. Atena Simionescu vine cu o serie de lucrări ce fac parte din proiectele sale universitare, precum și plăci și alte materiale utilizate în procesul de gravare.

„Am început să lucrez în gravură în anul 1981 și, deși provocările nu au lipsit, am învățat permanent, am făcut muncă de cercetare și mi-am dezvoltat tehnicile de atac ale plăcilor și tehnicile

de imprimare. Traseul meu profesional este amprentat de metodele și procedeele personale de obținere

a gravurilor. M-a pasionat în mod deosebit introducerea culorii în gravură prin folosirea plăcilor multiple și prin șablonarea repetată. În aceeași manieră, am decupat plăcile în forme aleatorii și am ajuns la compunerea lucrărilor finale în forme spațiale: obiecte, instalații, cărți și cărți obiect.”

(Atena Simionescu)

Catalogul expoziției va fi disponibil la magazinul de prezentare al muzeului.

Expoziția Atena Simionescu HERBARIUM va putea fi vizitată în perioada 28 februarie – 27 aprilie 2025, în cadrul turului expozițional sau în cadrul turului complet al muzeului, de marți până duminică, în intervalul orar 9.00-17.00, doar în baza unei programări prealabile, la adresa de

e-mail vizitare@muzeulcotroceni.ro sau la numerele de telefon 021.317.31.07 / 0725.518.381.

La intrarea în muzeu se va prezenta un act de identitate în original (C.I. sau pașaport).