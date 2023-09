Jurnalul.ro › Cultură › BIEFF.13: Cinemaul ca vis. Scurtmetraje inedite prezentate în parteneriat cu Berlinale Forum Expanded și cel mai nou film al lui Lisandro Alonso, proiectat în închiderea festivalului BIEFF.13: Cinemaul ca vis. Scurtmetraje inedite prezentate în parteneriat cu Berlinale Forum Expanded și cel mai nou film al lui Lisandro Alonso, proiectat în închiderea festivalului

Festivalul Internațional de Film Experimental București (BIEFF) își continuă și în acest an parteneriatul de prestigiu cu Berlinale Forum Expanded și Arsenal – Institute for Film and Video Art printr-un program special de scurtmetraje care aduce în atenția publicului românesc lucrări inedite din arhiva celor două instituții.