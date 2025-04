Previziunile unei cunoscute clarvăzătoare: "Toate acestea cheamă dezastrele asupra noastră”

Maria Ghiorghiu spune că țara noastră este amenințată de 'apă' și 'nori negri'.

„Vin cascadele cu apă!”, a fost glasul pe care l-a auzit din cer chiar în mijlocul zilei, în timp ce se ocupa de treburile casnice. Într-o viziune uluitoare, Maria Ghiorghiu a descris cum norii negri și grei s-au rupt, iar din spatele lor apărut Chipul strălucitor al Mântuitorului Iisus Hristos.

Aceasta spune căzonele deja afectate frecvent de inundații sunt în pericol major. Oamenii sunt sfătuiți să fie extrem de precauți și să ia măsuri preventive.

„Devastarea mediului ne aduce aceste nenorociri! Tăierea pădurilor, lăsarea munților golași, toate acestea cheamă dezastrele asupra noastră”, spune Maria.

Însă mesajul său este și unul plin de speranță: credința, iubirea și respectul față de Dumnezeu și natură pot salva lumea de la distrugere.

„Dragostea nu cade niciodată”, spune clarvăzătoarea, citând Epistola către Corinteni, și îndeamnă oamenii la unitate și credință sinceră.

Avertismentul Mariei Ghiorghiu

„VIN CASCADELE CU APĂ ! VIN PLOI TORENTIALE FOARTE PUTERNICE!

HRISTOS A INVIAT!

Dragii mei,

In aceasta dupa amiaza, chiar daca eram preocupata cu alte treburi prin casa, aud un glas care spune asa:

"Vin Cascadele cu apa!"

Moment in care, vad de parca as fi avut ochi si-n crestetul capului, vad un Cer plin de nori negri si grosi, denși.

Un nor se rupe in doua, precum am rupe o paine in doua, iar de dupa nor, vad un Cer alb senin si stralucitor, iar aici, in Cerul divin, in Cerul din Cer, era Chipul Mantuitorului Iisus Hristos.

Doar dupa acest nor alb stralucitor se afla MANTUITORUL IISUS HRISTOS, in rest tot Cerul era plin de nori negri.

Dragii mei, trebuie s-avem mare grija, acolo unde adeseori se produc inundatii grave datorita ploilor torentiale.

Este mai usor ca sa prevenim,decat sa reparam ceea ce ar urmaa dupa ploile torentiale.

Daca oamenii nu ar fi taiat Padurile,daca nu ar fi lasat golasi Muntii Romaniei,aceste dezastre nu ar fi putut fi evitate.

Si mai mult chiar,nici Ursii n-ar fi coborat printre casele oamenilor.

Asadar dragilor, devastarea Mediului inconjurator, duce la astfel de fenomene nedorite.

Mantuitorul nostru bland si Bun,IISUS HRISTOS ne cheama la EL si nu ne cere decat sa-L iubim,sa ne inchinam Lui si Maicii Sale si a noastra a tuturor, si nu in ultimul rand, sa ne iubim unii pe altii ,si niciodata sa nu ne dusmanim,sa nu ne facem rău unii altora.

Iata dragilor, puterea Dragoste prin Epistola întâi către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel – Capitolul 13.

1. De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător.

2. Şi de aş avea darul prorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt.

3. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte.

4. Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte.

5. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul.

6. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr.

7. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă.

8. Dragostea nu cade niciodată. Cât despre prorocii – se vor desfiinţa; darul limbilor va înceta; ştiinţa se va sfârşi;

9. Pentru că în parte cunoaştem şi în parte prorocim.

10. Dar când va veni ceea ce e desăvârşit, atunci ceea ce este în parte se va desfiinţa.

11. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil; judecam ca un copil; dar când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale copilului.

12. Căci vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci, faţă către faţă; acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaşte pe deplin, precum am fost cunoscut şi eu.

13. Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.

Si tot cu dragoste, Maria“, scrie aceasta pe blogul său.