Conferința de joi la Palatul Suțu | „Fiecare își urmează călătoria - Arhitectura lui Marcel Iancu din România”, cu prof. univ. dr. Ana Maria Zahariade, laureata premiului Herder (2003)

„Expunerea arhitecturii lui Iancu din România, în mare parte inedită, a dezvăluit «o poveste de succes» - pictorul de avangardă și îndrăznețul «apostol» al modernismului în România se dovedea și un remarcabil și prolific arhitect. Voi încerca să privesc atât autorul, cât și opera lui dintr-o perspectivă mai critică și, fără îndoială, mai subiectivă, încercând să mă despart de schematismul unei narațiuni glorificatoare; într-un fel, voi încerca să umanizez «eroul», căutând neliniștea pictorului Balului din Zürich în spatele arhitectului prolific din România” - Ana Maria Zahariade.

Ana Maria Zahariade este prof. dr. arhitect, predă teoria arhitecturii și conduce doctorate la UAUIM. Este implicată în modernizarea învățământului de arhitectură, în cercetarea de arhitectură și în conectarea ei la medii culturale mai largi, din țară și străinătate, în urma cărora a obținut premiul Herder (2003). A susținut conferințe în medii academice și profesionale din țară și străinătate și a avut contribuții la evenimente științifice din România, Franța, Israel, Austria, Anglia, Italia, Suedia, Olanda, Lituania, Polonia etc. A fost vice-curator al Pavilionului României la Bienala de la Veneția (1996, 2000). A făcut parte din jurii de concursuri de arhitectură (Great Egyptian Museum/Cairo, Marble Awards/Carrara, pavilioanele OAR de la Seul, Tokio, Durban etc.), concursuri pentru monumente de for public și în comisii de evaluare ale proiectelor culturale. Direcțiile sale de cercetare sunt modernismul românesc și central european, arhitectura post-comunistă, locuirea și politicile de locuire, făcute posibile prin burse de cercetare (Getty și Getty-NEC, Erasmus etc.) și granturi naționale de cercetare. Este fellow al Institut d’Etudes Avancées de Nantes (din 2011).

În calitate de autor, coautor și contributor în volume colective, a publicat în reviste și la edituri de specialitate din țară și străinătate: „Arhitectura în proiectul comunist, România 1944-1989”; „Horia Creangă. O monografie”; „Hommage a Vitruve. Interrogations sur l’héritage esthétique dans la théorie de l’architecture” (în Rencontres scientifiques, Institut d’Etudes Avancées de Nantes); „The Drawing Board «au féminin»”; „1980er-Jahre: Ceaușescu’s postmodernes Manifest” (în Arch+/229: Am Ende: Architektur); „Avatars of Classical Tradition in Romanian Architecture” (cu Horia Moldovan, în The Routledge Handbook on the Reception of Classical Architecture, Routledge); „Va-et-vient. Between Romanian and Polish Modernism” (The 7th International Scientific Conference „Modernism in Europe – Modernism in Gdynia”).

Este fondator și redactor-șef al revistei internaționale sITA (Studii de Istoria și Teoria arhitecturii).

