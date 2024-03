Sărbătorește Ziua Femeii cu 6 cărți remarcabile, scrise de femei remarcabile

Pentru a sărbători această ocazie specială, Editura ap! prezintă publicului român o selecție de șase cărți remarcabile, scrise de femei remarcabile. Aceste cărți care au făcut înconjurul lumii și au cucerit cititorii de pe tot mapamondul nu numai că încântă și inspiră, dar și reflectă diversitatea și profunzimea talentului literar al femeilor din întreaga lume.

Fie că ești în căutarea unei povești captivante precum romanul Bună, iubire de Karen McQuestion, a unei lecții de viață inspiratoare precum autobiografia mamei lui Elon Musk, O femeie își face un plan, sau a unei călătorii în lumea cunoașterii precum cartea Ucenicii vrăjitori, scrisă de cercetătoarea Alexandra Henrion Caude, această selecție are ceva pentru fiecare cititor avid. Fiecare pagină este o invitație de a explora viziunea unică, experiențele și contribuțiile semnificative ale femeilor în literatură și dincolo de ea.

O femeie își face un plan: Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes, de Maye Musk, este autobiografia mamei lui Elon Musk, o septuagenară care și-a trăit viața din plin. A copilărit în Africa de Sud și a cucerit marile podiumuri de modă din New York și nu numai, la o vârstă la care majoritatea femeilor se gândesc că timpul lor a trecut. A avut două cariere, trei copii și unsprezece nepoți și a trăit în nouă orașe din trei țări diferite. A lucrat ca model de la 15 la 71 de ani, dar și-a tratat meseria ca pe o simplă modalitate de a câștiga bani și nu ca pe un motiv pentru a se comporta și a trăi ca o divă. În volumul acesta, Maye Musk împărtășește cu voi secretele ei ca model, ca mamă a unor copii de succes și, nu în ultimul rând, ca femeie.

Povești cu lipici: Cum poate storytellingul să captiveze clienții, să influențeze publicul și să îți transforme afacerea, de Kindra Hall, este o carte fascinantă despre puterea irezistibilă a poveștilor. Pentru că poveștile bine alese și spuse exact în momentul potrivit pot schimba comportamente, pot corecta greșeli, pot înmuia inimi, pot atrage mai multe vânzări și, mai mult decât atât, pot schimba destine - fie că vorbim despre oameni, fie că vorbim despre afaceri…

Kindra Hall este speaker și storyteller premiat. Articolele ei au fost publicate pe site-urile Entrepreneur.com și Inc.com, fiind în același timp redactor colaborator al revistei Success. Colaborează cu diferite branduri și vorbește în numele lor pentru a le ajuta să se folosească de puterea storytellingului.

Bună, iubire, de Karen McQuestion, este o frumoasă poveste de dragoste în care o cățelușă adorabilă, pe nume Anni, joacă un rol decisiv. Câinii pot fi niște mesageri extraordinari ai sentimentelor umane, după cum vom vedea și în acest roman, în care Anni va fi un complice extraordinar la o cerere în căsătorie care s-ar putea lăsa cu câteva lacrimi din partea voastră, dragi cititori. Toate alegerile pe care le facem în viață ne influențează într-o măsură mai mare sau mai mică destinul, la fel cum toate întâmplările, mai mărunte, sau mai semnificative, ajung să ne schimbe direcția vieții. Și chiar dacă atât timp cât suntem în mijlocul evenimentelor nu ne dăm seama, mai târziu, ajungem să conștientizăm că anumite întâmplări banale, cărora nu le-am acordat inițial nicio importanță, s-au dovedit a fi în final pietre de temelie pentru ceea ce trăim în prezent.

Karen McQuestion a scris cărți pentru copii, adolescenți și adulți. Cărțile sale au fost publicate atât în format fizic, cât și audio și digital pe Amazon Publishing, Houghton Mifflin Harcourt și Brilliance Audio. Multe dintre cărțile ei s-au aflat în top 10 pe Kindle. Povestea ei literară a fost prezentată de Wall Street Journal, Entertainment Weekly și în emisiunea de la NPR, The Story with Dick Gordon. A apărut, de asemenea, la World News Now pe ABC și la America This Morning. Locuiește împreună cu soțul și copiii săi în Hartland, Wisconsin.

