Grigorescu din colecția Reginei Elisabeta, scos la licitație

Grigorescu, Luchian, Vermont, Tonitza, Pallady, Petrașcu sau Țuculescu sunt doar câțiva dintre artiștii care semnează operele importante ce se scot la licitație curând, pe 16 iunie, în cadrul Licitației Artmark de Vară. Până atunci, expoziția capodoperelor, care s-a deschis astăzi, 3 iunie, poate fi admirată la Palatul Cesianu-Racoviță din București.

Cea mai impresionantă capodoperă din licitație, raportat la dimensiunile acesteia, este „Pe Bucegi”, operă pastorală importantă, semnată de pictorul național Nicolae Grigorescu. Opera are o evaluare de 140.000-220.000 de euro și provine din prestigioasa colecție istorică a Reginei Elisabeta a României. Lucrarea a participat, de-a lungul timpului, la importante expoziții, fiind achiziționată de Regina Elisabeta, probabil, din cadrul Expoziției Generale Române în 1906, eveniment organizat, în cât privește compunerea sa artistică, sub directa supraveghere a lui Nicolae Grigorescu. Monografia realizată de poetul național Alexandru Vlahuță reține momentul participării acestei capodopere, precum și al rezervării ei de Regina Elisabeta.

Licitația de Vară reunește opere ce provin și din alte colecții celebre, pe lângă cea a Reginei Elisabeta. Opera „Ghiocei”, semnată de Octav Băncilă, cu prețul de pornire de 2.500 de euro, provine din colecția Anei Pauker și poartă dedicația artistului către fosta politiciană. Din colecția istorică Garabet și Sabina Avachian provine „Nud cu șal alb” - o capodoperă semnată de maestrul Theodor Pallady, care are prețul de pornire de 25.000 de euro. Garabet Avachian a fost profesor de vioară la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti şi unul dintre cei mai importanți colecţionari de artă din perioada postbelică. Cea mai mare parte a colecției Avachian, peste 1.000 de lucrări de artă, a fost donată statului în 1969, conform dorinței reputatului colecționar, de către soția sa, Sabina Avachian. Din colecția pictorului Octav Angheluță provine impresionanta operă „Ușa verde”, realizată de Ion Țuculescu. Lucrarea are, în licitație, un preț de pornire de 30.000 de euro. O serie de opere din cadrul licitației provin din colecția fiicei scriitorului Nichifor Crainic. Între cele mai impresionante se remarcă operele semnate de maestrul Gheorghe Petrașcu – „Natură statică cu mere și cărți”, care are prețul de pornire de 9.000 de euro, și „Natură statică cu cărți și ceramică”, care are prețul de pornire de 8.000 de euro.

Cele 188 de opere din cadrul Licitației de Vară pot fi admirate în expoziția de la Palatul Cesianu-Racoviță, în regim gratuit, în intervalul orar 10:00-20:00, de luni până duminică.