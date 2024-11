Expoziție Horia Bojin & invitație vernisaj

Artistul, care niciodată nu s-a grăbit să expună, preferând să prezinte doar serii de lucrări atent lucrate și remarcabile, revine acum cu o nouă expoziție ce aduce o abordare proaspătă a desenului și sculpturii. Publicul va descoperi texturi sofisticate, o cromatică îndrăzneață și o armonie unică între sculpturi și desene, în care fiecare desen extinde universul locuirii surprins în formele sculptate.

Horia Bojin este unul dintre artiștii – reper ai Timișoarei și ai României. Cu ani în urmă, „Pâinea grea”, una din sculpturile sale de suflet, se afla în Piața Unirii. Lucrările lui se regăsesc în spații publice, în colecții private din România și din străinătate.

Artistul a povestit cum a început totul. „Am crescut în atelierul bunicului meu care a fost tâmplar. Am crescut lângă clei de oase, cu mirosul așchiilor de lemn pe lângă mine. Mă jucam cu lut pe care îl modelam în loc de plastilină. Părinții au văzut asta și în clasa a V-a m-au trimsi la Liceul de Arte unde am absolvit secția de Comunicare vizuală” – povestește maestrul. După terminarea facultății, timp de șase ani le-a fost maestru tinerilor artiști pe care i-a deprins cu frumsuețea sculpturii și modelajului. Apoi a renunțat la cariera profesorală. „Vara sparg piatră, iarna modelez ceară pentru bronzuri și cioplesc lemn, iar de desenat desenez într-una, disciplinat, la prima oră când intru în atelier. Deși stau tot timpul în atelier am senzația că nu e suficient și tocmai de aceea am și lăsat profesoratul ca să am mai mult timp pentru creație”, a povestit Horia Bojin.

Expoziția va fi vernisată de artistul vizual Tiberiu Giucă, care oferă o perspectivă aparte asupra viziunii și procesului creativ al lui Bojin. Expoziția va fi deschisă timp de două luni, până în luna ianuarie.

Vă invităm să vă bucurați de această expoziție captivantă, unde expresia grafică și materialitatea sculpturală se împletesc într-o poveste vizuală complexă și profundă.

