Băneasa Christmas World aduce spectacole pentru toate vârstele: colinde, magie și muzică live în weekendul 5–7 decembrie

Vizitatorii vor putea urmări spectacole variate, de la teatru pentru copii și colinde autentice, până la concerte live susținute de nume cunoscute din muzică.

Vineri, scena se va bucura de energia corului „Cantus Mundi”, urmat de recitalurile Villia & Tatiana și Gina Pavel & Getic Band, iar seara se va încheia într-o atmosferă vibrantă alături de „Meet the Greeks”.

Sâmbătă, copiii pregătesc momente speciale prin intermediul Fundației Dana Voiculescu, care va aduce în lumină talente locale din Siliștea Snagovului și Gruiu, cu colinde tradiționale și un moment instrumental susținut de tânărul pianist Anthony Matală. Spectacolul de magie și gheață carbonică completează ziua dedicată celor mici.

Seara va fi preluată de București FM, care aduce pe scenă artiști aflați în plină ascensiune: Zodier, Blind Date, Razi, Mario Morar, Raris & Daria Crișan, Andrei Ciocîrlan, Sabrina Stoica, Bastien, Vlad Musta, Thianna, Andi Horjea, Andreea Sicoe și Aris Nichi, alături de studenți ai Școlii Naționale de Muzică București.

Duminică, programul continuă cu „Scufița Roșie”, cu noi momente „Cantus Mundi” și cu concertele Adrian Sână Band și Flavius Teodosiu Band, un final de weekend în ritm optimist și plin de energie.

Băneasa Christmas World oferă zilnic vizitatorilor o experiență completă de sărbătoare: decorațiuni spectaculoase, ateliere tematice, bunătăți de sezon și cele mai frumoase cadre foto pentru familie.

