Simpozionul EXPLORING PLUREALITIES #1

În data de 4 iulie 2022, a avut loc deschiderea oficială a Simpozionului #1 EXPLORING PLUREALITIES, la Cărturești Verona, alături de Mette Edvardsen (partener proiect, performer & coregraf, Norvegia), Andreea Căpitănescu (Asociația 4Culture), performerii Adriana Gheorghe, Alice Monica Marinescu, Ilinca Hărnuț, Iulia Mărăcine, Joana Ferraz, Tiziana Penna, coordonatorii Laboratorului #1 - Noile tehnologii și publicul tânăr - Ciprian Făcăeru & Andrei Raicu, alături de coautorii & performerii Vlad Benescu, Ștefan Bunicelu, Dan Făcăeru și Georgiana Ghergu.

Între 5 și 7 iulie 2022, s-a desfășurat la librăria Cărturești Verona producția "Time has fallen asleep in the afternoon sunshine", de Mette Edvardsen (partener proiect, performer & coregraf, Norvegia), cu artistele Adriana Gheorghe, Alice Monica Marinescu, Ilinca Hărnuț, Iulia Mărăcine, Joana Ferraz, Tiziana Penna și Mette Edvardsen.

Titlurile selectate pentru a forma timp de 3 zile o bibliotecă de cărți vii accesibilă publicului au fost: Jurnal (1941-1942) - Etty Hillesum, Vara în care mama a avut ochii verzi - Tatiana Țîbuleac, Maestrul și Margareta - Mihail Bulgakov, Frică și cutremur - Søren Kierkegaard, Hopscotch - Julio Cortázar, Einstein's Dreams - Alan Lightman, I Am a Cat - Sōseki Natsume.

În seara de 6 iulie 2022, Mette Edvardsen a susținut un artist talk, la Cărturești Verona, în care a prezentat conceptul artistic, inspirat de romanul lui Ray Bradbury, Fahrenheit 451, etapele și procesul de lucru de a învăța pe de rost o carte pentru a o împărtăși apoi prin întâlniri performer/carte - spectator/cititor. În cadrul artist talk-ului, alături de Mette Edvardsen au fost prezente și artistele participante la București în cadrul "Time has fallen asleep in the afternoon sunshine", care au oferit impresii personale despre experiența parcursă și întâlnirea inedită cu publicul.

La WASP Working Art Space and Production, pe 7 iulie 2022, s-a deschis oficial instalația Transsystemic Signals 2.0 printr-un performance live susținut de Vlad Benescu și Georgiana Ghergu, urmat de un artist talk susținut de Ciprian Făcăeru și Andrei Raicu (coordonatori ai Laboratorului #1 – Noile tehnologii si publicul tânăr), alături de artiștii, coautori ai instalației Vlad Benescu, Ștefan Bunicelu, Dan Făcăeru, Georgiana Ghergu.

Instalația Transsystemic Signals 2.0 este deschisă publicului până pe 28 iulie 2022, la WASP, în zilele de marți, miercuri și joi, între 16:00 și 20:00.

Credit foto: Diana Păun