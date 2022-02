Jurnalul.ro › Cultură › Arte Vizuale › Incubator de idei, teatru, expoziție despre formele iubirii și muzică Incubator de idei, teatru, expoziție despre formele iubirii și muzică

Incubator de idei, teatru, expoziție despre formele iubirii și muzică

Sursa foto: Cristian Negoescu

Săptămâna viitoare dăm startul Incubatorului de idei din cadrul programului Bucureşti RE:imaginat, expoziţia The look of love propune, până pe 25 februarie, o experienţă artistică inedită în care light design-ul şi sunetul completează 11 viziuni eclectice despre iubire, iar actorii Mircea Andreescu şi Ion Grosu sunt pe scena ARCUB în acest weekend pentru o nouă reprezentaţie a spectacolului Nunzio.