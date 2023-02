Participare românească la Berlinale 2023 și evenimente conexe, cu sprijinul Institutului Cultural Român „Titu Maiorescu” din Berlin

Filmele românești „Între revoluții” și „Mammalia” vor fi proiectate în premieră mondială în cadrul secțiunii competiționale Forum, dedicată avangardei și experimentului cinematografic, discursului socio-artistic, cu accent pe estetica cinematografică.

„Între revoluții” este un documentar de lungmetraj hibrid, regizat și scris de Vlad Petri și produs de Monica Lăzurean-Gorgan. Construit din imagini ale Arhivei Securității și aflat la granița dintre documentar și ficțiune, filmul urmărește în paralel destinele a două femei, una din România și cealaltă din Iran, prinse între două revoluții care le-au schimbat destinele pentru totdeauna.

Echipa filmului prezentă la festival este formată din: Vlad Petri (regizor), Monica-Lăzurean-Gorgan (producătoare), Elena Martin (manager de producție), Laura Trocan (coordonatoare producție), Lavinia Braniște (scenaristă) și Denisa Colțea (PR).

„Mammalia”, primul lungmetraj de ficțiune al regizorului Sebastian Mihăilescu, este o călătorie suprarealistă prin criza masculinității, ce combină drama cu misterul și comedia. Filmul îl urmărește pe Camil, un bărbat în vârstă de 39 de ani, care pornește într-o călătorie onirică, în care banalul și fantasticul se întrepătrund. Odată cu pierderea controlului asupra locului de muncă, al statutului social și relației amoroase, el se aventurează într-o căutare care îl face să-și pună la îndoială identitatea și masculinitatea. Astfel, ajunge într-o comunitate secretă, cu ritualuri tulburătoare, unde, în cele din urmă, experimentează o tragi-comică inversare a rolurilor.

Echipa filmului prezentă la festival este formată din: Sebastian Mihăilescu (regizor), Diana Paroiu (producătoare), Andrei Epure (co-scenarist), István Téglás (actor principal), Mălina Manovici (actriță), Denisa Nicolae (actriță), Anca Lazăr (scenografă), Horia Călugăreanu (asistent producător) și Vlad Grajdan (line producer).

„Mammalia” este o producție microFILM, Extreme Emotions, Pandora Film, în coproducție cu Bord Cadre films, Sovereign Films, HiFilm Productions, în asociere cu Visual Walkabout, nomada.solo, Aeroplan Studios, XANF, Les Films d’Antoine, Wunderlust, co-finanțată de Centrul Național al Cinematografiei, Polish Film Institute, Film- und Medienstiftung NRW, Programul Europa Creativă Media al Uniunii Europene, Televiziunea Română.

În cadrul Berlinale Talents, inițiativă a Festivalului de Film de la Berlin dedicată dezvoltării talentelor emergente, care are în acest an tema „You Must Be Joking – Humour in Serious Times”, tânăra regizoare Alina Șerban, cunoscută în Germania pentru rolul jucat în filmul „Gipsy Queen” (2019, regia Hüseyin Tabak), se va alătura unui număr de 200 de regizori, actori și experți internaționali pentru un program intens de creație, workshop-uri și discuții.

În timpul Berlinalei, Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu” din Berlin organizează Romanian Film Lounge #Berlinale 2023, un spațiu de intersecții culturale dedicat imaginii dinamice.

În perioada 17-24 februarie, între orele 12-18, cineaștii, producătorii de filme și publicul prezent la Berlinale vor putea utiliza Galeria de artă a ICR Berlin pentru a se întâlni și a realiza schimburi de idei într-o atmosferă informală. Aici va putea fi consultată o selecție de albume și cataloage de artă din biblioteca ICR Berlin, în timp ce simezele galeriei vor deveni suport de proiecție pentru o serie curatoriată de artă video românească.

Proiecțiile video vor fi posibile prin amabila susținere a Colecției Video-Forum, Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.) și prin cooperarea cu Muzeul Național de Artă Contemporană al României.

Mai multe informații:

Programul proiecțiilor - „Între revoluții”:

- 18 februarie, 16:00 / Zoo Palast 2

- 20.02.2023, 11:00 / Arsenal Cinema 1

- 23.02.2023, 19:00 / Cubix 7

- 25.02.2023, 17:00 / Delphi Filmpalast am Zoo

Programul proiecțiilor - „Mammalia”:

- 18.02.2023, 21:00 / Delphi Filmpalast am Zoo

- 19.02.2023, 10:30 / Zoo Palast 5

- 23.02.2023, 16:00 / Cubix 7

- 26.02.2023, 16:00 / Delphi Filmpalast am Zoo

