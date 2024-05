Muzeul de Artă Brașov sărbătorește cea de-a 34-a aniversare cu trei zile de evenimente speciale!

Proiect: Zilele Muzeului de Artă Brașov

Tur ghidat, Galeria de Artă Românească: 30 mai 2024, ora 18:00

Vernisaj, Expoziție Sensul Migrației: 31 mai 2024, ora 18:00

1 iunie la Muzeul de Artă Brașov: 1 iunie 2024, orele 12:00 – 20:00

Organizator: Muzeul de Artă Brașov

Locul desfășurării: Muzeul de Artă Brașov, B-dul Eroilor 21

Vizitare: marți – duminică, 10:00-18:00

Muzeul de Artă Brașov invită publicul la celebrarea a 34 de ani de existență, printr-o serie de evenimente și activități captivante pentru public ce vor avea loc între 30 mai și 1 iunie.

Organizate la sediul muzeului din Bulevardul Eroilor nr. 21, evenimentele includ: activități creative, tururi ghidate, ateliere, vernisaje și performance-uri. Cu această ocazie, vizitatorii muzeului sunt încurajați să se apropie de artă într-un mod atractiv și interactiv.

Reinaugurarea Galeriei de Artă Românească - Joi, 30 mai 2024, ora 18:00

Sărbătorile încep joi, 30 mai, la ora 18:00, cu reinaugurarea Galeriei de Artă Românească. Vă invităm să participați la un tur ghidat susținut de managerul cultural Vlad Babenco, care va prezenta opere de artă deosebite ale artiștilor români și brașoveni. Expoziția acoperă o perioadă istorică extinsă, de la secolul al XVIII-lea până în timpul regimului comunist, evidențiind creativitatea artiștilor în fața dificultăților. Turul se va încheia cu un recital la violoncel susținut de Radu Croitoru.

Vernisajul Expoziției „Sensul migrației” - Vineri, 31 mai 2024, ora 18:00

Vineri, pe 31 mai, începând cu ora 18:00, va avea loc vernisajul expoziției „Sensul migrației”, curatoriată de artistul și curatorul Mihai Zgondoiu. Această expoziție colectivă prezintă creațiile a 13 artiști contemporani locali, care s-au născut sau au migrat în zonă: Olimpiu Bandalac, Mihail Coșulețu, Alina Grapă, HomeBoy, R von K, Aura Petrașcu, Dan Roșca, George Roșu, Cristina Rusu, Diana Serghiuță, Alexandra Sîrbu, Tamás Attila și Vladimir Țăroi.

Cu acest prilej, artista Aura Petrașcu va realiza un performance din seria foto-video „Don’t play with your food, let me do it for you”, explorând formele și texturile din mâncare.

Program Special de Ziua Copilului - Sâmbătă, 1 iunie 2024, între 12:00-20:00

De 1 iunie, Muzeul de Artă Brașov va oferi un program special pentru copii și familii, între orele 12:00 și 20:00. Activitățile includ tururi ghidate, ateliere de desen și creație, jocuri cu artă și povești, menite să încânte toate vârstele.

Agenda activităților organizate pe 1 iunie la Muzeul de Artă Brașov:

12.00 Tur ghidat în Galeria de Artă Românească recent reorganizată, susținut de Vlad Babenco. Participarea este liberă și nu necesită înscriere în prealabil.

14.00 Atelier de desen cu Agata Secelean pentru copii și adolescenți, cu vârste cuprinse între 10-18 ani. Pornind de la o operă de artă din colecția Muzeului de Artă Brașov, artista Agata Secelean îi va ghida pe participanți să creeze propria lucrare de artă. Înscrierile se fac prin email la agata.secelean@gmail.com.

15.00 Atelier de Mozaic, deschis tuturor cu Sînziana Dumitrescu, muzeograf. Grupul se formează pe loc și nu necesită înscriere în prealabil.

16.00 Atelier „Detectivi în artă”, pentru părinți și copii cu Andreea Pocol, muzeograf. Grupul se formează pe loc și nu necesită înscriere în prealabil.

17.00 Atelier creativ cu ilustratoarea Corina Drăgan, pentru copii 7-11 ani. Grupul se formează pe loc și nu necesită înscriere în prealabil.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Muzeul de Artă Brașov a fost înființat în anul 1949 ca secție a Muzeului Regional. La 19 februarie 1950 s-a deschis la etajul Casei Sfatului prima expoziție de artă plastică, iar din 1 martie 1970 muzeul funcționează în actuala locație. Clădirea care adăpostește Muzeul de Artă Brașov, aflată în proprietatea Bisericii Evanghelice C.A.din Romania-Parohia Brasov, a fost ridicată în anul 1902 după planurile arhitectului brașovean Moritz Wagner, în stilul neobaroc, pentru Asociația Meseriașilor din Brașov (Kronstadt Gewerbevereinhaus). Muzeul de Artă Brașov s-a constituit ca instituţie de sine stătătoare la 1 iunie 1990, în baza Deciziei nr. 227 din 11 iunie 1990, prin desprinderea din Muzeul Județean Brașov a Secției de Artă.