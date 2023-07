Bucureștiul dansează: Noaptea Dansului, cel mai mare eveniment de dans din Capitală, are loc pe 26 august

Explorarea magiei dansului se mută din stradă în școlile de dans partenere, în care vor avea loc lecții demonstrative gratuite pentru vizitatori, iar apoi noaptea se încheie cu un afterparty, cu două playlist-uri diferite (Latin Fiesta & All Time Dance Hits), la Sala Polivalentă.

Pe 26 august, timp de trei ore, de la ora 17:00 la ora 20:00, tot Bucureștiul dansează! Calea Victoriei va deveni cea mai mare zonă de promenadă în care vor avea loc demonstrații de dans stradale și flash-mob-uri la tot pasul, susținute de dansatori profesioniști, în șase mari zone (Cercul Militar, Monumentul Revoluției, Hotel Radisson, Grădina Monteoru, Palace Casino și Muzeul Enescu), în cadrul proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” realizat de Primăria Capitalei, prin Direcția Cultură, Învățământ, Turism alături de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București și PROEDUS - Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive al Municipiului București.

“Dansatorii de la şcolile de dans înscrise în proiect vor susține, pe 26 august, de la ora 17:00 la ora 20:00, dacă şi vremea va ține cu noi şi vor fi condiții meteo favorabile, demonstrații de dans preț de 5-10 minute, apoi vizitatorii vor putea să danseze liber, să li se alăture, să treacă în această promenadă de la un stil de dans la altul”, declară Daniela Samoil-Istrate, inițiator și coordonatorul proiectului Noaptea Dansului.

“Sunt invitați toți iubitorii dansului, curioșii și toți cei care vor să simtă beneficiile și magia dansului, având șansa să experimenteze zeci de stiluri de dans împreună cu dansatorii și reprezentații școlilor de dans înscrise în proiect. Nu vor exista scene, căci ne dorim spargerea barierei dintre artist și spectator, spațiul fiind lăsat liber a fi explorat și dansat. Noaptea Dansului oferă oportunitatea unică de a descoperi frumusețea dansului, de a-i simți energia și beneficiile pentru minte și corp, conectând amatori și profesioniști deopotrivă, stabilind între ei o relație deschisă, bazată pe aceleași coordonate: bucuria și plăcerea de a dansa”, adaugă Dragoș Samoil, inițiator și coordonatorul proiectului Noaptea Dansului.

Noaptea propriu-zisă a școlilor de dans va începe de la ora 19:00, acestea oferind timp de trei ore, lecții demonstrative de dans gratuite tuturor vizitatorilor. Aceștia vor putea încerca variate stiluri de dans: tango argentinian, salsa, bachata, kizomba, zouk, dansuri standard, k-pop, dans contemporan, street dance, vals, oriental dance, greek dance, jazz, burlesque, hip-hop, dansuri populare, ethnic/balkanik dance, indian/bollywood dance, step, west coast swing/ lindy hop/rockabilly, balet etc. Toate școlile înscrise în proiect și toate informațiile vor putea fi găsite pe site-ul noapteadansului.ro.

Evenimentul va culmina cu Mare Petrecere a Dansului (Dancers of Bucharest) ce va avea loc de la ora 22:00 la Sala Polivalentă, în foaier. Organizatorii au pregatit o petrecere inedită cu două playlisturi diferite. „Latin Fiesta”, orientată spre muzica de dans latino (salsa, bachata, kizomba, tango) și „All times Dance Hits” - ce va avea cele mai populare hituri de dans din zona pop, rock, disco, funk, hip-hop, electro, hituri românești nostagice de dans, best of decades (1990-2000, 2000-2010 și 2010 – 2022) etc.

“Dansul înseamnă în primul rând libertatea de a fi tu însuți, înseamnă prezență, înseamnă conexiune cu ceilalți dansatori. Este bucurie în mișcare. Este cea mai facilă cale de comunicare între oameni, prin energia sa fantastică, prin lejeritatea, bucuria, magia și universalitatea sa. Este calea cea mai simplă de a cunoaște prieteni noi. De asemenea, ne propunem să lărgim și să unim și mai mult comunitatea dansatorilor, prin atragerea de noi cursanți în școlile și studiourile partenere și mai ales vrem să creăm o experiență de neuitat”, adaugă Dragoș Samoil.