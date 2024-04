Ultima șansă să te bucuri de experiența Dali, la ARCUB. Expoziția „Universul lui Salvador Dalí” poate fi vizitată până la 12 mai

Expoziția dezvăluie laturi poate mai puțin cunoscute ale artistului suprarealist printr-o colecție impresionantă de 170 de obiecte de artă Salvador Dalí: sculpturi, gravuri, obiecte din aur incrustate cu pietre prețioase, ilustrații de carte, obiecte de mobilier – mărturii ale geniului său artistic transpuse în diverse materiale, precum aur, bronz, sticlă Daum.

Expuse pentru prima dată în România, la ARCUB, obiectele de artă Salvador Dalí, fidele concepției suprarealiste de a șterge granițele dintre vis și realitate, de a materializa cele mai ascunse tenebre ale subconștientului, oferă o perspectivă comprehensivă asupra lumii interioare a artistului, revelând personalitatea sa complexă și interesele sale diverse: mitologia, religia, psihanaliza, știința.

De la sculpturi realizate în colaborare cu celebra cristalerie Daum, precum „Resturile unui automobil dând naștere unui cal orb care mușcă dintr-un telefon”, până la lucrări ambigue precum „Vestigii atavice după ploaie”, ce forțează privitorul să elimine convențiile normalului, de la imagini îndrăznețe din seria de ilustrații „Moise și monoteismul”, ce redau interpretarea personală a lui Dalí a canonului biblic, până la sculpturi din bronz precum „Molia și flacăra”, ce creează o atmosferă de mister și tensiune, expoziția „Universul lui Salvador Dalí” este pledoaria lui Dalí pentru mai multă fantezie și libertate și pentru eliminarea constrângerilor mecanice ale societății contemporane. Feminitatea, timpul, metamorfoza, visul, transpuse în simboluri și imagini specifice daliniene, sunt teme pe care cei care pătrund în universul său sunt invitați să le descopere în cele 10 spații expoziționale ale ARCUB – Hanul Gabroveni, în centrul istoric al Capitalei.

Atât pentru iubitorii de artă, cât și pentru cei care experimentează, poate pentru prima dată, arta lui Salvador Dalí, expoziția „Universul lui Salvador Dalí” oferă un parcurs exhaustiv în opera celebrului artist, prin prezentarea tehnicilor și a influențelor care i-au marcat cariera, corelate cu momente cruciale din viața sa tumultuoasă, creionând astfel o imagine completă a semnificației și relevanței sale în cadrul mișcării suprarealiste.

Publicul are ocazia să cunoască operele daliniene expuse la ARCUB și prin intermediul concertului-eveniment „Muzica în lumea lui Dalí”, programat pe 27 aprilie, de la ora 20.00, la Sala Mare – ARCUB. Artiștii Operei Naționale București, Mihaela Maria Ișpan (mezzosoprană), Mladen Spasinovici (violoncel) și Ethan Schmeisser (pian și direcție muzicală), vor oferi o experiență senzorială completă – o călătorie muzicală în imaginarul suprarealist dalinian, unde juxtapuneri inedite de imagini și obiecte capătă o nouă dimensiune prin intermediul sunetelor. Vizitatorii sunt invitați să admire obiectele Dalí prezentate la Hanul Gabroveni, traseul expozițional fiind completat de momente muzicale menite să evidențieze diverse aspecte ale vieții și carierei artistului Salvador Dalí. Parcursul muzical culminează în Sala Mare, cu un recital din piese celebre precum „Song of the Birds”, „A Ballad for a Madman” sau „Nous avons fait la nuit”. Evenimentul se desfășoară conform programului următor: vizitarea expoziției în intervalul 20.00-20.45; intrarea în sala de spectacol în intervalul 20.50-21.00; participarea la concert în intervalul 21.00-21.40.

Expoziția „Universul lui Salvador Dalí” de la ARCUB – Hanul Gabroveni poate fi vizitată până la 12 mai 2024, de luni până duminică, între orele 10.00-20.00. Accesul în spațiul expozițional se face din Str. Gabroveni nr. 50-53. În perioada 1-6 mai, în perioada sărbătorilor libere legale și a sărbătorilor pascale, expoziția rămâne deschisă, iar programul de vizitare rămâne neschimbat.

