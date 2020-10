Începe eXplore festival, ediția #15

Ediția #15 a eXplore festival - Bucharest International Dance and Performace festival se va desfășura anul acesta între 16 și 25 octombrie la Muzeul Național al Literaturii Române, WASP Working Art Space and Production, Muzeul Municipiului București: Muzeul Theodor Aman, Colecţia de artă Ligia şi Pompiliu Macovei, Palatul Suţu, online, pe eXplore festival și WASP Working Art Space and Production dar și on-air, pe Radio Guerrilla.

„De 15 ani vă invităm să explorăm împreună un alt fel de-a fi și de-a face. Anul acesta argumentele ne-au luat-o înaintea invitației, iar „împreună” este poate ceea ce am descoperit că putem pierde sau nu, în funcție de acțiunile noastre.

Fie că ne raportăm la istorie pentru a căuta inspirație sau pur și simplu pentru a ne cunoaște mai bine, fie că privim spre viitor pentru a înțelege și căuta soluții, prezentul ne provoacă întotdeauna cel mai bine să explorăm noi versiuni ale modului în care producem și prezentăm. Nici o altă perioadă din ultimii 15 ani nu ne-a provocat mai mult!

Relațiile se construiesc în timp, cu răbdare, atenție și grijă. Relațiile artistice se consumă în spațiu și timp. Când acestea devin relative, grija înseamnă distanțare, spațiul devine virtual, iar timpul înseamnă așteptare, realizăm poate mai clar ca oricând că arta înseamnă în primul rând atenție și grijă față de oameni și spațiul pe care îl avem și-l construim în jur.

eXplore festival #15 propune publicului o serie de incursiuni-eseu asupra relației dintre mișcare, spațiu și timp, din perspectiva unui dialog între corp-imagine-sunet.

Ce alt moment ar fi mai potrivit pentru a experimenta noi moduri de existență artistică, reală, autentică? Ce alt moment mai bun decât cel de acum pentru a fi (și altfel) împreună?” (Andreea Căpitănescu, director artistic)

Program:

Vineri // 16.10.2020 // 18:30 - 20:00 // Grădina Muzeului Național al Literaturii Române

Filmul documentar “Abis” de Matei Bejenaru (RO, 2019, video-art, 24’) explorează personalitatea enigmatică și carismatică a lui Irinel Liciu, prim-solistă a baletului Operei Române din Bucuresti în anii '50-'60.

Discuție moderată de Ion Bogdan Lefter, cu Matei Bejenaru, Adina Cezar, Liana Tugearu și Ioan Tugearu, precedată de proiecția filmului documentar.

Sâmbătă // 17.10.2020 // 14:30 - 16:30 // Grădina Muzeului Național al Literaturii Române

DUET-C ELIADE de Roel Heremans (Belgia)

Performance participativ.

Acțiune continuă pentru grupuri de 2, 4, 6 sau 8 persoane simultan

RO / EN, 12’30”

sâmbătă // 17.10.2020 // 17:00 // Muzeul Național al Literaturii Române

EMBER / Judith State, István Téglás și Radu Dumitriu

Performance instalație, work in progress

sâmbătă // 17.10.2020 // 19:30 - 21:30 // WASP Working Art Space and Production

instalații performative, video instalații*

REENACTMENT FRANCESCA WOODMAN / Diana Spiridon / performance

I COULD NO LONGER PLAY / Georgeta Corca, performance video

FACELESS / Flavia Giurgiu / performance instalație

50s SAU SOFT DESPAIR / Aurora Király / instalație laborator

NEVERMIND THE BIG PICTURE / Ilinca Hărnuț, video instalație performativă

UNWEAVING STEREOTYPES / Denise Lobonț / instalație multimedia

PERFORMANCE SITUATION ROOM / instalație performativă AR dezvoltată de Augmented Space Agency și Asociația 4Culture. Coregrafie și interpretare: Ilinca Hărnuț, Diana Spiridon, Vlad Benescu, Flavia Giurgiu, Georgeta Corca

Curator: Andreea Căpitănescu

Duminică // 18.10.2020 / 18:30 – 20:30 // WASP Working Art Space and Production

Instalații performative, video instalații*

PLOAIE FĂRĂ NORI / Cătălin Crețu și Iosif Király / Performance colaborativ

50s SAU SOFT DESPAIR / Aurora Király / instalație laborator

NEVERMIND THE BIG PICTURE / Ilinca Hărnuț, video instalație performativă

UNWEAVING STEREOTYPES / Denise Lobonț / instalație multimedia

PERFORMANCE SITUATION ROOM / instalație performativă AR dezvoltată de Augmented Space Agency și Asociația 4Culture. Coregrafie și interpretare: Ilinca Hărnuț, Diana Spiridon, Vlad Benescu, Flavia Giurgiu, Georgeta Corca

Curator: Andreea Căpitănescu

luni, 19.10.2020 // 15:00 // online // eXplore festival

Being together (in between disciplines) / Dialog cu Manuel Pelmuș (Romania/Norvegia)

joi, 22.10.2020 // 15:00 // online // eXplore festival

Being together (in between disciplines) / Dialog și video-prezentare cu Roel Heremans (Belgia)

joi, 22.10.2020 // vineri, 23.10.2020 // sâmbătă, 24.10.2020 // Colecţia de artă Ligia şi Pompiliu Macovei, Muzeul Theodor Aman, Palatul Suţu // on air Radio Guerrilla

FĂRĂ TITLU (2020) – Expoziție Colectivă

de Manuel Pelmuș

cu: Rolando Matsangos, Diana Spiridon, Cristina Toma

expoziție colectivă, acțiune continuă (ro)

vineri, 23.10.2020 // 15:00 // online // eXplore festival

Being together (in between disciplines) / Discuție cu Ilinca Păun Constantinescu & Micheline Dufert

vineri, 23.10.2020 // 19:00 // online // eXplore festival

M(OTHERS) de Eszter Salamon / performance

urmat de dialog între Eszter Salamon și Andreea Căpitănescu

duminică, 25.10.2020 // 15:00 // online // eXplore festival

Zoom in/out // lucrări video-art (premieră)

urmat de dialog între Emil Ivănescu, curator Anuala de Arhitectură București, președinte OAR București și Andreea Căpitănescu, director artistic eXplore festival