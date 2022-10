Săptămâna Limbii Italiene în Lume, la Institutul Italian de Cultură

Se va da startul marți, 18 octombrie, de la ora 18.00, cu vernisajul expoziției de fotografie "Battle Royale" de Federica Sasso, o tânără talentată care abordează câteva dintre principalele teme ale lumii contemporane, de la gaming la noile forme de divertisment, de la relația noastră cu avatarurile virtuale la body language.

Joi, 20 octombrie, va fi ziua dedicată profesioniștilor și producătorilor italieni și români de jocuri video. La ora 18.30 publicul va putea asista la o prezentare a activității acestui sector în Italia, cu statistici, informații despre dezvoltatori și despre jocurile video cele mai apreciate de tineri și nu numai. Din Italia vor lua cuvântul David Gallo de la One O One Games, Samuele Perseo de la Reply Game Studios, Domiziana Suprani de la Studio Evil și Ilaria Amodeo de la IIDEA. După-amiază, oaspeții italieni vor avea ocazia să-i cunoască pe dezvoltatorii români de jocuri video, reprezentați de Andreea Per, directoare executivă la Romanian Game Developers Association.

Inițiativele dedicate didacticii de vineri, 21 octombrie, îl vor avea ca invitat pe scriitorul și programatorul Fabrizio Venerandi.

Dimineața, studenții Liceului bilingv "Dante Alighieri" din București vor putea descoperi metode inovatoare și captivante pentru a studia mai bine: cum să transformi o temă plicticoasă într-o provocare amuzantă cu Kahoot, cum să folosești documentele partajate pentru scriere colectivă în clasă, cum să convingi modulele de Google să devină motoare pentru povești interactive.

De la ora 18.00, Fabrizio Venerandi va susține la Institut o conferință cu tema "Au sosit jocurile video narative", o privire panoramică asupra jocurilor video, indie sau nu, care nu iau naștere doar pentru divertisment, ci și pentru a spune o poveste: de la Sunset la Kentucky Route Zero, de la This War of Mine la Life Is Strange.