Ucenicii vrăjitori, de Alexandra Henrion Caude, este o analiză la rece privind vaccinurile de tip ARN mesager care au fost create cu scopul de a ne proteja împotriva Covidului, sau, dacă vreți, este un răspuns de care mintea noastră avea nevoie cu privire la ceea ce am introdus în corpul nostru odată cu vaccinurile anti-Covid. În ciuda faptului că, pe alocuri, opiniile autoarei alimentează dezbaterea curentă referitoare la riscurile și efectele secundare ale anumitor vaccinuri, această carte trebuie văzută ca o contribuție demnă de luat în seamă cu privire la un aspect fundamental al sănătății publice.

Alexandra Henrion Caude este o cercetătoare franco-britanică, doctor în genetică, care a fost distinsă în anul 2013, în Statele Unite, cu prestigiosul premiu Eisenhower Fellowship pentru contribuții deosebite în domeniul ei de activitate. Alexandra Henrion Caude a condus mai multe echipe de cercetare genetică la spitalele Trousseau și Necker din Paris și a ocupat timp de mai mulți ani funcția de director de cercetare al INSERM - Institutul Național de Sănătate și Științe Medicale din Franța. Alexandra Henrion Caude a descoperit implicațiile ARN-ului în diferite boli genetice la copii și a dezvăluit existența ARN-ului MitomiR cu rol important în reglementările fundamentale ale celulelor. După ce a făcut un postdoctorat la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Harvard, în anul 2015 s-a mutat în Africa, în Republica Mauritius, unde a fondat institutul de cercetare SimplissimA, al cărui scop este să îmbine medicina tradițională cu știința inovatoare.

Afurisitele bogate: Un plan în 12 pași pentru a înțelege jargonul financiar și pentru a avea viața pe care ți-o dorești, de Nicole Lapin, este o carte de educație financiară total atipică, în sensul că este accesibilă, plină de umor și totodată... prima carte despre finanțe în care se înjură, autoarea vorbind pe șleau. Este scrisă de o jurnalistă americană simpatică și... ei bine... bogată, pentru publicul feminin.

Nicole Lapin (n.1984) a absolvit Școala de Jurnalism Medill din cadrul Universității Northwestern, fiind în prezent jurnalist și expert financiar, autoare și femeie de afaceri, dar și posesoarea unei averi considerabile, estimate la două milioane de dolari. A devenit interesată de domeniul financiar după ce una dintre relațiile ei amoroase s-a destrămat din cauză că nu stăpânea suficient „limba banilor”. Determinarea ei de a se transforma dintr-o novice într-o expertă în limbajul financiar a ajutat-o să evolueze rapid în carieră, astfel că, dacă la 18 ani transmitea știri despre afaceri pentru o emisiune difuzată la nivel național chiar din sala de tranzacții a importantei Burse de Valori din Chicago, cinci ani mai târziu devenea prezentatoarea singurei emisiuni transmise la nivel global a celui mai popular canal TV de afaceri din lume, CNBC. Nicole Lapin are în portofoliu și performanța de a fi devenit cea mai tânără prezentatoare a postului CNN din toate timpurile, fiind în prezent frecvent invitată în calitate de expert financiar la unele dintre cele mai populare talk-show-uri din lume precum: Good Morning America (ABC News), Dr. Oz (Sony Pictures Television) sau Entertainment Tonight (CBS Distribution).

Chiar dacă ți-e frică… acționează, de Susan Jeffers, este o carte care vă va așeza ochelarii adevărului pe ochi pentru a vă arăta lumea văzută fără frici. Este o carte de dezvoltare personală care vă va ajuta să vă identificați, să vă înțelegeți și, în cele din urmă, să vă înfrângeți fricile, pentru a reuși astfel să obțineți mai mult de la viață. Este cartea care vă va fi de un real folos dacă vreți să vă sporiți încrederea în sine, să deveniți mai hotărâți, să preluați frâiele vieții voastre, să vă lăsați mai puțin influențați de alții și, de ce nu, să vă faceți visurile să devină realitate…

Susan Jeffers a fost doctor în psihologie și autoarea mai multor volume de „self-help” care au cunoscut un succes răsunător la public. Chiar dacă ți-e frică… acționează a fost refuzată inițial de edituri cu atâta convingere, încât, unul dintre refuzuri a sunat în felul următor: „Lady Di ar putea să pedaleze goală pe străzi, împărțind cartea gratis, că tot n-ar citi-o nimeni”… Ulterior, cartea s-a vândut în peste două milioane de exemplare și a fost tradusă în peste 35 de limbi. Alte titluri de succes din palmaresul autoarei sunt: Feel the Fear… and Beyond („Simte frica... și ce e dincolo de ea”), The Little Book of Confidence („Cărticica încrederii”) și Life is Huge! („Viața e uriașă!”).

