Schimbare de carieră: de la expert în turism, la pictură

Alina Ciuciu este astăzi una dintre cele mai apreciate pictorițe din Italia și vinde sute de tablouri în fiecare an, în toate țările lumii. Are un stil propriu, este autodidactă și a reușit să-și cucerească publicul prin tot ceea ce pictează. A renunțat la celelalte activități, din 2002, când și-a dat seama că pictura care fusese la-nceput pentru relaxare îi aduce satisfacții și venituri mai mari decât tot ceea ce făcuse până atunci, având expertiză în mai multe domenii. După o carieră de 20 de ani în arte plastice, artista expune și la București, în perioada 22-30 mai.

Având o carieră complexă, în mai multe domenii de activitate, românca este varianta contemporană a Omului Renașterii. Originară din Oradea, a devenit fiica adoptivă a Italiei, unde a avut succes în tot ce a făcut. În anul 2001 a-nceput să picteze, după o călătorie în Egipt. De atunci a devenit un adevărat geniu al picturii care-și transpune simțurile în formă și culoare. Pentru a simți mai bine cum spiritul și culoarea prind formă, Alina preferă să le simtă cu degetele, în timpul creației. Astfel, amprenta artistei pe pânză este lăsată și la propriu, nu doar la figurat. Secretul schimbării de carieră, în cazul Alinei Ciuciu, este adaptarea stilului propriu la nevoile publicului țintă. Într-o lume a artei în care nu sunt mulți cei care pot vinde tablouri în toate țările lumii, românca stabilită în Italia de 30 de ani a reușit să găsească „numărul de aur” al picturii contemporane, îmbinând câteva elemente esențiale: culoarea plăcută ochiului, forma semiabstractă și trendul posterului și al graffitiului pentru decorațiunile interioare. Dar totul în ulei pe pânză, prin tehnica „în cuțit”. Astfel, Alina Ciuciu a devenit unul dintre puținii artiști plastici care se pot lăuda cu o tehnică proprie și un stil unic.

Foarte bun psiholog și geniu al marketingului

Vasta experiență în lucrul cu oamenii și prezența în mai multe tipuri de business au ajutat-o pe Alina să-și creeze o foarte bună strategie pentru propria sa promovare. Înainte de a-și schimba activitatea, Alina avea deja succes ca expert în turism. Foarte importantă este strategia de marketing pe care a folosit-o artista pentru a-și crea o nișă în piața internațională. A folosit rețelele de socializare pentru a-și promova lucrările, în special LinkedIn, iar această alegere i-a adus succesul în cel mai scurt timp. Până acum a pictat peste 1.000 de tablouri și le-a vândut aproape pe toate, în toate țările lumii. Pentru că pictura înseamnă relaxare și transpunerea artistei în creație, culoarea devine foarte repede formă, sub degetele ei. Uneori pictează un tablou în jumătate de oră, ceea ce o face unică. Artista spune că atunci când pictează este, parcă, în transă, ceea ce o transpune cu totul în opera de artă. Dar este și un psiholog excelent, și un geniu al marketingului, ceea ce a ajutat-o să-și transforme pasiunea și talentul în brand personal și activitate principală. „Mulţi artişti se plâng că mor de foame. Eu nu am avut această problemă. Am văzut că oamenilor le place stilul meu, mergeam la expoziţii şi vedeam cum tablourile mele se vând, iar ale altora stau pe loc. La început nu-mi puteam explica, dar între timp mi-am dat seama că eu pictez doar lucruri vesele, ceea ce place”, spune pictoriţa.

Eveniment atipic, la București

Cele mai multe tablouri le-a vândut în SUA (aproape săptămânal). A trimis tablouri şi în aproape toate țările Europei, dar și în Noua Zeelandă, Rwanda, Canada și Australia. Fanii din întreaga lume ai pictoriței au plătit până la 8.000 de euro pe o creaţie, mai ales după expoziţiile și premiile internaționale din metropolele lumii. Acum expune pentru prima oară și la București. Vernisajul va avea loc sâmbătă, 22 mai, de la ora 17.30, la Sky Tower Building. Evenimentul va fi unul atipic, la fel ca artista: „Workshop de pictură în ulei, tehnica în cuțit: O oră de pictură!” Evenimentul este dedicat celor care doresc să învețe secretele picturii Alinei Ciuciu. Participanții vor putea afla secretele picturii Alinei Ciuciu și vor primi un autograf special, ulei pe pânză, pictat de artistă, în cadrul workshopului, prin tehnica sa caracteristică.

Combinația unică de stiluri

Stilul unic al Alinei Ciuciu, care a ajutat-o să cucerească publicul din întreaga lume, este o combinație perfectă între impresionism, suprarealism, realism și postmodernism, dar toate aceste influențe se cristalizează într-un nou stil care o caracterizează. Așa cum au remarcat criticii de artă italieni, predominant în operele sale de artă este elementul senzorial. Imaginea se adresează direct simțurilor, având forța de a le amplifica, prin combinația de culoare și formă. Unii o compară cu pictorii impresioniști de la sfârșitul secolului al XIX-lea, dar influența artei contemporane este foarte puternică, în lucrările pictoriței române.