Vancouver: Mai mulți morți și răniți, după ce un șofer a intrat cu mașina în mulțime, la un festival

Poliția din Vancouver nu a oferit încă detalii despre incident, dar a confirmat că șoferul a intrat în mulțime în zona intersecției East 41st Avenue și Fraser Street puțin după ora 20:00 (ora locală) și că șoferul a fost prins și reținut.

Oamenii se aflau în zonă pentru petrecerea Lapu Lapu Day Block, numită după un erou național al Filipinelor, potrivit presei locale.

Primarul orașului Vancouver, Ken Sim, a declarat într-o postare pe X: „Sunt șocat și profund întristat de oribilul incident de la evenimentul de astăzi al Zilei Lapu Lapu”.

El a adăugat: „Gândurile noastre sunt la toți cei afectați și la comunitatea filipineză din Vancouver în această perioadă incredibil de dificilă”.

Breaking : Multiple people were hit by a vehicle during the Lapu Lapu Festival in Vancouver Saturday evening, near E 43rd Ave and Fraser St. #Vancouver pic.twitter.com/0OoWQndpJI