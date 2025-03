Viața lui Karl Lagerfeld continuă să inspire, în lumea modei și în afara ei

Lagerfeld a fost directorul de creație al celebrei Case Chanel timp de 35 de ani, cel care s-a impus prin imaginea emblematică a VIP-ului cu părul alb, strâns în coadă, cu ochelari de soare negri, mănuși fără degete și gulere detașabile. A fost un personaj legendar nu numai pentru reinventarea Casei Chanel și fiindcă a redeșteptat entuziasmul pentru brandurile Chloé, Fendi și brandul său omonim, dar și pentru stilul său personal viu. A fost renumit și pentru devotamentul față de pisica lui, Choupette. William Middleton este jurnalistul care a petrecut mulți ani alături de superstarul modei, Karl Lagerfeld, lucrând cu el la Paris, pentru publicațiile Women’s Wear Daily, W și Harper’s Bazaar, iar cartea pe care a scris-o despre creatorul de modă - „Trăiește Paradisul acum - Extraordinara viață a lui Karl Lagerfeld” - a fost lansată și în România, de Editura Rao. William Middleton a răspuns, pentru Jurnalul, la câteva întrebări legate de colaborarea extraordinară pe care a avut-o cu Lagerfeld.

Ați petrecut mult timp în compania lui Karl Lagerfeld. Privindu-l, mulți ar crede că era superficial, chiar dacă era genial. Era o persoană superficială sau ascundea foarte bine o muncă asiduă, nopți nedormite și foarte mult studiu, pe care se baza, în creațiile lui?

William Middleton: Karl spunea adesea că era „profund superficial» A fost o glumă, desigur, dar există ceva adevăr în asta. Și-a petrecut viața într-un domeniu – moda - care ține de aparență. Dar era și un cititor vorace, cineva care, în esență, se educase pe o gamă largă de subiecte. El știa aparent totul despre cultura timpului nostru, adică artă, arhitectură, design, fotografie, literatură, muzică și istorie. Și-a purtat cunoștințele cu ușurință, totuși – nu era unul care să arate ceea ce știa. Iar setea sa de cunoaștere i-a insuflat munca – de-a lungul deceniilor, modelele sale au fost pline de referințe culturale - de la o rochie Rachmaninoff pentru Chloé, în 1973, până la o colecție hip-hop pentru Chanel în 1991.

Astăzi trăim într-o lume din ce în ce mai superficială, în care lectura și textul sunt înlocuite cu live-uri pe rețelele de socializare, de cele mai multe ori lipsite de conținut. Ce părere avea Karl Lagerfeld despre influencerii de YouTube, Instagram și TikTok?

William Middleton: Una dintre cele mai importante părți ale personajului lui Karl a fost concentrarea sa completă asupra prezentului. Da, știa multe despre istorie, dar simțea cu tărie nevoia de a face parte din lumea așa cum este astăzi. De aceea cartea se numește „Paradise Now”. A venit dintr-un citat din Karl despre nevoia de a fi aici și acum - un citat care a fost tradus ca epigraful cărții. Deci, da, fie că a fost vorba de reality show-uri sau influenceri din rețelele sociale sau de importanța cumpărăturilor în societatea contemporană, Karl a fost întotdeauna conștient de ceea ce se întâmplă și nu a judecat în acest sens. S-a adaptat vremurilor.

Câte cărți avea în biblioteca personală Karl Lagerfeld? Ați văzut vreodată această bibliotecă?

William Middleton: Karl a estimat odată că avea 250.000 de cărți. Multe erau despre arte vizuale, despre modă, fotografie și design. Dar multe erau bazate pe text: literatura franceză și germană, istoria artei, istorie etc. Cea mai mare dintre bibliotecile sale care mai există, la librăria pe care a deschis-o în 1999, Librăria 7L la 7, rue de Lille din Paris. În spatele librăriei se află un spațiu incredibil pe care Karl l-a folosit ca studio de fotografie. Are un luminator în centru și patru pereți cu cărți din podea până în tavan, cu două etaje înălțime. Sunt zeci de mii de cărți în acea cameră. Librăria și studioul sunt acum deținute de Chanel. Librăria este deschisă publicului, studioul este deschis pentru evenimente speciale - am avut lansarea cărții în engleză și în franceză în acea sală remarcabilă.

Mulți l-au considerat pe Karl Lagerfeld un extrovertit exuberant. Așa era, cu adevărat, sau în intimitate era, de fapt, un introvertit care-și ascundea propriile trăiri și suferințe, pentru a „vinde” imaginea învingătorului intangibil? Oare a fost și această aparență scenică tot o strategie de marketing a geniului Lagerfeld?

