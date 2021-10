Umor grotesc și supraviețuire, în luna octombrie la  Celula de artă

În luna octombrie, galeria neconvențională Celula de artă propune două exerciții de introspecție, la fel de necesare dar fiecare propunându-și scopuri și rezultate diferite. Artistul plastic contemporan Beaver expune lucrarea “exe cute”, o juxtapunere a grotescului cu gingășia până pe 14 octombrie iar între 15 – 30 octombrie în galerie se va putea vedea instalația imersivă “Cenușa memorie” a Ancăi Coller, ce încapsulează emoțiile artistei în urma unui incendiu care i-a distrus atelierul.

Umorul și absurdul existenței într-o singură lucrare

Până pe14 octombrie, artistul plastic Beaver expune la Celula de artă lucrarea ”exe cute”. Arădean ca obârșie, Beaver a studiat grafica, dar interesele și preocupările lui predilecte au în vizor pictura. În general, pictează în ulei, dar este foarte versatil și cu alte materiale. Membru al grupării Pastila Roz, artistul a participat cu o lucrare la ediția de anul acesta a Art Safari, în cadrul expoziției ”Supereroi/ Antieroi. Tendințe în arta românească contemporană românească”, în cadrul secțiunii +18, curatoriată de Raluca Ilaria Demetrescu.

Tematic și stilistic, este foarte divers: fie lucrează cu meticulozitate și realist, fie puternic abstract. Spectrul său ideatic pornește de la visceralități baroce, trece prin porniri vulgare și ajunge într-un absurd existențial plin de umor.

Prin intermediul lucrării ”exe cute”, Beaver expune o pictură cu un scenariu care tratează, în spiritul ludic specific, opoziția gingășiei cu grotescul - surprins într un moment inedit. Artistul adaugă „Acest show vizual nu este destinat vegetarienilor!”.

Despre acceptarea și îmbrățișarea realității, atunci când sensul dispare

În Celula de artă mai poposește între 15 – 30 octombrie „Cenușa memorie” o instalație imersivă, unde privitorul pătrunde într-o lume dramatică populată cu obiecte incinerate, contemplând frumusețea inerentă a acestor transformări. Acest parcurs pune în discuție vulnerabilitatea materiei în fața timpului sau a forțelor exterioare, plasând memoria obiectului în afara controlului celui care l-a făurit.

Expoziția povestește despre memoria lucrurilor care înmagazinează amintiri, având propria existență, independență, destin. Delacroix afirma că orice restaurare este o intervenție nocivă comparativ cu efectul pe care l-ar putea avea timpul asupra obiectului. Lăsăm lucrurile să fie și vor spune povestea lor. În cazul de față, a existat un punct de răscruce care a direcționat cercetarea artistică. Un incendiu spontan, din cauze incerte, a devastat atelierul de creație al artistei Anca Coller în data de 15 august a acestui an, când era plecată în vacanță.

„A fost un exercițiu de accelerare a timpului și reconsiderare a destinului operei unui artist sau al sensului pe care munca sa îl are. A fost o lovitură: am pierdut lucrări strânse timp îndelungat, în mare parte neexpuse (zece ani de muncă în care, deliberat, am vrut să stau retrasă), plus tot ce înseamnă laborator de creație (unelte, aparatură, cărți, un loc familiar, acea oază de spațiu-timp atât de necesară artistului-spațiul sacru de creație). Expoziția de față este o metaforă a transcenderii înțelegerii imediate, aparent dureroasă și dramatică, spre un nou nivel de înțelegere superior, o curățare forțată, un restart brutal, un tip straniu de eliberare. Oricine se va regăsi în acest spectacol al vulnerabilității dublat de noi sensuri expresive sau posibile noi funcții.”, povestește artista.

Parcursul în spațiul expoziției va fi însoțit de o proiecție video realizată în atelierul distrus - o interacțiune ritualică ce prezintă procesul de acceptare și îmbrățișare a realității cu tot ce aduce ea, o încercare de distilare a trăirilor și de extragere a unei stări de conștiență unde frumusețea sau înțelegerea depășesc normalitatea cotidiană.

Pe lângă imagine, sunetul va ghida ritmul, vibrația spațiului. Anca Coller a mai accentuat și în trecut interacțiunea inițiatică pe care publicul trebuie să o aibă când experimentează arta, deschiderea către stări transformatoare și revelatoare care lucrează în fiecare individ în parte, ajutându-l să intuiască răspunsuri la întrebări complexe, să distrugă blocaje, să elibereze. Este importantă expunerea unor puncte sensibile în care ceilalți se pot regăsi, fiecare în felul său și pot fuziona cu experiența artistului, conectându-se emoțional. Înțelegerea emoțională o depășește pe cea condusă de intelect, sau cel puțin lucrează în paralel cu ea. Un al doilea video va prezenta un time lapse cu imagini din atelier și lucrări realizate acolo în ultimii 10 ani - un fel de rememorare a unei existențe înaintea trecerii.

„Nu în ultimul rând mă interesează o poziționare vis-a-vis de reacțiile imediate ale oamenilor în legătură cu astfel de incidente. Practic m-am trezit brusc într-un coșmar, nici nu îmi pot trăi doliul necesar depășirii acestei traume. Totul este sintetizat rece în sensul unui material de știri. Partea emoțională este adesea ignorată având întreaga atenție canalizată către găsirea unor vinovați și a rezolvării pagubelor materiale. ”Atelierul unui artist din București a ars astăzi în întregime. Focul a fost alimentat de existența materialelor inflamabile.” Incidentul incendiului din atelierul meu este prezentat ca un ”caz” ce trebuie rezolvat, deși pentru mine cele mai importante lucruri legate de această distrugere nu sunt rezolvabile, singura depășire plasându-se în interiorul meu ca înțelegere, acceptare, integrare. Singurul mod în care am putut traversa această încercare dureroasă, a fost interogarea profundă a sensurilor și aducerea acestora către un drum senin – Continuarea conștientă.”, mai adaugă Anca.

Expozițiile se pot vedea la orice oră în spațiul de pe Bd. Carol, nr. 53.

Celula de artă este reprezentată de un spațiu cu deschidere stradală, ce își propune să permită lucrărilor să evadeze din spațiul clasic al galeriei pentru a interacționa cu un public nou, care nu obișnuiește să participe la vernisaje și astfel, pentru ca nu mai există o barieră fizică și temporală între obiectul de artă și privitor, se crează un dialog liber, direct și nonconformist.

Galeria vine în sprijinul creaţiei contemporane în ariile tematice ale artelor vizuale și încurajează dezvoltarea de noi forme de expresie artistică accesibilă la orice oră pentru publicul stradal. Cu o prezență de ~ 4 ani (2017 - 2021) pe scena artei din București, Celula de artă a susținut ~70 evenimente (expoziții, performance-uri, live-uri) și a influențat modul de percepție în ceea ce privește expunerea obiectelor sau actelor artistice în fața publicului.