Muzica și arta plastică transformă Dobrogea într-o citadelă a culturii

Serate de neuitat, în care se vor îmbina muzica și arta plastică, vor avea loc după următorul program: joi 7 iulie, de la ora 17 – Casa Avramide din Tulcea, vineri 8 iulie, tot cu începere de la ora 17- Muzeul de Artă din Constanța, sâmbătă 9 iulie, de la ora 19 - Mangalia în Grădina Cuturală Callatis, iar turneul se va încheia la Castelul Pelișor din Sinaia, duminică 17 iulie, de la ora 16.

Acest periplu cultural se bucură de sprijinul Ameropa Grains, companie care recunoaște arta și cultura drept domenii de excelență și alege să fie partener al unor importante manifestări culturale românesti, așa cum este și Turneul “Citadele Culturale Dobrogene”, prin intermediul căruia își propune promovarea C.A.R.E., valorile-fundament ale companiei: Conexiune puternică, Agilitate, Responsabilitate, Expertiză.

Parteneri si turneului sunt: Institutul de cercetări eco-muzeale „Gavrilă Simion” – Tulcea, Muzeul de Artă din Constanța, Direcția de Cultură și Sport Mangalia și Muzeul Național Peleș.

Duo Kitharsis este alcătuit din chitariștii Alexandra Petrișor și Dragoș Horghidan, muzicieni de exceptie, laureați cu Marele Premiu la Festivalul Internațional de Chitară Clasică Olsztyn (Polonia, 2014), Locul I la Concorso di Esecuzione Musicale „Citta di Piove di Sacco” (Padova, Italia, 2014), Locul I la Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale Castel Ritaldi (Italia, 2014), Locul al II-lea la Concursul International de „Duo de Chitară” L.I.G.I.T.A. (Liecthenstein, 2016), Premiul I la Concursul Internațional de Muzică de Cameră "Ciutat d'Elx" Ediția a XX-a, Elche, Spania, în 2018 și Trofeul Concursului “Drumul spre celebritate”. De-a lungul timpului, de la fondarea sa din 2009, Duo Kitharsis a concertat pe scene importante din Franța, Germania, Italia, Polonia, alături de renumiți muzicieni și de mari orchestre naționale, precum Orchestra de Cameră Radio. In 2017 înființează la Bucuresti „The Flat Guitar Academy”, în cadrul căreia propun doritorilor să descopere noi posibilități ale chitarei, pe toate planurile de la chitară clasică la chitară electrică, electroacustică, bas. In toamna anului 2021 The Flat Guitar Academy și-a deschis porțile și la Constanța.

Pictorul Mugur Popa, stăpân al perspectivei și al construcției fizice, se dedică artei, creaţiei plastice, se lasă pradă, cu uimire şi încântare, spontanului şi impulsului, exploziei cromatice a culorilor de apă sau modelajului în tonuri de ulei, laviului de cafea sau a nebănuitelor acrilice. Explorează tehnici diverse, din ce în ce mai moderne şi mai expresive, dar în tot ce aşterne pe hârtie, pânză, pereţi sau alte materiale, ni se relevă tuşa sa personală, viziunea originală ca o amprentă de suflet şi simţire. Oameni şi peisaje, arhitecturi citadine și teme marine sunt tratate de Mugur Popa cu bucuria descoperirii şi inteligenţa estetică a celui dăruit cu talent.

Cu ocazia manifestărilor din cadrul turneului va continua campania de donații “Viitorul artei”, prin care dorim să spijinim tinerele valori culturale românesti. Doritorii vor putea intra în posesia lucrărilor semnate de Mugur Popa, iar fondurile strânse se vor constitui într-un premiu al publicului care va fi oferit celui mai valoros participant la Concursul internațional de pictură Gheorghe Pătrașcu, competiție care va avea loc la Tecuci, în luna noiembrie și care este prilejuită de împlinirea a 150 de ani de la nașterea marelui pictor român – primul artist plastic membru al Academiei Române.