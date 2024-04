Noi evenimente vizuale pentru iubitorii de frumos

Luni, 22 aprilie, la ora 18, la Galeria Căminul Artei - Centrul Artelor Vizuale din București (str. Biserica Enei, nr.16), va avea loc vernisajul expoziției de pictură ”Cromatografii”. Expun: Viorel Cosor, Cosmin Grosu, Florin Mocanu, Gheorghe Pogan, Eusebio Spînu, Ioana Streinu, precum și doi invitați din Bulgaria – Rositsa Yordanova și Todor Todorov. Critic de artă este Constantin Hostiuc, iar curatori sunt: Ioana Streinu și Eusebio Spînu. Lucrările vor putea fi admirate până pe 10 mai.

Marți, 23 aprilie, la ora 17, Biblioteca Metropolitană ”Mihail Sadoveanu” din București (Str. Tache Ionescu nr.4) va găzdui vernisajul expoziției de pictură și desen a artistului vizual Aurelian Broască. În deschidere va lua cuvântul Roxana Bărbulescu, critic de artă, care a declarat: ”Apetența pentru redarea chipului uman este o constantă în arta lui Aurelian Broască. Varietatea, atât a fizionomiilor, cât și a atitudinilor umane reprezintă o sursă inepuizabilă de inspirație pentru realizarea lucrărilor sale în ulei, acuarelă, pastel sau creion. Artistul traduce vizual starea umană, în flexibilitatea și dinamica ei, într-o viziune originală și un limbaj propriu de redare în care se remarcă o simplificare a scriiturii picturale și o spontaneitate în redarea trăsăturilor dominante ale chipurilor umane ce demonstrează calitatea de bun desenator a lui Aurelian.” Aurelian Broască s-a născut la 10 iulie 1971, în Constanța. Este absolvent al Academiei de Arte Plastice Bucureşti, 1996, Secţia Pictură, Membru al Uniunii Artiştilor Plastici, Filiala Constanţa din 1996, Membru al Consiliului Director, Filiala Constanţa a UAPR(CIF 24801081) 2006 - 2008. Preşedinte al Consiliului Director(din 2008), Filiala Constanţa a UAPR(CIF 24801081), Profesor în cadrul Colegiului Național de Arte „Regina Maria” Constanța (din 1999). Creațiile se vor afla pe simeze până pe 30 aprilie 2024.

Trei evenimente vor avea loc joi, 25 aprilie:

Muzeul Național Cotroceni vernisează la ora 13.00, în Spațiile Medievale, cea de-a XXII-a ediție a Salonului Artelor Decorative. Anul acesta, în cadrul secțiunilor deja consacrate, curatorii Cosmin Năsui și Georgiana Cozma propun două focusuri expoziționale speciale: un prim plan tematic dedicat familiilor din artele decorative din România și o primă elogiere expozițională retrospectivă dedicată artistului recent dispărut Vladimir Șerban Cioroiu (n.1951 – d. 2023). Focusul Continuități creative: familii în artele decorative din România aduce în atenția publicului preocupări și filiații artistice transmise între generații de părinți și copii care, într-o privire de durată asupra istoriei artelor, aduce argumente în plus asupra continuităților preocupărilor în artele decorative din România. Secțiunea Portfolio Room prezintă interviuri cu Dan Băncilă, David Leonid Olteanu și Maria Olteanu Cioată, realizate în cadrul seriei Documentarele Artelor Focului, produse de Modernism.ro. În secțiunea History este elogiată, în mod retrospectiv, activitatea artistului Vladimir Șerban Cioroiu (n. 1951 – d. 2023), pentru a marca reperele necesare contextului de muzeificare a operei acestuia. Secțiunea New Blood cuprinde o selecție a celor mai merituoși tineri artiști, care sunt fie în an de studiu de licență, fie masteranzi sau doctoranzi de la UNArte, Facultatea de Arte Decorative și Design, Departamentele Arte Textile – Design Textil. Secțiunea Focus MNC, introdusă pentru prima dată anul trecut, revine și în ediția din 2024 a Salonului Artelor Decorative, aducând în atenția publicului o selecție de lucrări de artă decorativă aflate în patrimoniul Muzeului Național Cotroceni, fiind redate circuitului expozițional temporar creațiile unor artiști precum: Dan Băncilă, Oscar Han, Spiridon Georgescu. Salonul Artelor Decorative, ediția 2024, poate fi vizitat, în perioada 26 aprilie – 23 iunie 2024, în cadrul turului complet al muzeului sau în cadrul turului expozițional, de marți până duminică, în intervalul orar 9.00-17.00, doar în baza unei programări prealabile, la adresa de e-mail vizitare@muzeulcotroceni.ro sau la numerele de telefon 021.317.31.07 / 0725.518.381.

La ora 17 la Galeria de Artă Ploiești (Piața Victoriei, nr.4) are loc vernisajul Expoziției de Artă Religioasă. Expun peste 30 de artiști - grafică, pictură, ceramică.

Cea de-a VII a ediție a evenimentului expozițional de la Galeriile de Artă "Ion Irimescu" din Suceava, va fi deschisă publicului la ora 17. Sub semnul luminii creatoare, a fiecăruia dintre noi, Humanum Lumen a acestui an se dorește a fi un mesaj de speranță și mai bine pentru toți. Expoziția care cuprinde lucrările a 26 de artiști, membri ai Filialei UAP Suceava, va fi prezentată de criticul de artă Iulian Bucur.