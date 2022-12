Spectacolul ”Private Bodies” de Cosmin Manolescu, în premieră la New York

Reprezentația va fi urmată de o masă rotundă cu titlul „Dialog în mişcare: peste 25 de ani de colaborare coregrafică româno-americană”, care va examina componenta coregrafică a relațiilor culturale româno-americane și provocările cu care acestea se confruntă în prezent, cu participarea coregrafei americane Ursula Eagly, beneficiara, în 2022, a programului de rezidențe „Gabriela Tudor” organizat de AREAL | spațiu pentru dezvoltare coregrafică din București.

“Private Bodies” a fost produs de Fundația „Gabriela Tudor” în cadrul proiectului „body.exe | interacțiuni coregrafice”, realizat în parteneriat cu Goethe-Institut București, revista „scena.ro” și AREAL | spațiu pentru dezvoltare culturală și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Spectacolul pornește de la experiența primului performance unu-la-unu al lui Cosmin Manolescu, intitulat “Private show”, care se transformă, douăzeci de ani mai târziu, într-un dialog între trecut și prezent cu ajutorul căruia sunt chestionate teme diverse, precum bulversările suferite de lumea postpandemică, dereglarea relațiilor interumane într-un univers al izolării și al contactelor reduse la minimum, dar și anxietățile sociale generate de conflictul din Ucraina. Însă “Private Bodies” nu se rezumă doar la dialogul coregrafic al celor doi dansatori, ci are și o componentă interactivă, fiind un performance de tip participativ prin care artiştii intră într-un dialog direct cu spectatorii.

Premiera americană a spectacolului “Private Bodies” urmărește accentuarea prezenței românești pe scena de dans americană, diversificând oferta cultural-artistică a ICR New York, și întărirea relațiilor între mediile coregrafice românesc și american.

Dansatori: Cristina Lilienfeld & Cosmin Manolescu

Video: Alina Ușurelu

Sunet: Lala Mișosniky

Imagini: Georgiana Vlahbei

Cristina Lilienfeld a studiat coregrafia și psihologia, în căutarea punctului în care cele două discipline se întâlnesc. În ultimii ani, a colaborat cu numeroși coregrafi și dansatori, dar și cu artiști plastici și muzicieni și a activat în mai multe grupuri artistice interdisciplinare. Din 2015 până în 2020, a făcut parte din Asociația PETEC, susținând diverse producții interdisciplinare. În 2020, a devenit membru fondator al AREAL | spațiu pentru dezvoltare coregrafică, unde lucrează și în prezent.

Cosmin Manolescu este coregraf, curator, antreprenor cultural și performer. Este directorul executiv al Fundației „Gabriela Tudor” și, din 2020, inițiator, membru co-fondator și co-director al AREAL | spațiu colectiv de dezvoltare coregrafică. Încă din 1997, a jucat un rol important în dezvoltarea dansului contemporan în România și în crearea Centrului Național al Dansului București (2004). A debutat în coregrafie în 1994, în cadrul Grupului Marginalii. Spectacolele și proiectele sale au fost prezentate cu succes la București, New York, Paris, Lyon, Roma, Dublin, Porto, Amsterdam, Beirut, Riga, Seattle și Lisabona.

Manolescu este convins că dansul contemporan este o formă de artă care poate schimba în mod pozitiv viața oamenilor, indiferent de vârstă, identitate sau mediul profesional. Din 2014, el a început să-și dezvolte propria metodă – supranumită „corpul emoțional” –, care presupune o abordare holistică a corpului ce include deopotrivă atingere, exerciții de yoga și mișcări senzoriale subtile. Din 2017, a organizat anual tabere de dans în India, Japonia, Portugalia și Grecia. În prezent, este interesat de proiecte experimentale care conectează corpul cu orașul, peisajul înconjurător și natura în general.

Ursula Eagly este o dansatoare, coregrafă și cercetătoare new-yorkeză, membră a Movement Reasearch, ale cărei lucrări au fost caracterizate de New York Times ca derivând dintr-o „logică a stărilor dificile”. Practica ei coregrafică se bazează pe experiențele fizice care nu sunt îndeobște considerate material performativ: stări psihosomatice și psihosociale stranii sau experiențe perceptive complicate. De-a lungul anilor, proiectele personale sau cele la care a colaborat au fost prezentate la The Chocolate Factory, Dance Theatre Workshop, Danspace Project, Dance New Amsterdam, Mount

Tremper Arts, New Museum for Contemporary Art, Aunts, The Brooklyn Museum of Art; Laboratorio Arte Alameda (Mexico City); Albania Dance Meeting (Durres, Albania); NOT FESTIVAL (Copenhaga); Solo in Azione (Milano) ș.a.

Fotografie de Georgiana Vlahbei