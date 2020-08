Calea revelată. Descoperă rostul vieții tale!, de Oprah Winfrey

Toată lumea are un scop în viață. Și, potrivit lui Oprah Winfrey, „adevărata ta menire este să descoperi cât mai repede cu putință care este acesta, cine ai fost destinat să fii și să-ți slujești chemarea cât mai bine”.

În cea mai recentă carte a ei, Calea revelată, Oprah îți dezvăluie modurile prin care îți poți cunoaște adevărata natură, oferindu-ți mijloacele pentru a dobândi nu doar o viață plină de succes, ci și una plină de sens. Cele zece capitole ale cărții sunt concepute în așa fel încât să te ajute să recunoști bornele cele mai importante de pe drumul descoperirii de sine, arătându-ți la ce folosesc obstacolele pe care ți le scoate viața în cale și ce îți trebuie cu adevărat ca să dobândești fericirea.

„Dacă te afli la o răscruce în carieră sau în relație, dacă ai o situație financiară dificilă, dacă suferi de diverse dependențe sau ai probleme de sănătate, călătoria spre o schimbare durabilă începe cu definirea lucrurilor care contează cel mai mult pentru tine. Anii pe care-i avem de petrecut cu toții aici, pe pământ, sunt limitați. Tu ce vrei să faci cu anii tăi? Cum vrei să-ți petreci viitorul prețios, care se află în continuă desfășurare? Nu trebuie să mai pierzi nici o zi întrebându-te dacă viața mai înseamnă și altceva. Mai înseamnă. Iar treaba ta este să afli ce anume”. – Oprah

Oprah deschide fiecare capitol cu experiențele personale care au ajutat-o să-și facă viața mai bună. Apoi continuă cu sfaturi înțelepte de la personalități dintr-o mare varietate de domenii, care te îndeamnă să meditezi la menirea ta pe lume și la cum ai putea să ți-o îndeplinești cu pasiune și perseverență. Celebrități precum Eckhart Tolle, Brené Brown, Lin-Manuel Miranda, Elizabeth Gilbert, Jay-Z și Ellen DeGeneres îți împărtășesc cele mai importante lecții învățate de-a lungul propriului lor drum către o viață plină de sens.

Ilustrată cu peste 100 de fotografii minunate, Calea revelată îți oferă un foarte frumos ghid pentru dobândirea unei vieți puse în slujba vocației tale, oricare ar fi ea.

„Îți trebuie curaj pentru a te angaja într-o viață cu sens. A existat o perioadă în viața mea în care mă simțeam împărțită între ceea ce mi spunea lumea că trebuie să fiu și ceea ce simțeam eu că sunt cu adevărat. Astăzi știu cu siguranță de ce mă aflu aici. Și asta pentru că am început să-mi ascult instinctul și să fiu mai atentă la hotărârile pe care le iau în fiecare zi”.– Oprah

„Cred că fiecare dintre noi s-a născut cu un scop. Indiferent cine ești, ce faci sau cât de departe crezi că trebuie să mergi, ai fost ales de o forță superioară ca să-ți recunoști chemarea primită în dar de la Dumnezeu. Acesta e un lucru mult mai important decât ceea ce faci pentru a-ți câștiga pâinea cea de toate zilele. Vorbesc despre o însemnătate supremă a destinului, motivul pentru care te afli aici, pe pământ. Fiecare dintre noi are un rol esențial pentru întreaga umanitate. Nu trebuie decât să-ți urmezi calea și să răspunzi chemării”. – Oprah

Oprah Winfrey (n. 1954) a devenit faimoasă în întreaga lume mulțumită foarte apreciatei emisiuni pe care a realizat-o timp de 25 de ani, The Oprah Winfrey Show. Antreprenoare de succes, și-a lansat propria rețea de televiziune, precum și revista O, The Oprah Magazine, unde are o rubrică permanentă. A devenit prima miliardară afro-americană din Statele Unite și a primit titlul de Doctor Honoris Causa de la Universitatea Harvard, precum și Medalia Prezidențială a Libertății. Realizările ei în mass-media și acțiunile filantropice au propulsat-o printre cele mai influente și admirate figuri publice din ziua de azi.

De aceeași autoare, la Editura Lifestyle au apărut: Mâncare, sănătate și fericire. 115 rețete alese pentru mese delicioase și o viață mai bună, Înțelepciunea duminicilor și Ce știu cu adevărat.