Un cec în alb: Licitația caritabilă a Festivalului Brazilor de Crăciun

Probabil cel mai mare și mai vechi eveniment caritabil din România - Festivalul Brazilor de Crăciun, organizat de „Salvați Copiii România” - deschide porțile celei de-a XX-a ediții, militând consecvent pentru dreptul egal la educație în România. O ediție aniversară și mai necesară ca oricând, pentru cei peste 275.000 de copii cu vârsta învățământului obligatoriu (7-17 ani), care nu mergeau la școală la începutul anului - iar situația a devenit mai dramatică odată cu transferul într-un online costisitor al instituțiilor de învățământ, pe fondul crizei de sănătate publică.

Casa de Licitații A10 by Artmark se alătură, în pragul sărbătorilor de iarnă, cauzei ,,Salvați Copiii România” și vine în sprijinul copiilor din mediile socio-economice vulnerabile, punând la dispoziția Organizației ,,Salvați Copiii România” platforma sa de promovare culturală, în vederea colectării unora dintre fondurile necesare dotării copiilor cu posibilități de școlarizare acasă.

Scânteia de speranță. Doina Levintza

Music Is the Spirit, Smiling Is the Way to Do It. Smiley

Astfel, artiști români contemporani, designeri renumiți, personalități publice sau vedete din showbizul românesc au creat 30 de brazi de Crăciun de poveste, care vor fi puși în vânzare joi, 10 decembrie, ora 18:30, în cadrul Licitației caritabile a Festivalului Brazilor de Crăciun, în beneficiul copiilor spijiniți de Organizația ,,Salvați Copiii România”. Fondurile obținute în urma evenimentului, care se va desfășura, anul acesta, exclusiv online, pe Platforma Artmark LIVE, vor consolida mecanismul de urgență pentru educație și recuperarea și integrarea educațională a acestor copii.

Creatorii brazilor unici ai acestei ediții au înțeles că investiția în garantarea dreptului la educație pentru cea mai tânără generație, provenind din medii socico-economice defavorizate, este un cec în alb pentru viitorul societății noastre, iar aceștia sunt: Ștefan Câlția, Felix Aftene, Gheorghe Fikl, Ana Bănică, Obie Platon, Doina Levintza, Adina Buzatu, Omid Ghannadi, Adela Pârvu, dar și Smiley sau Hamid Nicola Katrib.

Oferte pentru lucrările de artă sau design licitate în seara de 10 decembrie se pot formula începând de astăzi, pe siteul Casei de Licitații A10 by Artmark, unde sunt expuși virtual „Brazii” creați pentru sărbătorile acestui Decembrie. Totodată, în seara licitației se va putea participa la licitația Brazilor de Crăciun atât online, cât și prin telefon. În vederea participării online se va putea deschide oricând în avans un cont online, pe siteul Casei de Licitații.

Bradul de Crăciun. Ana Bănică

Astfel, într-un context dificil pentru întreaga societate, Festivalul Brazilor de Crăciun va redeveni polul solidarității și proba de foc prin care ambasadorii cauzei demonstrează că distanțarea socială nu înseamnă izolarea celor mai vulnerabili dintre noi: copiii, iar pentru Casa de Licitație A10 devine o tradiție să susțină evenimentul caritabil, oferind cauzei suport logistic, tehnologia performantă pentru promovarea și licitarea brazilor prin intermediul platformei de licitare online Artmark LIVE. În urma ediției din 2019 au fost obținute fonduri de peste 730.000 de euro pentru educația școlară a peste 5.000 de copii, beneficiari ai programului „Școală după Școală”.

În cele două decenii în care cauza educației copiilor din România a fost susținută prin intermediul Festivalului Brazilor de Crăciun, „Salvați Copiii România” a readus în școală 46.485 de copii, reușind să strângă cu ajutorul sponsorizărilor persoanelor și companiilor responsabile social, precum și al iubitorilor de artă și design adjudecatari, suma totală de 6.047.800 de euro.

Pescarul. Felix Aftene