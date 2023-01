Expoziția „I Walk the Line. We Walk the Spiral” – un eveniment organizat de creart & Galateca în contextul Zilei Culturii Naţionale.

Patru artiste, membre ale colectivul InSpirArt din Republica Moldova – Cristina Balan (fostă Ambasadoare a Republicii Moldova în SUA și artist vizual), Daciana (artistă de origine română, stabilită în Franța), Olesea Muntean și Yuliana Kilchevski – își vor prezenta lucrările la Galeria Galateca, într-o expoziţie gândită ca o punte între Bucureşti şi Chişinău. „I Walk the Line. We Walk the Spiral” devine astfel un eveniment despre puterea co-creaţiei, ideea fiind extinsă și la faptul că ceea ce înseamnă cultura română nu se limitează doar la graniţele țării.

Vernisajul va avea loc în data de 17 ianuarie, de la ora 18:00 - un eveniment unic în cadrul căruia vizitatorii expoziției se vor putea bucura, totodată, de prezența și muzica renumitului DJ din Republica Moldova - Sasha Lopez, cunoscut la nivel internațional.

În cadrul expoziției va avea loc și un silent auction (licitație silențioasă) pentru lucrarea „Madonna”, semnată de Cristina Balan și Olesea Muntean, toate fondurile colectate din vânzarea acestei lucrări vor fi virate direct organizației britanice de caritate Hospices of Hope Moldova pentru îngrijirea paliativă a persoanelor cu boli terminale și asistența refugiaților din Ucraina

„În lucrarea Madonna, anti-vorticismul Cristinei Balan - ca stil și formă de investigare a contemporaneității - se combină cu transluciditatea vibrantă a culorilor Olesei Muntean, dând naștere unei colaborări care probabil este menită să dureze. [...] Iluzia optică și circulară a acestei intense lucrări de artă ne învăluie și ne forțează mintea să se rotească într-o mișcare perenă și universală, generând, totodată, o mișcare centripetă care este tot o iluzie: o iluzie a realității, a adevărului, a marii anxietăți nerezolvate a lumii contemporane.”



Francesco Capriolli

Important consultant în zona artelor vizuale (Veneția, Italia)

Spirala constituie și punctul de legătură al artiștilor reuniți în colectivul InSpirArt din Republica Moldova. Uneori cu semnificații simbolice puternice, alteori mai degrabă cu valențe estetice, în reprezentări abstracte, lucrările semnate de membrii colectivului creează un univers artistic în care spirala este omniprezentă, evocând ideea vieții și a evoluției în cele mai complexe sensuri: de la imaginea primordială - cea a divinității și a maternității, la universuri interioare și manifestări exterioare, dar și forme geometrice care se încarcă de semnificații printr-o repetiție evolutivă. Ideea dezvoltării nu se manifestă doar la nivelul reprezentării vizuale, ci și la nivelul colaborărilor artistice dintre membrii colectivului, acest proces de co-creație dând naștere unor lucrări care unesc estetici diferite, într-un tot unitar, mai complex.

I Walk the Line – este titlul unui celebru cântec scris și interpretat de Johnny Cash. Dar atunci când energiile creatoare converg, linia poate trece printr-un proces transformator, evoluând sub forma complexă a unei spirale, cu toate semnificațiile pe care aceasta le conține. Așadar: I Walk the Line. We Walk the Spiral

Cristina Balan, fostă Ambasadoare a Republicii Moldova în SUA și artist plastic. Născută in 1977, Cristina a început să studieze arta plastică de la vârsta de cinci ani, lucrările ei fiind expuse, încă din perioada copilăriei, în cadrul unor expoziții din Moldova și din străinătate. În 2019, după o pauză de aproape 20 de ani, Cristina a revenit full-time la artă, lucrările ei fiind rapid remarcate și apreciate și publicate, printre altele, în revistele de artă Diafano (Spania), Art Hope, Boomer, Russian Art&Culture (Marea Britanie). Picturile ei abstracte au fost prezentate în expoziții de grup si personale la Washington D.C., New York City, Kiev și Chișinău și se află, totodată, în colecții private din întreaga lume. În 2020, Cristina a absolvit Academia de Business în Artă din Kiev.

Daciana, născută în 1981, de origine română, stabilită în Franța, a studiat arta plastică cu Dome, un apreciat pictor din Nordul Franței. Zona de mitologie și spiritualitate constituie o permanentă sursă de inspirație pentru Daciana, chiar dacă tehnicile ei de lucru au variat și s-au dezvoltat de-a lungul timpului, de la o etapă artistică la alta. Lucrările ei se regăsesc în colecții private din SUA, Franța, Belgia, Olanda, Malaezia, România, Maria Britanie, precum și la Palatul Prezidențial Elysee (Paris) sau sediul NASA (Houston). Printre cele mai importante premii și distincții obținute se numără: 2022 Biennale Internazionale “La Palma d’Oro 2022”, Monte-Carlo Bay; 2022 Certificate of honors in the artistic field, Strasbourg; 2021 Premiul Master Dante, Florența; 2021 Premiul Dante Aligheri, Casale Monferrato; 2021 Finalist Artavita, Art Expo New York. Cele două lucrări ale Dacianei, expuse în cadrul expoziției de la Galateca, se regăsesc și în bookletul celui mai recent album al trupei din UK The AM Band – „A Global Carol”, lansat în decembrie 2022.



Olesea Muntean este artist plastic cu origini germano-ucrainene. Născută în 1989, în Republica Moldova, Olesea a absolvit facultatea de Design Vestimentar la Colegiul de Industrie Ușoară din Moldova și facultatea de Pictură la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. După o pauză mai lungă, Olesea a revenit în forță pe scena artistică. Lucrările ei se regăsesc în colecții private din Moldova, România și alte țări.



Yuliana Kilchevski, născută în 1984, este artist plastic din Republica Moldova, cu o diplomă de licență în Arte Aplicate. De-a lungul anilor, Yuliana a participat la diverse expoziții în Moldova, Rusia, Ucraina și Bulgaria. Picturile ei pe pânză, lemn, sticlă și textile reflectă dragostea artistei pentru natură și spiritualitate.