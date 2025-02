Romanian Design Week 2025: designul de mâine, astăzi. Schimbări structurale și de conținut cu care vine festivalul în 2025

Începând cu ediția 2025, festivalul începe un proces de transformare, punând accent pe colaborare, sustenabilitate și o conexiune mai profundă cu orașul și locuitorii săi. Programul aduce în prim-plan expoziții realizate în colaborare cu organizații locale relevante, o amplă selecție de expoziții internaționale și o serie de intervenții în spațiul public menite să ofere locuitorilor noi zone de interacțiune și dialog.

Tema „Design Tomorrow Today” demonstrează capacitatea designului de a răspunde provocărilor actuale și de a crea soluții inovatoare care influențează atât prezentul, cât și viitorul orașului, al comunității și al ecosistemului creativ din România. În acest context, sustenabilitatea nu se referă doar la aspectele de mediu, ci și la susținerea proiectelor și organizațiilor care contribuie activ la dezvoltarea pe termen lung a designului local și a comunității creative din România.

Prin integrarea designului în viața cotidiană a orașului și explorarea unor noi abordări, The Institute își propune să inspire și să conecteze diversele audiențe, să sprijine noile talente și să promoveze colaborările internaționale, încurajând un dialog între diferite perspective ale designului global. În acest sens, RDW 2025 adresează această viziune atât prin noile formate ale festivalului, cât și prin adaptarea formatelor tradiționale, integrând designul în spațiile urbane, sprijinind inovația și colaborarea între profesioniști și public, dar și oferind o experiență accesibilă publicului larg, astfel:

În 2025, RDW va adopta o abordare diferită în privința formatului care a consacrat festivalul, respectiv RDW Exhibitions. În loc să organizeze un apel deschis pentru proiecte, festivalul va colabora cu organizații relevante din industriile creative pentru a susține și prezenta expoziții de design și arhitectură. Această schimbare reflectă angajamentul The Institute de a sprijini o creștere sustenabilă a inițiativelor locale, de a răspunde diversificării nevoilor industriei și de a contribui activ la evoluția acesteia. Astfel, festivalul va lucra direct cu organizațiile și partenerii cheie pentru a crea expoziții de impact, care vor reflecta atât tendințele internaționale, cât și specificul și particularitățile industriei locale. Acest proces de colaborare va permite o selecție mai coerentă și strategică a proiectelor. În cadrul acestui format, vor fi incluse expoziții variate, cu un accent pe domenii diverse precum arhitectura, designul interior, grafica, ilustrația și designul de produs.

RDW Design GO! reprezintă circuitul de evenimente-satelit din cadrul programului festivalului Romanian Design Week, prin intermediul căruia, an de an, proiecte și activități propuse de antreprenori și entități culturale transformă orașul într-o scenă a designului. Publicul își poate alege astfel propriile trasee prin oraș, (re)descoperind cartiere, locuri și idei. Cu un program divers, RDW Design GO! devine o platformă de dialog și schimb multidisciplinar, atât pentru publicul larg, consumator de design, cât și pentru profesioniști, accentuând energia concentrată a orașului și bogăția creativă. Evenimentele se vor desfășura în diverse locuri din oraș, oferind oportunități de a experimenta designul într-un context accesibil tuturor.

RDW & the City, un format complet nou, va introduce instalații de design amplasate în spațiul public. Aceste intervenții vor fi plasate în diverse locuri din oraș, contribuind la integrarea designului în viața cotidiană și oferind o platformă publicului pentru a interacționa direct cu elemente de design urban.

„Design Tomorrow Today reflectă încrederea noastră în puterea transformatoare a designului de a ne modela viitorul și în potențialul comunității creative locale de a evolua și de a se adapta oricărei situații. Totodată, tema cuprinde și angajamentul de a susține și promova în continuare eforturile reprezentanților industriilor creative, de a crește și a ne redefini alături de ei. Transformarea modului de curatoriere a conținutului local, prin colaborări directe cu organizații reprezentative, reflectă acest angajament. Este o schimbare menită să contribuie la creșterea impactului proiectelor independente și la consolidarea unui mediu creativ local mai puternic.” - spune Raluca Mirel, Project Director Romanian Design Week.

Totodată, echipa The Institute, alături de ambasade, institute și centre culturale, consolidează anul acesta formatul RDW Design Flags, creând o platformă esențială pentru promovarea celor mai valoroase proiecte de design internațional. Acest format va deveni un punct de întâlnire între designul local și cel global, fiind o sursă de inspirație și de lărgire a perspectivelor pentru toți participanții. Prin integrarea proiectelor de design internaționale, RDW Design Flags va contribui la crearea unei legături mai strânse cu piața globală, oferind publicului și profesioniștilor acces la tendințele și inovațiile din domeniul designului, într-o manieră accesibilă. Astfel, acest format va sublinia importanța schimbului de idei și va încuraja colaborarea între creativi din diferite colțuri ale lumii.

Formatul RDW Young Design va continua să pună accent pe promovarea noilor talente din design, oferind o platformă dedicată tinerilor creatori pentru expunerea lucrărilor lor. Acesta este un format dedicat susținerii și celebrării noilor viziuni din domeniul designului, având un rol important în dezvoltarea profesională a tinerelor talente. În cadrul RDW Young Design, tinerii designeri vor avea oportunitatea de a se face remarcați în fața unui public larg și al profesioniștilor din industrie. Totodată, RDW Young Design e o expoziție care pune accent pe creatorii noii generații, selectați de la DIPLOMA Show, un proiect al organizației care susține absolvenții din domeniul designului, arhitecturii și artelor aplicate, și care a fost un pilon important în dezvoltarea talentelor locale de-a lungul timpului. În 2025, The Institute va continua să sprijine tinerii designeri, oferindu-le oportunități de vizibilitate și interacțiune cu profesioniștii din domeniu.

În cadrul RDW Concept Store, spațiul destinat consumului de design, festivalul va păstra un mix de branduri locale și internaționale, promovând inițiativele de design și activările de brand. Vor fi organizate târguri pop-up, iar în cadrul acestora se vor desfășura activități interactive, vizitatorii vor putea descoperi noi branduri sau produse pe care le pot achiziționa, se vor putea inspira din noile apariții, sau vor cunoaște designeri.

Noaptea Studiourilor de Arhitectură un format original Romanian Design Week, va continua să adune sub umbrela sa studiouri de arhitectură din București, oferind o oportunitate unică pentru public de a pătrunde în aceste spații creative și de a descoperi modul în care se dezvoltă proiectele de arhitectură din oraș. Acest eveniment de tip „open doors” va încuraja transparența și comunicarea în rândul arhitecților, permițându-le acestora să își prezinte proiectele și activitatea într-un cadru deschis și accesibil. Publicul va avea astfel ocazia să se conecteze direct cu procesul creativ din spatele arhitecturii, explorând idei inovative și soluții de design care modelează peisajul urban al capitalei.

Prin ediția din 2025, The Institute, în calitate de organizator al festivalului, își reafirmă angajamentul de a sprijini atât dezvoltarea profesioniștilor din domeniu, cât și integrarea designului în viața cotidiană a orașului și celebrează comunitățile creative locale și capacitatea acestora de a evolua și de a se adapta unei realități în continuă schimbare.

Festivalul va începe pe 16 mai 2025, oferind vizitatorilor o experiență unică și inovatoare, cu noi formate și activități desfășurate în tot Bucureștiul.

