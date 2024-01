„Zece povestiri. Pogromul de la Iași”/ “Ten Stories. The Iași Pogrom”: expoziție, dezbatere și lansare de carte de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului la ICR New York

Acest episod tragic al istoriei României va fi evocat prin intermediul unei expoziții documentare, completată de o discuție și o lansare de carte, toate având la bază volumul „Zece povestiri. Pogromul de la Iași”, o relatare literară a teribilei tragedii scrisă de scriitori români de marcă, care s-au inspirat din imagini de arhivă ale Institutului Wiesel, expuse în prezent la Muzeul Pogromului de la Iași. Fragmente din acest volum vor fi citite de actorii Ava Eisenson și Matthew Boston.

Invitatul de onoare al evenimentului este actorul și regizorul româno-american Moshe Yassur, născut la Iași, în anul 1934, supraviețuitor al Pogromului de la Iași.

Expoziția de fotografie documentară “Ten Stories. The Iași Pogrom” prezintă istoria Pogromului de la Iași prin intermediul fotografiilor-document care ilustrează evenimentele din iunie 1941, a povestirilor cuprinse în cadrul volumului care dă titlul expoziției și a mărturiilor unora dintre supraviețuitorii pogromului.

În completarea expoziției, va avea loc o discuție, la care vor participa Alina Nelega, scriitoare (care a contribuit la volum cu povestirea “I didnʼt do anything”), Dirk Moses, cercetător și profesor de relații internaționale, și Iulian Pruteanu-Isăcescu, istoric și muzeograf în cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

„În ce privește istoria, cea trecută și cea prezentă, atâta vreme cât considerăm pogromul și genocidul ca aberații colective care ne disculpă ca indivizi, riscăm repetarea lor. Doar dacă privește crima ca pe un act de decizie individuală, ființa umană poate alege să nu ucidă. ” (Alina Nelega)

„Expoziția dedicată Pogromului de la Iași (iunie 1941), care va putea fi vizitată la sediul ICR din New York, constituie încă un prilej de cunoaștere a acestui capitol zguduitor din istoria contemporană a României. Reamintim că în anul 2021, la comemorarea a 80 de ani de la Pogromul de la Iași, în fostul sediu al Chesturii poliției din strada Alecsandri, unde s-au petrecut scene de o cruzime inimaginabilă față de populația evreiască a orașului, a fost inaugurat Muzeul Pogromului de la Iași, în parteneriat cu Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”. Volumul “Ten Stories. The Iași Pogrom” (Editura Muzeelor Literare, Iași, 2023), prezentat la evenimentul de la New York, reprezintă un demers important pentru prezervarea și cultivarea memoriei Holocaustului în România. ” (Iulian Pruteanu-Isăcescu)

Tradus de Mircea Laslo și publicat la Editura Muzeelor Literare Iași și în versiunea sa în limba engleză în anul 2023, parte a unui proiect editorial FILIT, cartea cuprinde zece povestiri scrise de zece autori români: Adrian Cioroianu, Bogdan Coșa, Florin Irimia, Radu Pavel Gheo, Marin Măiaicu Hondrari, Cătălin Mihuleac, Alina Nelega, Cristian Teodorescu, Tatiana Țîbuleac, Miruna Vlada. Textele inspirate de fotografii-document din timpul Pogromului de la Iași din iunie 1941 valorifică potențialul literar al imaginilor rămase din timpul tragediei. „Imaginația scriitorilor din prezent atrage atenția asupra realității din trecut, fără să-și aroge dreptul de a dezvălui ori înlocui adevărul istoric.” (Muzeul Național al Literaturii Române din Iași)

Regizor de teatru, emigrat în Israel și format în Franța, Moshe Yassur a activat ca actor-copil în trupa ieșeană „Pomul Verde”, compania de teatru în limba idiș fondată de Avram Goldfaden în 1876. A regizat numeroase spectacole de teatru în Statele Unite ale Americii, Franța, Israel, România, Republica Moldova etc. În anul 2021, Președintele României i-a conferit Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler.

Expoziția “Ten Stories. The Iași Pogrom” va putea fi vizitată până în data de 15 februarie în Galeria „Brâncuși” a ICR New York, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 17:00.