William Middleton: Karl era foarte sociabil, bucurându-se foarte mult de schimburile sale cu ceilalți. Dar era și cineva care avea nevoie de timp singur pentru a lucra. În noiembrie 2004, odată cu colaborarea sa cu H&M, în noiembrie 2004, prima dată când un designer de modă de înaltă clasă colabora cu un brand de pe piața de masă, Karl a devenit un fel de star rock. Fiind celebru în lumea modei de zeci de ani, a devenit brusc cunoscut de toate grupele de vârstă, de toate grupurile socio-economice, în întreaga lume. Îi plăcea atenția, în special din partea tinerilor care îi strigă numele pe stradă, și a folosit această nouă faimă pentru a-și alimenta munca. Și o parte din aceasta era silueta pe care o numea „marioneta”: părul alb, costumele înguste întunecate, ochelarii de soare. Dar aspectul lui nu a fost o strategie de marketing. A fost un stil personal pe care l-a dezvoltat, o uniformă care, în multe privințe, îi proteja intimitatea.

Mulți tineri de astăzi caută modele pentru viață în lumea artiștilor, crezând că faima și luxul vin ușor, fără prea mult efort, pentru că așa pare, pentru cei care privesc din exterior. Câte ore muncea Karl Lagerfeld pe zi, atunci când pregătea o nouă colecție?

William Middleton: În carte, citez dintr-o scrisoare de 12 pagini pe care mi-a scris-o Karl în septembrie 1996. În ea, el vorbește despre tot ceea ce a făcut în timpul verii: excursii pentru a-i cunoaște pe proprietarii Chanel în Normandia, o expoziție a fotografiei sale în Germania, ilustrații pe care le-a făcut pentru o carte despre Gabrielle Chanel, pregătirea pentru o expoziție de artă și modă în Florența și apoi, desigur, lucrările pentru casa Chanel la acea vreme, și apoi, desigur, lucrările sale pentru casa Chanel. Fendi, Chloé și Karl Lagerfeld. După această listă lungă, el a scris: „Nu am muncit atât de mult în august în viața mea. A fost divin!”. Lui Karl Îi plăcea să lucreze. Nimeni nu va fi în vârful unui domeniu competitiv precum moda din Paris timp de șase decenii și jumătate fără să muncească foarte mult. Este greu de spus cât timp a petrecut lucrând, dar este sigur să spunem că, dacă nu dormea sau nu se pregătea, de obicei schița, citea, mergea la armături sau revizuia decoruri, țesături și muzică.

Era un om al echipei sau prefera să facă aproape totul singur?

William Middleton: A schițat el însuși fiecare proiect. Dar s-a și bazat foarte mult pe echipele din jurul lui – șefii de atelier, croitori, cercetători de țesături, stiliști, artiști de coafură și machiaj, DJ, scenografi etc. Avea echipe incredibil de loiale, oameni care au rămas alături de el de-a lungul carierei. Iar Karl a fost foarte recunoscător față de ei. Președintele companiei Karl Lagerfeld mi-a spus o poveste despre Karl care făcea o călătorie la birourile lor pentru o cină în Amsterdam. Zborul lui a întârziat foarte mult – Karl întârzia adesea incredibil de mult. Și odată ajuns, în loc să intre imediat la cină, a cerut să se întoarcă în bucătărie. Când a fost întrebat de ce trebuie să facă asta, făcându-se chiar mai târziu, a spus „Voiam să le mulțumesc tuturor celor care au pregătit masa. Dacă aș fi așteptat până după cină, mulți ar fi plecat deja.”. Cred că este o poveste foarte revelatoare – un designer de renume mondial despre care unii ar putea crede că era „o divă”, a fost, de fapt, un om mult mai interesant.

Avea prieteni sau doar colaboratori și parteneri?

William Middleton: Cu siguranță a avut prieteni. Dar pentru că munca era atât de importantă pentru el, multe dintre relațiile sale cele mai apropiate erau, într-un fel, profesionale. Dar asta nu înseamnă că nu erau prietenii valabile. Pentru cineva care a lucrat la fel de mult ca el este de înțeles că multe dintre relațiile lui aveau o anumită legătură profesională.

A spus vreodată care considera că a fost cea mai mare realizare a lui?

