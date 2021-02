Vernisaj: Innocence, joi, 11 februarie, la Galeria Estopia

Joi, 11 februarie, între orele 16.00 – 21.00, la Galeria Estopia, București, va avea loc vernisajul expoziției de grup Innocence, care prezintă lucrările a 8 artiști – Angela Bontaș, Lucian Brumă, Andrei Ciurdărescu, Andrada Feșnic, Juhos Sándor, Sergiu Laslo, Antonina Manda și Ada Muntean.



„În clipa când am încetat de a fi copii, am murit” – aceste cuvinte ale lui Brâncuși se află la originea temei expoziției, construită în jurul Cenușăreselor artei, mult prea adesea exilate la marginea, de (prea) multe ori considerată desuetă, a discursului artistic – inocența, candoarea, ingenuitatea.



Articulată pe un concept dual, care aduce împreună deopotrivă imaginarul și reprezentarea stilistică a inocenței, în diverse registre, unele contradictorii, și departe de a-și propune să rezolve ambivalențele implicite, expoziția se prezintă ca un fel de succesiune de „mostre de candoare”. Asemeni vitrinelor care compun Muzeul Inocenței construit de Orhan Pamuk la Istanbul, pornind de la propriul roman - o dovadă cât de poate de clară că ficțiunea poate construi realitatea cărămidă cu cărămidă! - fiecare lucrare selectată are propria ei „poveste inocentă”.



De la simularea desenului copilului realizată de Angela Bontaș în Micul Prinț („micul prinț nu e blond, spune artista, sunt eu, ești tu...”), la grădina solar-utopică din picturile lui Andrei Ciurdărescu, unde naturalul și artificialul se confundă într-un seducător joc de perspective, la candoarea duplicitară din lucrările lui Sergiu Laslo sau la narațiunile vizuale ale figurii și umbrei, elaborate de Lucian Brumă, până la manifestul supremației chipului ca depozitar al „porilor sufletului” din picturile hiperrealiste ale Antoninei Manda, diferența între aceste declinări ale „reprezentării inocente” ține de imaginarul fiecărui artist în parte. Dar fulgurațiile „spațiilor fericite” sunt contrapunctate și de zone obscure, în care sfârșitul dureros al inocenței e presimțit sau a avut loc deja, așa cum se întâmplă în corporealitățile incerte ale Adei Muntean, atinse de o nepotolită foame de metamorfoză, în rafinata reverie subacvatică a Andradei Feșnic, care trimite la un subtil dialog cu Emir (Kusturica) și René (Magritte) sau în tulburătoarele reprezentări inanimate – un fel de naturi statice ale erei post-inocente – ale lui Juhos Sándor.



Angela Bontaş s-a născut în 1972, trăiește și lucrează la București. Cu studii de sculptură şi scenografie la Universitatea de Arte din Bucureşti, este interesată de pictură, desen, instalaţie şi performance. Are o afinitate specială pentru pictura în maniera desenului copilului, din convingerea că doar privirea inocentă ne poate salva de la deformarea percepţiei asupra realităţii. A fost membru fondator al grupului Rostopasca, împreună cu Nicolae Comănescu, Dumitru Gorzo și Alina Pențac și, ulterior, cu Alina Buga, Florin Tudor și Mona Vatamanu, alături de care a expus, între 1997 și 2001, atât în țară, cât și în Franța, Cehia, Germania, Italia și Statele Unite. În 2011 a fost invitată să expună la ARTOP Galerie, Lille, Franța. A participat la numeroase expoziții de grup, între care, în ultimii ani, Liberté, Egalité, Sororité, Atelier 35, EA – Exerciții afective, Galeria Galateca, Pudendum Femininum, Alert Studio Gallery, București, în 2020; Ex Catedra Masculum și Torid, la Arthub, București, în 2019; Măcinat, Muzeul Literaturii Române, București, 2018; War Correspondence, Bucharest Art Week, Palatul Știrbei, București, în 2017.

Lucian Brumă s-a născut în 1976 la Bârlad, unde locuiește și lucrează. A studiat pictura la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași, unde a obținut licența și masteratul. În prezent este doctorand al Universității Naționale de Arte din București. No(w) Filters for Memory, Estopia Art Gallery, București, 2020, Mărturii ale unei vieți netrăite, Borderline Art Space, Iași, 2017, Think about the Box, Galeria Aparte, Iași, Samādhi, Galeriile Nicolae Tonitza, Bârlad, 2016 și Reguli in afara jocului, World Bank, București, 2014 sunt câteva dintre expozițiile personale în care și-a prezentat lucrările. A participat la expoziții de grup la Galeria Estopia (Blurred Is the New ID), București, 2020; Salonul anual de artă ARTIS, 2019; Salonul de Desen, Accademia di Romania in Roma și Salonul Național de Artă Contemporană, MNaR, București, în 2018; Erotica, Galeria Pallady, Iași, în 2017; Niveluri de realitate, Galeria Aparte, Iași, 2015 ș.a.



