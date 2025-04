România se pregătește să producă grafen și să devină competitorul Chinei. Cea mai mare exploatație de grafit va fi în țara noastră

Compania a depus trei proiecte pentru finanțare la Comisia Europeană, iar unul a fost deja aprobat, pentru redeschiderea carierei de la Ungurășelu, județul Gorj. Este un proiect de aproape 200 de milioane de euro care va permite României să extragă grafit peste cel mult 4 ani, după ce tehnologizarea va fi făcută de la zero. Se vor angaja circa 300 de muncitori care vor fi formați profesional pentru noua exploatație minieră, astfel încât să poată lucra folosind noile tehnologii ultraperformante. Alt proiect pentru care Salrom așteaptă aprobarea CE este pentru a produce în România grafenul, care este cel mai bun conductor de electricitate. Anul acesta ar putea fi aprobat și acest proiect, iar țara noastră ar putea deveni cel mai important furnizor de grafit pentru bateriile mașinilor electrice și de grafen.

În anul 2006 erau testate deja noile tehnologii pentru bateriile electrice ale mașinilor, însă informația nu a fost luată în considerare de analiști și exploatațiile de grafit ale Salrom au fost închise, după ce s-a ajuns la concluzia că ar fi ineficiente. Este adevărat că în acel moment nu era o cerere mare pe piețele internaționale, dar perspectiva exista și nu a fost luată în calcul de statul român, care astfel și-a creat un prejudiciu imens.

Din fericire, zonele în care se poate exploata grafit încă pot fi readuse în producție. Cariera de la Ungurășelu, din județul Gorj, încă deține licența de exploatare. Acum este nevoie de implementarea unui nou proiect, luat de la zero, dar deja se așteaptă finanțarea de la Comisia Europeană. Salrom a depus, de anul trecut, trei proiecte pentru finanțarea extragerii grafitului și primul a fost aprobat, urmând să înceapă efectiv proiectarea și tehnologizarea minei de anul acesta.

Până acum a fost aprobat primul proiect, pentru cariera de la Ungurășelu, Gorj. În funcție de momentul în care Comisia Europeană va stabili mecanismul de finanțare, Salrom va începe să facă primele studii de cercetare. Este o chestiune de ani momentul în care se va obține efectiv grafit din această exploatație - între 2 și 4 ani, conform estimărilor.

Trei proiecte pentru finanțare de la CE

Totul se va proiecta și se va construi de la zero, dar există multe avantaje. Din această carieră s-a mai scos grafit, iar în zonă există și forța de muncă necesară pentru exploatație. Din această carieră se extrăgeau șisturi grafitoase. Acum se dorește obținerea grafitului de înaltă calitate, care se folosește la bateriile mașinilor electrice.

Din grafit se poate obține grafen - cel mai bun conductor de electricitate din lume care a fost descoperit până în acest moment. Nu se va putea produce grafen prin implementarea acestui prim proiect aprobat de CE, dar Salrom a depus deja o cerere de finanțare și pentru acest al doilea pas. Dacă va fi și acesta aprobat și finanțat, România nu va mai fi doar furnizor de materie primă.

„Primul proiect implică extracția și procesarea primară a șisturilor grafitoase pentru a produce grafit de calitate pentru baterii. Proiectul include dezvoltarea de infrastructură necesară pentru extracție, precum și instalarea de echipamente de procesare care să transforme materia primă brută în grafit de înaltă puritate, esențial pentru producția de baterii, în special pentru vehicule electrice și sisteme de stocare a energiei”, a explicat, pentru Jurnalul, un reprezentant Salrom.

„Battery-Grade Graphite Extraction Project at Baia de Fier” este denumirea proiectului (Proiect de Extracție a Grafitului de Calitate pentru Baterii din arealul „Baia de Fier”), iar suma solicitată este 198.306.135 de euro.

