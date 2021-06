Expoziție: „Benzi desenate spaniole – 20 de laureați ai Premiilor Injuve”

Lucrări de tinerețe și recente ale câștigătorilor Premiului Injuve pentru benzi desenate din ultimii 20 de ani, unul dintre cele mai importante premii spaniole / Vernisajul va avea loc în prezența curatorului expoziției, Gerardo Vilches, critic și istoric de comics

Pe 2 iunie, începând cu ora 18.00, va avea loc, la Modul Cărturești din București (str. Academiei, 18-20, la parterul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”), vernisajul expoziției „20 de ani de benzi desenate. Premiile Injuve”, realizată de Institutul Cervantes și Instituto de la Juventud (Injuve), în colaborare cu Modul Cărturești. Proiectul reunește o selecție de 20 de câștigători ai Premiului pentru Benzi desenate și Ilustrații Injuve și beneficiari ai Ayudas Injuve para la Creación Joven (granturi pentru tinerii creatori), nume precum: Francisco Marchante, Carlos Maiques, Pablo Auladell, Lorenzo Gómez, Gabriel Hernández Walta, Álvaro Ortiz, José Luis López Rubiño, Álex Romero, David Rubín, Martín Romero, Martín López Lam, José Pablo García, Brais Rodríguez, Pau Valls, Elías Taño, Libertad Ballester, Gabriela Pavinski, Antonio Hitos, Marta Chaves, Peter Jojaio, Roberto Massó, Yeyei Gómez.

Expoziția va putea fi vizitată până pe data de 26 iunie, cu acces gratuit, în timpul orelor de funcționare ale Librăriei Modul Cărturești: luni-joi: 12:00-20:00, vineri-sâmbătă: 10:00-18:00.

Expoziția este curatoriată de Gerardo Vilches, care va fi prezent la vernisaj. Gerardo Vilches este critic, istoric și profesor de științe sociale la Universidad Europea, autor al cărților Breve historia del cómic (Nowtilus, 2014) și El guión de cómic (Diminuta Editorial, 2016), coordonator al revistei CuCo, Cuadernos de comic. Teza sa de doctorat, în care analizează presa satirică în timpul perioadei de tranziție din Spania, a apărut în volumul La satírica transición. Revistas de humor político en España (1975-1982) (Marcial Pons, 2021). A coordonat antologia Del boom al crack. La explosión del cómic adulto en España (1979-1995) (Diminuta Editorial, 2018) și a fost inclus în antologii precum Watchmen: Radiografías de una explosión (Modernito Books, 2013), Premio Nacional de Cómic: 10 años. 2007-2017 (Servicio de publicaciones y divulgación científica de la Universidad de Málaga, 2018), Memoria y viñetas. La memoria histórica en el aula a través del cómic (Desfiladero, 2019) sau Spanish Comics. Historical and Cultural Perspectives (Berghahn Books, 2020). Colaborează la emisiunea de radio El ojo crítico (Radio Nacional de España) și, din 2007, scrie constant pe blogul său The Watcher and the Tower.

„20 de ani de benzi desenate” pune în valoare parcursul profesional al artiștilor și invită publicul să descopere autori și autoare de diferite generații, precum și să le citească operele, căci benzile desenate reprezintă o artă creată pentru a fi citită. Dialogul între lucrările de tinerețe, care au primit premiul Injuve, și cele mai recente servește nu doar ca o mărturie a evoluției acestor artiști, dar este și o mostră a stadiului în care se află domeniul benzilor desenate în Spania: de la eterogenitatea și bogăția genurilor, stilurilor și tematicii în cei 20 de ani fundamentali pentru consolidarea sa drept mediu de expresie artistică, perioadă în care Injuve a reprezentat unul dintre cele mai importante ajutoare instituționale din Spania pentru domeniul benzilor desenate.

Printre câștigători se numără artiști care, ulterior, au câștigat cele mai importante premii în domeniu, de la Premiul Național pentru Benzi desenate, oferit de Ministerul Culturii, până la Premiile Eisner din Statele Unite sau Premiile Saló del Cómic din Barcelona.

Premiul pentru Benzi desenate, destinat artiștilor cu vârsta până în 30 de ani, a fost inițiat în 1998 de Instituto de la Juventud de España pentru a valorifica un domeniu emergent, care avea să devină unul dintre cele mai complexe și creative medii artistice în Spania în următorii 20 de ani. În diferitele sale ediții, acest premiu a încurajat tinerele talente, dar și curajul experimentului și relațiile cu alte medii de expresie. De-a lungul anilor, acest premiu și-a schimbat denumirea și modul de funcționare, ceea ce demonstrează capacitatea sa de adaptare la schimbările din mediu și din societate. Începând din 2000, este cunoscut drept Premiul pentru Benzi desenate și Ilustrații și, în 2013, a avut loc cea mai semnificativă schimbare, când s-a transformat în Ayudas Injuve para la Creación Joven (Granturile Injuve pentru tineri creatori).