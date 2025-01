ICR New York se alătură proiectului interdisciplinar A(I) Brighter Tomorrow: Cancer and Beyond de promovare a conexiunii dintre artă și medicină

A(I) Brighter Tomorrow: Cancer and Beyond urmărește să ofere pacienților și personalului medical o înțelegere mai nuanțată a naturii extrem de complexe a cancerului. Având în centrul său o expoziție de artă contemporană deschisă la The Gallery of ARTFul Medicine al Centrului Medical Einstein Montefiore, programul explorează și promovează colaborarea dintre artiști, medici și cercetători în domeniul medical cu scopul de a încuraja recuperarea artistică a experiențelor medicale ale pacienților bolnavi de cancer, precum și adoptarea artei în scop terapeutic, sub semnul unei abordări holistice a tratării acestei boli.

Ca extensie a programului de la Einstein Montefiore, în perioada 24 ianuarie – 7 februarie 2025, Galeria „Brâncuși” a ICR New York va găzdui o expoziție mixed media co-curatoriată de Natalia Marin şi curatoarea americană Jodi Moise, ce reunește artiști și specialiști în domeniul medical din Statele Unite și Europa, inclusiv, desigur, România: Suzanne Anker (S.U.A.), cu o instalație creată în strânsă colaborare cu un specialist în oncofertilitate de la Institutul Montefiore pentru Medicină și Sănătate Reproductivă; Federico Muelas Romero (S.U.A.), cu interviuri realizate cu supraviețuitori ai cancerului, redate sub forma unor scurte ilustrații în stil bandă desenată, precum şi o serie de sculpturi create din printuri 3D și bazate pe indicații privind cancerul generate de inteligența artificială; Anna & Jordan Rathkopf (S.U.A.), cu fotografie documentară care surprinde călătoria personală a artistei, diagnosticată cu cancer la sân; Anna Dumitriu & Alex May (Marea Britanie), cu o grădină video interactivă în care plantele reprezintă medicamente, iar interacțiunile dintre acestea conduc la transformarea mediului ambiant; dr. Sabina Sucuri & Vladimir Gheorghiu (România), cu interviuri cu supraviețuitori ai cancerului, care explorează tema luminii și a fotonilor în radio-oncologie.

Odată cu vernisajul expoziției de la sediul ICR New York, va avea loc o masa-rotundă intitulată „Medicul tratează, dar arta vindecă” despre rolul terapeutic și integrator al artei în medicină, la care vor participa, alături de cele două curatoare, medici români din New York care s-au distins și printr-o carieră artistică, cum sunt Adrian Sângeorzan, cunoscut poet, romancier și specialist în ginecologie, și Doru Paul, scriitor și traducător, dar și reputat oncolog. Dialogul despre legăturile vechi și numeroase între medicină și arte, precum și despre posibilitățile terapeutice ale artei va fi punctat de intervențiile muzicale ale Angelicăi Olstad, autoarea unui original proiect performativ muzical intitulat Music for Healing. În deschiderea evenimentului, care va avea loc vineri, 24 ianuarie, va rosti un cuvânt de salut dr. Theo Trandafirescu, vicepreședinte al Asociației Medicilor Români din New York.

Proiectul Medicul tratează, dar arta vindecă, parte a programului A(I) Brighter Tomorrow: Cancer and Beyond, este realizat de Institutul Cultural Român din New York în colaborare cu The Gallery of ARTFul Medicine al Centrului Medical Einstein Montefiore și cu sprijinul Societății Medicilor Români din New York.