William Middleton: Nu, era reticent în a face declarații atât de importante despre sine. Dar cred că una dintre marile sale realizări trebuie să fie ceea ce a făcut la Chanel. Începând cu ianuarie 1983, a transformat o casă istorică - dar care era, practic, falimentară - într-unul dintre cele mai incitante nume din lumea luxului (producând, până la moartea sa, vânzări anuale de peste 11 miliarde de euro). În anii de după, mulți designeri au făcut ceva asemănător, dar el a fost primul și foarte puțini au făcut-o la fel.

Ce îl inspira pe Lagerfeld? Se ghida mai mult în funcție de o idee pe care o putea prinde din zbor sau făcea permanent analize profunde, bazate inclusiv pe un bagaj complex de cunoștințe de marketing, pe studiu de piață, pe psihologie, nu doar pe design vestimentar și tendințe aparente?

William Middleton: A spus că era ca un zgârie-nori cu antene pe acoperiș, captând toate semnalele care erau acolo. Ideile sale au venit dintr-o combinație între cunoașterea a ceea ce era în aer, din cunoștințele sale vaste despre cultură și istorie și propriul său impuls creator. Marketingul nu făcea cu adevărat parte din munca lui. Deși președintele Chanel îmi spunea că de fiecare dată când se întorcea dintr-o călătorie internațională, Karl îl întreba cum era primită munca lui, care era părerea clienților despre haine, cum le-au plăcut campaniile publicitare, etc. Așadar, nu era doar un designer într-un turn de fildeș, ci voia să știe dacă munca lui ajungea la public.

Cine l-a inspirat? Vorbea despre persoane care i-au fost model în viață și în carieră?

William Middleton: Mama lui a fost o inspirație majoră, forța ei de caracter și simțul umorului pe care îl avea ea. Și alții, precum Harry Graf Kessler, un diplomat german, autor și editor de cărți, Prințesa Palatina, o prințesă de origine germană care s-a căsătorit cu fratele mai mic al lui Ludovic al XIV-lea și a scris o corespondență masivă despre viața de la Versailles. Într-un sens mai larg, secolul al XVIII-lea francez a fost o mare inspirație pentru el, de-a lungul vieții sale: simțul culturii, amploarea arhitecturii, arta de a trăi etc.

Cu cine l-ați putea compara pe Lagerfeld, dintre persoanele publice? A fost un Salvador Dali al modei?

William Middleton: Karl a fost unul dintre cei mai originali și incitanți designeri de modă din lume, din 1954 până în 2019. A fost, de asemenea, un fotograf desăvârșit și un editor de cărți remarcat. Este greu să compari aceste realizări cu altcineva. Mulți au simțit o legătură cu Andy Warhol. Îl admir pe artist, desigur, dar cele două personalități sunt destul de diferite. Cred că trebuie să recunoaștem că realizările lui sunt unice. „Sui generis” este termenul care îmi vine în minte. Să-l judecăm drept Karl Lagerfeld.

Cu experiența pe care o aveți în această lume a modei, credeți în puterea lui Karl Lagerfeld de a menține brandurile pe care le-a creat sau le-a relansat, mult timp de acum încolo?

William Middleton: Cred că ceea ce Karl a creat în numeroasele sale case continuă să fie puternic și astăzi. Chanel tocmai a angajat un nou director artistic, Matthieu Blazy, care își va prezenta prima colecție în octombrie. Săptămâna trecută, la Milano, Fendi, unde Karl a fost designerul timp de 55 de ani, tocmai și-a sărbătorit cea de-a 100-a aniversare. Chloé continuă să fie o casă foarte viguroasă, la fel ca și brandul Karl Lagerfeld. Un exemplu mai puțin cunoscut, dar important al moștenirii lui Karl Lagerfeld este un 19M, o nouă unitate din Paris care găzduiește 12 artizani „haute couture”. Aceste case istorice erau în pericol de a ieși din afacere când Karl a sugerat ca Chanel să înceapă să le achiziționeze, pentru a le permite să continue să lucreze pentru toți designerii din Paris. La 19M sunt peste 700 de muncitori, tineri din întreaga lume care lucrează în condiții perfecte, fac broderie, pliuri, pene, confecții de pălării și multe alte tehnici care s-au transmis de generație în generație. Deși clădirea a fost finalizată după moartea lui Karl, existența ei este în mare măsură un tribut adus viziunii sale. Și cred că viața lui Karl continuă să inspire, în interiorul și în afara lumii modei. Biografia lui este tradusă și publicată în mai mult de o duzină de țări. Sunt încântat că va ajunge și la publicul din România. Și tocmai terminăm un film documentar bazat pe carte, pentru Paramount Pictures. Va fi lansat la finalul acestui an.

