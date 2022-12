Expoziția ”Martha Rosler. Ochiul vorbitor” la Muzeul de Artă Recentă București

MARe/Muzeul de Artă Recentă București prezintă Martha Rosler. Ochiul vorbitor.

Miercuri, 14.12.2022, de la orele 18.00.

vernisaj | conferință | tur ghidat

MARTHA ROSLER face parte din generația de artiști radicali americani care au extins spectrul de cuprindere al artei critice de la un interes punctual (precum feminismul, reprezentat în expoziția de la MARe cu cea mai faimoasă serie a sa de fotomontaje, Body Beautiful, c. 1966-1972) spre cele mai diverse tensiuni, racile și nevralgii ale societății.

Martha Rosler a fost o ferventă activistă împotriva războiului din Vietnam (House Beautiful : Bringing the War Home, c. 1967-1972).

Dar ea a abordat sarcastic și setul de precepte comportamentale și norme vestimentare impus chelnerițelor americane în anii 70 - reprezentat în expoziția de la MARe prin North American Waitress, Coffee-Shop Variety (Know Your Servant Series, No. 1, 1976).

Preocuparea sa pentru criza de locuințe, lipsa de adăpost și distrugerea mediului urban prin demolări și investiții în ansambluri dedicate doar celor super-favorizați este reprezentată în expoziție de fotomontajul Brunch a la Loft from : The Rewards of Money, 1987.

Latura alienantă a transportului, închisă în sine, universul aproape fictiv al aeroporturilor, cu paralelismul lor distopic față de lumea de afară, la fel ca și lumea forfotitoare a metrourilor se regăsesc ilustrate în expoziția de la MARe prin fotografiile din seria In the Place of the Public, demarată în 1983, și care continuă și la ora actuală.

Vernisajul expoziției Martha Rosler. Ochiul vorbitor/The Talking Eye va fi însoțit de conferința Corp și Istorie / Body&History susținută de Saskia Draxler și moderată de Erwin Kessler, curatorul expoziției.

După conferință și sesiunea Q&A va urma un tur ghidat al expoziției, împreună cu Erwin Kessler și Saskia Draxler.

”Spectacolul acesta ne este adresat nouă. Este despre clișee, veselia filistină și supunerea placidă. Ochiul tăios al Marthei Rosler rupe în numele celorlalți revistele lucioase și reclamele TV. Apar astfel fotomontaje, fotografii și video-uri care dezgolesc eroarea din bunăstare, agonia din frumusețe, războiul din confort. Pionieră a agitprop-ului American, Martha Rosler întruchipa arta activistă radicală deja din anii 70, cînd aceasta nu era nici modă, nici profesie, ci doar idealism. Iar ochii ei continuă să taie, continuă să vorbească, păstrează viu idealul artei angajate.” ERWIN KESSLER

Expoziția ”Martha Rosler. Ochiul vorbitor.” face parte din proiectul „Curator-Antreprenor. Dezvoltarea abilităților teoretice, tehnice și practice ale curatoriatului în contextul muzeelor de artă contemporană” și este finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA. Proiectul are o valoare nerambursabilă de 980.958,27 lei (199,446.62 euro) și se desfășoară pe o perioadă de 18 luni.

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice.

Expoziția Martha Rosler. Ochiul vorbitor/The Talking Eye a fost făcută posibilă de colaborarea cu Terra Foundation for American Art.

Parteneri: VISP, UniCredit Bank