Frumusețe, culoare și emoție în lumea artelor vizuale

Miercuri, 8 mai:

Sala "Galeria Artelor" a Cercului Militar Național din București va găzdui la ora 18, vernisajul expozitiei artistului Neculai Iorga. Aceste este un ”colorist de mare forţă, pasionat de tonalităţile contrastante fără a cădea în distonanţe, pânzele sale transmit totdeauna bucuria de a trăi şi relevă frumuseţea tuturor celor înconjurătoare, fie că acestea aparţin frumosului natural sau al celui artificial, creat de om. Fără a se desprinde de motivul natural, el ajunge la un magnific şi definitiv sintetism doar din câteva linii, aşternute cu nerv, pe suprafaţa imaculată a coalei de hârtie sau a pânzei”, spune Adrian-Silvan Ionescu.

Galeria Delta din Arad (str. Mihai Eminescu, nr.2) vă propune la ora 18, vernisajul expoziției ”Recreația nebunilor” a artistei Dana Tudor. Lucrările pot fi admirate până pe 30 mai.

Joi, 9 mai vor debuta patru manifestări expoziționale:

Filiala Târgu Jiu a Uniunii Artiștilor Plastici din România în parteneriat cu Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, Asociace jihočeských výtvarníků (Association of South Bohemian Artists), Jihocesky kraj ( South Bohemian region/ Prefectura Regiunii Boemia de Sud) și Město Volary, organizează la ora 18.00 la Galeriile de Artă „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu (str. Traian, nr.27), vernisajul expoziției Internaționale de artă contemporană „Art Workshop Volary Volarismus”. Curatori: Vít Pavilik și Teodor Buzu. Evenimentul cultural româno-ceh de la Târgu Jiu, este realizat în cadrul acordului de parteneriat încheiat de Filiala Târgu Jiu a Uniunii Artiștilor Plastici din România și Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, cu Association of South Bohemian Artists . Expoziția este deschisă publicului în perioada 9 Mai– 12 Iunie 2024.

"Culorile curcubeului" este titlul expoziției pictorului Mihai Bara, artist stabilit in Andorra. Evenimentul va fi găzduit de Elite Art Gallery (Piața Națiunile Unite, nr.3-5) până pe 31 mai. Vernisajul este programat pentru ora 18. Curatoare - Ioana Mirică. Invitat special - Marius Tița.

Galeria Romană din București (Bd. Lascăr Catargiu, nr.1) vă invită, începând cu ora 19, la vernisajul expoziției ”În lumina învierii” a sculptorului Laurențiu Mogoșanu. În deschidere vor lua cuvântul Maria Pașc, istoric de artă și Petru Lucaci, președinte la Uniunii Artiștilor Plastici din România. ”Suntem în fața unui sculptor cu o voce gravă, o discreție care ascunde putere. Cu siguranță își înțelege lucid, propria-i valoare, dar rămâne plin de smerită modestie. Laurențiu Mogoșanu mărturisește că are sentimentul unei îndatoriri fără margini, al unei chemări profunde. Asprimea lui, plină de suflet, se opune retoricii frivole și rețetarului. Creația lui își interzice orice orgoliu. Sculptura sa este inefabil închegată. Orice sculptură, orice schiță poartă accentul unei prezențe formidabile. Materie elaborată atent, bine susținută, scrupul tenace. Simți că sculpturile lui Laurențiu Mogoșanu cresc din rădăcini creștine” (Maria Pașc, istoric de artă).

Expoziția "Față în față” a artistului ceramist George Dragomir Turia va fi găzduită de Galeria Artis din Slatina a Muzeului Județean de Artă Olt (Str. Ana Ipătescu, nr. 1), până 30 mai 2024. "Este o expoziție de suflet care reflectă trăirile profunde și adesea dureroase ale artistului în căutare de loc căruia să-i aparțină, trăiri care sunt, cred, ale fiecărui om." Artistul se va întâlni cu publicul joi, 9 mai 2024, intre orele 11 si 17. Finisajul va avea loc joi, 30 mai 2024, incepand cu ora 16:30.

Trei eveniment sunt în agenda zilei de vineri, 10 mai:

La ora 19 începe Anuala de Artă și Știință Neo Art Connect (NAC), ediția a doua, organizată de Asociația Culturală Neo Art România și galeria Galateca din București (Str. C.A.Rosetti, nr.2-4), inițiată și curatoriată de Andreea Sandu și Anca Boeriu. NAC se derulează în 11 orașe în perioada 10 mai - 30 iulie 2024, și are ca temă Changing Environments. Prima expoziție NAC este a celor 5 proiecte câștigătoare ale Burselor NAC, ediția a II-a, oferite de BRD Group Societe Generale. Descoperiți următorii artiști și lucrările create în urma sesiunilor de mentorat la Galateca: Sebastian Comănescu (București), proiectul Thigmonastic Specimen 001, Dragoș Dogioiu (București), proiectul HUSK, Sânziana Gheorghe (Timișoara) proiectul Silicon Souls: Mars Odyssey, Marina Oprea (București) proiectul Ourcelium și Elena Waldorf (Cluj – Napoca) proiectul The Morbid Myth of Digital Dementia.

La ora 12, la Centrul de Informare din Jurilovca, cetatea Orgame/Argamum, al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, va fi deschisă expoziția cu imagini ale lucrărilor create de Adrian Timar la Capul Dolojman în perioada 2017-2024, care se regăsesc în calendarele de perete expuse. Perioada expoziției mai-octombrie 2024.

La ora 17, Roman Art Gallery (bd. Roman Mușat, nr.22, Roman) va invită la vernisajul expoziției de pictură și desen cu lucrări semnate de Dumitru Macovei. Prezintă Carmen Poenaru.