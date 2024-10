Brașovul, îmbrăcat în parfum de vals

Balul Vienez - Walz for Change este un eveniment cultural de mare rafinament, care își propune în fiecare an să aducă în actualitate atmosfera specifică balurilor vieneze din a doua jumătate de secolului al XIX și să celebreze figuri emblematice ale culturii române. Ediția din 2024 aduce un omagiu unor reprezentanți de seamă al curentului simbolist, marele compozitor brașovean Gheorghe Dima și poetul Alexandru Macedonski, de la a cărui naștere sărbătorim 170 de ani. Structurat după modelul celui original, Balul Vienez - Walz for Change constituie totodată un prilej de implicare, promovare și premiere a aptitudinilor artistice a douăzeci de elevi de la liceele vocaționale de muzică și arte plastice din Brașov, care vor avea ocazia să se înscrie ca dansatori debutanți ai balului și să participe la un concurs de creație cu premii.

Film documentar despre compozitorul și dirijorul Gheorghe Dima

Evenimentul face parte din proiectul „B.E.S.T - Brașov - Estetică Simbolistă și Tradiții urbane”, care include și premiera filmului documentar dedicat compozitorului și dirijorului Gheorghe Dima, într-un concept semnat de Cristian Radu Nema și Mimis Ravanis, pe un scenariu de Bianca Beatrice Michi, dezbateri tematice adresate publicului larg, un recital de poezie Alexandru Macedonski semnat de Dorel Vișan și un minirecital cu lucrări din creația lui Gheorghe Dima și alte creații muzicale culte, al artiștilor Operei din Brașov.

„Ideea de a iniția un bal vienez la Brașov a apărut în contextul în care, participând la mai multe ediții ale celebrului Bal de Anul Nou (Silvesterball) de la palatul imperial Hofburg, m-am gândit să aduc o parte din acea atmosferă cu totul deosebită, de sărbătoare totală a minții și a sufletului, către publicul din România. Și pentru că Brașovul este Orașul Coroanei (Kronstadt), el merită cu prisosință acest cadou muzical și spiritual, care continuă o tradiție veche din spațiul imperial căruia i-a aparținut pentru o vreme”, a declarat, pentru Jurnalul, Bianca Beatrice Michi, cofondatorul Balului Vienez Brașov.

Se va dansa pe ringul special amenajat la Cercul Militar din Brașov

Cea de-a doua ediție a balului vienez Walz for Change este dedicată curentului simbolist și evocă o personalitate culturală a spațiului brașovean, compozitorul Gheorghe Dima. „Din acest motiv, repertoriul Kronstadt Imperial Orchestra, care va asigura muzica balului, va avea în repertoriu piese din creația marelui compozitor. Organizatorii vor oferi publicului surprize muzicale și coregrafice care au menirea de a atrage cât mai mulți dansatori pe ringul special amenajat la Cercul Militar din Brașov”, spune Bianca Beatrice Michi.

Organizatorii au ales pentru evenimentul de vineri un reprezentant de marcă al culturii românești: „Prezentatorul acestei ediții este ilustrul actor Dorel Vișan. Acesta va oferi totodată, pe 30 octombrie 2024, orele 18.00, la Muzeul Casa Mureșenilor, un recital din poezia lui Alexandru Macedonski. Cei 20 de debutanti ai balului, elevi la liceele de artă și muzică din Brașov, vor deschide balul cu un marș pentru care s-au pregătit îndelung și care așteaptă să fie votați de publicul prezent la eveniment pentru a obține premii ce îi vor ajuta în cariera artistică. Deci, să fie vals! Alles walzen!”, a încheiat cofondatoarea Balului Vienez Brașov.

Biletele sunt în număr limitat și pot fi cumpărate online de pe https://balvienez.iabilet.ro

Citește pe Antena3.ro Zodiile care sunt favorizate de Univers în luna noiembrie. Ei sunt nativi care au tras lozul câştigător

››› Vezi galeria foto ‹‹‹