Andrei Ciurdărescu s-a născut în 1984 la Orăștie, trăiește și lucrează la Cluj-Napoca.

În 2014 a obținut titlul de doctor în Arte vizuale la Universitatea de Artă și Design din Cluj. În 2015 a fost selectat pentru bursa postoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania in Roma, unde a trăit și a lucrat timp de un an. „Ca o scenografie barocă, filtrată de lumina specifică picturii regionale, recompun pe pânză elemente și spații, într-o logică personală, apelând la paradox și utopie. Obiecte și personaje sunt reunite într-o logică a absurdului asemeni unei scenografii de teatru care speculează senzațiile, trăirile, fricile și misterul întâlnirilor dintre obiecte, public și artist”. A avut numeroase expoziții, atât personale cât și colective, între care: Il faut cultiver notre jardin, Centrul de Interes, Cluj-Napoca; Jeune Création Européenne Biennale, Hjoerring / Como / Paris, 2020; Icons of Utopia, Arthalle Gallery, București, 2019; Four Points of Enclosure, MATCA Art Space, Cluj-Napoca, 2018; Apocalypse after Conchita, A+Project Space, Cluj-Napoca, 2018; Io nel giardino, Boccanera Project Room, Trento, Italia, 2016; 4Spaces - Common Ground, Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, Veneția, Italia; 2016; Giardini splendore. Belleza ferita și Neomappa Roma la Accademia di Romania in Roma, 2015; Luc Tuymans în dialog cu Călin Dan, Fundația Culturală Spațiul Intact, Fabrica de Pensule, Cluj-Napoca, 2014; Vanguardias y periferias, La Neomudejar - Centro de Artes de Vanguardia, Madrid, 2014; Cutting Edge II, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, 2013. Este lector universitar în cadrul Departamentului de Pictură al Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca.



Andrada Feșnic s-a născut în 1987 la Cluj-Napoca, unde trăiește și lucrează.

A studiat pictura la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, unde a obținut licența în 2016 și masteratul în pictură în 2018. În 2015 a beneficiat de o mobilitate Erasmus la Central Saint Martins, University of the Arts London. În 2018, A+Space a găzduit expoziția sa personală, Aftermath, în cadrul Centrului de Interes, Cluj. A participat la numeroase expoziții de grup și proiecte internaționale, între care a realizat un performance în proiectul Performing the Unconscious, Freud Museum, Londra, în 2015. Între expozițiile personale se numără Not Natural, Galeria Estopia, București, 2020, Fractured Realities II, Estopia Lugano și Fractured Realities I, Estopia București, în 2019. Pentru Andrada Feșnic, pictura echivalează cu un veritabil teren experimental definit de straturile suprapuse, de efectul de colaj pictural, de inovația cromatică și de descompunerea atent orchestrată a elementului figurativ.



Sergiu Laslo s-a născut în 1993 la Cluj-Napoca, unde trăiește și lucrează.

A studiat pictura la Universitatea de Artă și Design din Cluj. Galeria Estopia a prezentat prima sa expoziție personală, Lighting Grey, București, 2019, urmată de Stolen Moments, Estopia Lugano, 2020. A participat la numeroase expoziții de grup, între care, în 2018, Paintings and Jewelry, Wine Notes, Cluj; Rebellive Art/Conscious, A fashion-infused Art Zine, Budapesta; Eu nu emit carbon, Halucinarium – Triaj creativ, București; Close Encounters of the Ninth Kind, City Art Space and Double Tree by Hilton Cluj. În 2017 și-a prezentat lucrările, între altele, la Going East, Institutul Cultural Român, Londra; Bombastic Cultural Space and Workshop Launloc, Cluj; DIY (Do It Yourself), Spațiul Cultural Gara Mică, Cluj-Napoca.



Juhos Sándor s-a născut în 1974 la Cluj-Napoca, unde locuiește și lucrează.

„Toți artiștii sunt nebuni, iar noi nu vrem nebuni în casa asta”: în fața unui astfel de ultimatum descurajant, Sándor a urmat inițial liceul de electrotehnică, a fost legător de cărți la Imprimeria Ardealul la începutul anilor ’90 și a obținut chiar și de o diplomă de sudor / tinichigiu înainte de a-și găsi un drum în artă. Anii 2000 au însemnat asumarea destinului de artist cu acte în regulă: în 2003 a absolvit secția Pictură a Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, iar în 2005 a obținut masteratul în aceeași specializare. Până în 2009 a fost inițiator, fondator și co-curator alături de Kudor Duka Istvan, al Galeriei Bulgakov, unde au expus în acei ani mulți dintre artiștii care sunt astăzi parte din „școala de la Cluj”. Tot în 2009 și-a susținut teza de doctorat cu titlul Reprezentarea figurii umane în spațiul virtual. 2008 este anul în care Sándor fixează retrospectiv trecerea de la statutul romantic de „artist flămând” la ceea ce avea să devină în ultimii 10 ani marca sa vizuală dominantă: natura statică, un gen care avea să-i contureze un profil cu totul special între artiștii generației sale. Și-a prezentat lucrările în expoziții personale, la București (Abundance, Galeria Estopia, 2019) și Lugano (Lucid Dreams, Estopia Art Gallery, 2020), la Cluj (Mixed Antimedia, Korunk Studio Gallery, 2011; Paintings and Butterflies, Kaja Tanya, 2014; Death of Hummingbird, Bazis Contemporary, Fabrica de Pensule, 2015; Fragile Equations, Galeria Nano, 2015, și Act Anima, Galeria Nano / Centrul de Interes, împreună cu Andras Szabo, în 2017.



