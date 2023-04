Spectacolul “Cancer, Choreographed”/ „Cancer, coreografiat”, prezentat pe scenele americane, cu sprjinul ICR New York

În perioada 26 aprilie – 1 mai 2023, ICR New York organizează o serie de reprezentații ale spectacolului de dans contemporan și experimental „Cancer, coreografiat” în New Jersey, la Jersey City Theater Center, și New York, la sediul său din Midtown Manhattan. Creat de cunoscutul coregraf român Cosmin Manolescu și bazat pe un text original al scriitoarei româno-americane Cătălina Florescu, „Cancer, coreografiat” este inspirat de încercările personale ale unor supraviețuitori de a rămâne în viață, în ciuda acestei boli necruțătoare, inclusiv grație forței regeneratoare a artei.

Conceput ca o experiență de dans participativă, în interpretarea dansatorilor Cosmin Manolescu și Cristina Lilienfeld, spectacolul redă tumultul emoțiilor trăite de bolnavii de cancer în viața reală și, totodată, reprezintă un omagiu adus persoanelor care și-au pierdut viața din cauza acestei boli din păcate atât de ubicue. Reprezentațiile de la New Jersey și New York se vor desfășura în prezența lui Michael Singer, supraviețuitor al bolii, care, de-a lungul anilor, a militat constant pentru recunoașterea drepturilor suferinzilor de cancer la sân.

Spectacolul este însoțit de două piese muzicale originale realizate de compozitoarea Sabina Ulubeanu, de proiecții vizuale create de artista Cinty Ionescu și de muzică live asigurată de Alexandros Raptis.

Premiera internațională a spectacolului „Cancer, coreografiat” va avea loc la Jersey City Theater Center, în data de 26 aprilie, fiind urmată de premiera new yorkeză, susținută la ICR New York, în data de 28 aprilie, parte din programul permanent Romanian American Studio Theater. De asemenea, spectacolul va fi prezentat și la Pace University, în data de 1 mai, ca parte a unui atelier de mișcare și well being dedicate pacienților bolnavi de cancer, supraviețuitorilor acestei boli, familiilor și membrilor grupurilor de sprijin dedicate acestora, și va fi urmat de o discuție cu Cătălina Florescu, Cristina Lilienfeld și Cosmin Manolescu.

Producția este realizată ca omagiu adus Rodicăi Dan, Gabrielei Tudor și lui Dean Marijo Russell-O’Grady și marchează Ziua Internațională a Dansului, sărbătorită în întreaga lume pe data de 29 aprilie.

COSMIN MANOLESCU este coregraf, performer și director artistic al companiei Paradis Serial/ Fundației Gabriela Tudor. Crede profund că dansul contemporan este o formă de artă care poate schimba în mod pozitiv viața oamenilor, indiferent de vârstă, sex sau identitate. Din 1997, a jucat un rol important în dezvoltarea dansului contemporan în România și în crearea Centrului Național de Dans București (2004). A studiat dansul contemporan cu Raluca Ianegic și coregrafii francezi Christine Bastin, Karine Saporta, Christian Trouillas, Mathilde Monnier, Georges Appaix și Dominique Bagouet (1991-1992), iar în 1993 a participat la un atelier de dans cu Gelabert Gesc în cadrul Summer Amsterdam University. În 1994 studiază dansul în Statele Unite cu Irene Hultman, Doug Rosenberg și Mark Taylor (în cadrul unei burse oferite de American Dance Festival), iar în 1999 participă la programul DanceWeb Viena unde studiază cu coregrafii Emio Greco, Ko Murobushi, David Zambrano. În calitate de dansator a colaborat cu coregraful francez Christian Trouillas în cadrul spectacolului Le Grand Jeu (1992-1996). Debutează în calitate de coregraf în 1994 în cadrul Grupului Marginalii.

CRISTINA LILIENFELD a studiat coregrafia și psihologia căutând în permanență punctul în care cele două discipline se întâlnesc. În ultimii ani a colaborat și continuă să lucreze cu diferiți coregrafi și dansatori, dar și cu artiști vizuali și muzicieni făcând parte din mai multe grupuri artistice interdisciplinare. Spectacolele ei Lay(ers), Nu toți sunt eroi, Fapte vitejești, Pe bune – pentru copii, Moving Fields, Eighty Five Percent Of What You Remember, precum și numeroase spectacole în care dansează: Alienation or the Desire for Intimacy de Benno Voorham, A Truth, A Lie And A List Of Possibilities de Andreea Novac, Coregrafie de grup de Mihaela Alexandra Dancs, The Great Scheme of Things – concert/ performance trupa Fierbinteanu, sau pentru care a semnat coregrafia: În trup (opera de camera) pe muzică de Diana Rotaru, Dancer In The Dark – Teatrul Maghiar din Timișoara ș.a., continuă să fie prezentate pe scenele din București, din țară și internaționale.

CĂTĂLINA FLORESCU este absolventă a facultăţii de Litere din cadrul Universităţii din Bucureşti. Locuiește în Statele Unite, unde a obţinut un masterat şi un doctorat în literatură comparată, specializându-se în critica de teatru şi medicina umanistă. Predă cursuri de teatru şi literatură la Pace University în Manhattan, NY. Este autoare a mai multor cărţi catalogate la celebra Library of Congress din Washington, DC, precum și la universități faimoase (Harvard, Stanford, Columbia, Princeton, UCLA, etc.): Transacting Sites of the Liminal Bodily Spaces (critică de teatru și film; medicină umanistă), Disjointed Perspectives on Motherhood (critică feministă; critică culturală și interdisciplinară), Of Silences in Munch, Beckett, Hopper, and Hanson (A Monograph) (filosofie existențială și ontologică; tratat despre tăcere; critică culturală și interdisciplinară); The Night I Burned My Origami Skin (volum de poezii), Transnational Narratives in Englishes of Exile (exil în literatură și artă; critică culturală).