Un alt proiect are în vedere valorificarea finală a șisturilor grafitoase într-un complex de procesare în care să se folosească tehnologii de ultimă generație: „Proiect de procesare a grafitului pentru baterii la situl „Baia de Fier” - Consolidarea lanțului de aprovizionare strategic al UE pentru tehnologiile energetice curate.

„Acest proiect are ca scop înființarea unor facilități avansate de procesare la situl Baia de Fier, pentru a transforma grafitul extras în material de calitate pentru baterii, inclusiv grafen. Se pune accent pe consolidarea lanțului de aprovizionare strategic al UE pentru tehnologiile energetice curate, asigurând că grafitul îndeplinește standardele înalte necesare pentru utilizarea în bateriile pentru vehicule electrice și alte soluții de stocare a energiei”, a mai explicat reprezentantul Salrom. „Battery-Grade Graphite Processing Project at Baia de Fier” este denumirea celui de-al doilea proiect, iar suma solicitată este de 247 de milioane de euro, pentru care încă se așteaptă răspunsul Comisiei Europene.

Gestionarea durabilă a resurselor

Salrom are și o a treia cerere de finanțare pentru protecția mediului și sustenabilitatea exploatării de șisturi grafitoase din arealul Baia de Fier: Proiect de reciclare a grafitului pentru baterii la situl „Baia de Fier” - Promovarea economiei circulare și a gestionării durabile a resurselor în UE. Acest proiect abordează reciclarea grafitului de calitate pentru baterii, pentru a sprijini obiectivele UE legate de economia circulară și gestionarea durabilă a resurselor.

Inițiativa implică dezvoltarea de procese și tehnologii la situl Baia de Fier, pentru a recupera și reutiliza grafitul din baterii uzate și alte materiale deșeuri, reducând astfel dependența de extracția primară a materiei prime și promovând sustenabilitatea mediului. Pentru acest proiect, denumit „Battery-Grade Graphite Recycling Project at Baia de Fier Site - Advancing Circular Economy and Sustainable Resource Management in the EU”, suma solicitată este de aproximativ 92 de milioane de euro.

China este principalul furnizor

Anul acesta s-ar mai redeschide această linie de finanțare care a fost totalmente atipică, la fel ca și ghidul aplicantului. CE și-a dat seama că trebuie să identifice toate resursele de materii prime critice rare și să le exploateze, în folosul propriu. Decizia a fost, încă de anul trecut, să se înceapă exploatările chiar și în zone de sit Natura 2000. Ar fi fost o problemă intrarea acestor zone în alte tipuri de arii protejate sau chiar apropierea de ele, dar în România nu s-a întâmplat nici acest lucru, deci avem undă verde pentru a deveni principalul furnizor de grafit și de grafen, în următorii 5 ani.

China este acum cel mai mare producător, cu 850.000 de tone pe an, în timp ce în UE nu avem niciun producător. Germania și Austria produc foarte puțin și nu pot fi considerate producători, în comparație cu ceea ce livrează China. Norvegia produce, dar nu este în UE.

Strategia Comisiei Europene care include și producția de grafit și de grafen în țara noastră vizează scăderea dependenței de furnizorii din afara UE pentru astfel de materii prime critice rare.

Pe această linie de finanțare a Comisiei Europene au fost aprobate 47 de proiecte, la nivel european, iar în România au fost câștigate 3 proiecte, din care două sunt private, dar numai Salrom a avut proiect pentru grafit.

Se așteaptă relicențierea de la ANRM

Salrom așteaptă acum și relicențierea pentru minele de grafit de la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier (ANRM). În primul proiect vor fi angajați circa 300 de muncitori din zona exploatației care vor fi recrutați și specializați pentru a putea lucra cu noile tehnologii.

Noi am avut exploatare acolo până în 2006 și mai avem la Bistrița cariera de calcar. E la circa 30 km. Diferă foarte puțin de exploatarea de șisturi grafitoase. Vor fi angajați circa 300 de oameni, iar proiectul include recrutarea și formarea. Noii angajați trebuie să beneficieze de instruire specializată pentru echipamentele de înaltă tehnologie”, explică reprezentantul Salrom.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