„Orient versus Occident”, un periplu artistic prin locuri mirifice

Sâmbătă, 18 decembrie 2021, ora 17:30, Asociația “Insieme per l’Athos – Onlus”, Accademia di Romania in Roma, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei și Radio România, cu patronajul Ambasadei României în Republica Italiană, al Ambasadei României pe lângă Sfântul Scaun și al Ambasadei Republicii Moldova în Italia, prezintă cea de-a VI-a ediție a Concertului de Crăciun intitulat „Tradiții prin ochi de copii”.

Moș Crăciun, atât de așteptat an de an de copii, are nevoie de inspirație și ajutor, așa că am pregătit o listă generoasă de cărți publicate recent de Editura Pandora M, parte a Grupului Editorial Trei, în colecția PanDA. Aceste povești frumoase vor fi cadourile perfecte de pus sub brad și pe care cei mici le vor descoperi cu încântare în prima zi de Crăciun.