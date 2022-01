Expoziție despre muncă în două părți la Institutul Goethe

Deschidere: 02.02.2022 | 18 - 21

Ore de vizitare: Ma – Vi: 16 - 20 / Sâ – Du: 13 - 20



Goethe-Institut București și Fundația9 au plăcerea de a prezenta publicului bucureștean un proiect colaborativ și internațional, care prin filme, performance-uri, instalații, fotografii, texte, lucrări video și desene oferă o perspectivă artistică asupra dimensiunilor social - politice ale muncii.

Expoziția este impărțită în două secțiuni:

În cadrul secțiunii "Labour in a Single Shot", curatorii Antje Ehmann și Luis Feduchi vor expune filme realizate la București, Berlin și Varșovia. Sunt toate filmate într-un singur cadru, fără tăieturi de montaj, în timpul unor ateliere pe tema muncii, care pleacă de la opera artistului Harun Farocki.

În expoziția "Protect Your Heart At Work", curatoarea și artista Kristin Wenzel ne invită să ne gândim la cum muncim astăzi și să chestionăm însuși felul în care percepem propria muncă.

Prin proximitatea spațiului comun, ambele părți ale acestei expoziții reușesc să intre în dialog una cu cealaltă și să întruchipeze o viziune integratoare asupra procesului și caracterului muncii și a dimensiunilor sale socio-politice.

Informații detaliate despre secțiunea I - LABOUR IN A SINGLE SHOT

Bucharest | Berlin | Warsaw

Curatoriată de Antje Ehmann și Luis Feduchi

Conceptul inițiat de Antje Ehmann și Harun Farocki, "Labour in a Single Shot", este un proiect de lungă durată care s-a desfășurat între 2011 și 2014 în cincisprezece orașe din lume prin intermediul unor ateliere pe tema muncii. Din 2017 a fost continuat de Antje Ehmann, arhitectul Luis Feduchi și regizoarea Eva Stotz.

"Labour in a Single Shot" explorează sensurile, condițiile și vizibilitatea contemporană a muncii într-o comparație globală. Rezultatul îl reprezintă o arhivă din ce în ce mai mare de filme scurte pe tema muncii, create în cooperare cu cineaști și artiști video locali în cadrul unor ateliere.

Următoarele criterii se aplică tuturor filmelor create în cadrul atelierelor: sunt video-uri cu o durată maximă de 2 minute; camera poate fi în mișcare sau statică; sunetul este fie original, fie cu sound design; aproape toate opțiunile sunt disponibile, cu excepția editării. Filmarea este realizată dintr-un singur cadru. Realizarea filmelor conform principiilor mai sus menționate ar trebui să permită un studiu detaliat al cursului muncii documentate, o urmărire mai îndeaproape a coregrafiei acțiunilor și a proceselor de lucru și să permită o înțelegere a caracterului muncii realizate.

Rezultatul proiectului este o arhivă de peste 550 de filme, care prezintă cum muncesc oamenii. Toate clipurile pot fi văzute pe site-ul proiectului - http://labour-in-a-single-shot.net - o enciclopedie a realităților legate de muncă, într-o comparație globală.

Ehmann și Feduchi și-au continuat cercetarea în 2020-21, de data aceasta în cooperare cu cineaști și artiști din Varșovia, Berlin și București.

La Rezidența BRD Scena9, se va prezenta pentru prima dată o selecție a filmelor create în cadrul atelierelor din cele trei orașe, sub forma unor instalații cu 3 canale.

Informații despre a doua secțiune a expoziției PROTECT YOUR HEART AT WORK*

curatoriată de Kristin Wenzel.

Aceasta reunește poziții contemporane care abordează tema muncii în moduri diferite.

Vor fi expuse lucrările următorilor artiști: Apparatus 22, Matei Bejenaru, Harun Farocki, Anna Jermolaewa, Tamás Kaszás, Alina Lupu, The Bureau of Melodramatic Research.

Prin performance-uri, instalații, fotografii, texte, lucrări video și desene, artiștii examinează, printre altele, realitățile muncii în industria artei și culturii și chestionează democratizarea muncii și implicarea culturală și politică. Confruntarea cu a nu face nimic ca proces artistic, precum și cu gândurile despre producția colectivă în artă joacă, de asemenea, un rol în această expoziție. Expoziția se concentrează asupra individului în viața profesională modernă și tratează atât problemele actuale, cât și perspectivele viitoare.

*Titlul expoziției "Protect your heart at work" este împrumutat din lucrarea cu același nume a Biroului de Cercetări Melodramatice.