Antonina Manda s-a născut în 1990 la Chișinău. Trăiește și lucrează la București.

A absolvit Universitatea Națională de Artă din București, secția Pictură, unde a obținut licența în 2013 și masteratul în 2015. Între expozițiile personale se numără, la București, Katyusha, U Art Gallery, 2018, și Chipuri de copii, Galeria Artut, 2016. A participat, la expoziții de grup la Muzeul Castelul Corvinilor, Hunedoara, 2021; Salonul Național de Artă Contemporană (Centenar), Salonul de Vară, Metropolis Art Collection, București, și Saloanele Moldovei, Bacău / Chișinău, în 2018; Centrul de Arte Vizuale, București, 2017; Festivalul DIPLOMA și Sala Dalles, în 2015; Palatul Parlamentului și Ambasada Statelor Unite, București, în 2013, ș.a. Pictura hiperrealistă se suprapune, în lucrările Antoninei Manda, pe un stil profund personal, pe care artista îl definește ca fiind tehnica de a face vizibili porii sufletului: „Sunt fascinată de figura umană, spune artista, de experiența, misterul și sentimentele pe care chipul le transmite, pentru că omul se află în centrul creației lui Dumnezeu și pentru el a fost creată lumea. Într-un moment în care suntem bombardați de imagini de toate felurile, chipul uman este ignorat cel mai adesea, sau uitat, în fața unei multitudini de peisaje și de obiecte materiale inutile, lipsite de suflet, dar care obosesc și slăbesc sufletul”.



Ada Muntean s-a născut în 1987 la Cluj-Napoca, unde trăiește și lucrează.

În 2009 a absolvit secția Grafică a Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, unde ulterior a obținut masteratul în 2011 și doctoratul în Arte Vizuale, în 2019. A beneficiat de burse universitare la Birmingham Institute of Art and Design, Marea Britanie și Jan Matejko Academy of Fine Arts din Cracovia, Polonia. În 2015 a urmat un internship la Peckham Platform din Londra, iar în 2016 la Galeria Plan B din Berlin. Între expozițiile personale se numără Corporealities. Uncertain Bodies, Estopia Art Gallery, București, 2020; Relativity, duo show cu Andreea Anghel, Galeria Nano, Cluj-Napoca, Blackout.[Follow The White Rabbit], NEW NOW Art Space, Frankfurt și Sabotage: Deconstructing The Unforeseen – Camera, Centrul de Interes, Cluj-Napoca, în 2018; Dot Fever. Future Memories, duo show cu Mathias Bar, open studio Cluj; Fluid Identity, FIVE PLUS Art Gallery, Viena, în 2017, ș.a. A participat la numeroase expoziții și proiecte de grup, între care Blurred Is the New ID, Galeria Estopia, București, în 2020; Woman, All Too Woman, Muzeul de Artă din Timișoara, și Join the Dots, Imago Mundi, Salone degli Incanti, Trieste, Italia, în 2018; Process Terminus, Art Encounters, Timișoara; With | out Guidelines, Launloc Gallery, Cluj-Napoca și ARTOPIA, Viena, în 2017; Open16, Peckham Platform, Londra; Resurrected, FIVE PLUS Art Gallery, Viena; Learning & Unlearning – Înecați_Panta Rhei, Galeria Plan B, Cluj-Napoca în 2016 ș.a. În 2010 a expus în proiectul fotografic Superbia, în Noua Galerie a Institutului Cultural Român de la Veneția, prezentat în cadrul Bienalei de Arhitectură de la Veneția.

Innocence

11 februarie – 3 aprilie 2021

Vernisaj: 11 februarie 2021, între orele 16.00 – 21.00

Artiști: Angela Bontaș, Lucian Brumă, Andrei Ciurdărescu, Andrada Feșnic, Juhos Sándor, Sergiu Laslo, Antonina Manda, Ada Muntean

Galeria Estopia, Strada Bocșa nr. 5, sector 2, București

Curator: Irina Ungureanu

Cover: Ada Muntean, Corporealities (23), 2020, Ulei pe pânză

Graphic design: Theodor Moise