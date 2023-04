Relicvă veche de 100.000 de ani, scoasă la licitație

Cea mai spectaculoasă piesă a evenimentului „The collector’s Room” este un molar de mamut fosilizat, vechi de 100.000 de ani. Dintele silicifiat este însoțit de certificat de expertiză eliberat de Institutul Geologic al României și are prețul de pornire de 400 de euro. Astfel de rarități se află în mari muzee și sunt căutate de colecționari și pasionați de istorie naturală, iar apariția exemplarului paleontologic din licitație reprezintă o premieră pentru România.

În cadrul licitației de joi, 27 aprilie, sunt prezente și valoroase piese ce provin din prestigioase colecții precum colecția familiei Theodor Aman, colecția Moise Weinberg, dar și colecția familiei Arthur Verona. Din colecția familiei Theodor Aman provine setul de patru rame pentru fotografii în stil Art Deco, decorat cu intarsii din bronz argintat, care are prețul de pornire de 200 de euro, dar și serviciul pentru aperitive din porțelan Haas & Czjzek, format din platou și șase platouri pentru servit, decorat cu mure. Piesa realizată în atelier cehoslovac are prețul de pornire de 200 de euro. Din colecția istorică a pictorului Arthur Verona provine tabachera din aur, decorată central cu blazon, cu buton diamant, care are prețul de pornire 3.700 de euro, dar și un flacon din sticlă pentru parfum, cu montură din aur, decorat cu perle și ametiste, ce are prețul de pornire de 1.200.

Obiectele unice din cadrul licitației sunt completate de piese cu rol utilitar. Un exemplu este eleganta garnitură pentru șemineu din bronz dore, formată din ceas și pereche de sfeșnice, cu mecanism Hippolyte Azur, care are prețul de pornire de 2.500 de euro. Integrate perfect în spațiile contemporane ori să completeze o colecție de artă sunt și operele de artă semnate de celebrul pictor Karl Kaufmann: „Vedută napoletană” (preț de pornire 800 de euro); „Canal din Amsterdan” (preț de pornire 800 de euro); „Port din Napoli, cu Vezuviul pe fundal” (preț de pornire 800 de euro); „Căsuța de la poalele munților Alpi” (preț de pornire 1000 de euro).

Piesele din cadrul licitației „The collector’s Room” sunt expuse la Palatul Cesianu-Racoviță, unde pot fi identificate piese rare de design de interior, care pot fi utilizate în amenajarea spațiilor interioare contemporane, și pot fi admirate până joi, 27 aprilie, în regim gratuit, în intervalul orar 10:00-20:00. Până atunci, pasionații pieselor de colecție pot plasa oferte scrise la sediul Casei de Licitații A10 by Artmark pe str. C.A. Rosetti, nr. 5, sau online pe artmark.ro.

