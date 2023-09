Expoziția “LAYERS OF REALITY”, un dialog artistic transatlantic, se deschide la ICR New York. Proiectul se derulează sub egida Timișoara 2023 – Capitală Culturală Europeană a Culturii

“LAYERS OF REALITY” este un mare proiect internațional realizat sub marca „Timișoara 2023 – Capitală Culturală Europeană a Culturii”, care va alea loc în premieră pe scena artistică din New York, cu scopul de a prezenta contribuțiile timișorene la cultura vizuală românească și de a întări legăturile academice dintre România și SUA. Expoziția va fi deschisă la ICR New York, atât în Galeria „Brâncuși”, cât şi în Sala „Norman Manea” a Institutului, în perioada 8 – 28 septembrie 2023.

Expoziția multimedia “LAYERS OF REALITY”, curatoriată de Maria Orosan-Telea (România), Lotte Marie Allen și LJ McNerney (SUA), prezintă, sub forma unui dialog transatlantic, lucrările a patru artiști români, Aura Bălănescu, Dorian Bolca, Cosmin Haiaș, Andreea Medar, absolvenți ai Facultății de Arte și Design din Timișoara, și a trei artiști americani, Hershel Carbajal, Kristie Kish și Jintong Yang, absolvenți ai School of Visual Arts – Computer Arts Department din New York.

Prin selecția curatorială propusă și prin intermediul instalațiilor hibride, expoziția explorează ideea unor noi modalități de abordare a realității, în care estetica imaginilor tehnologice care interferează cu producția artistică poate dezvolta noi funcționalități. Astfel, procesele creative revelează o realitate cu mai multe straturi care trebuie percepută și descoperită treptat și conștient prin atingere și privire. Pe tot parcursul expoziției, vizitatorii vor fi invitați să nu rămână pasivi și să contribuie la viața lucrărilor prin interacțiune directă, acestea încurajând atitudinile participative precum folosirea mâinilor pentru a modifica artefactele care modelează la rândul lor viitorul.

Cu ocazia vernisajului care va avea loc vineri, 8 septembrie 2023, începând cu ora 18:30, vor lua cuvântul, alături de artiști și curatori, prof. univ. dr. Marilen Pirtea, Rectorul Universității de Vest din Timișoara, și prof. univ. dr. Camil Mihăescu, Decanul Facultății de Arte și Design din Timișoara. Un invitat special al evenimentului este Secretarul de Stat pentru Românii de Pretutindeni, Gheorghe Cârciu.

Această iniţiativă colaborativă face parte din strategia culturală a ICR New York de creare a unei platforme de dialog atât între artiştii români şi artiştii americani/internaţionali, cât şi între instituţii românești și americane de artă și academice, în vederea dezvoltării unor parteneriate pe termen lung şi fructificării diferitelor oportunități de colaborare. De asemenea, proiectul își propune să contribuie la promovarea internațională a programului „Timișoara 2023 – Capitală Culturală Europeană”.