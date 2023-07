Nick și Charlie de Alice Oseman – o portretizare dulce și realistă a iubirii adolescentine

Această nuvelă are loc după evenimentele din seria de patru volume Heartstopper, când Nick și Charlie sunt pe cale să se confrunte cu o provocare majoră: trebuie să facă față întrebărilor și îndoielilor care vin odată cu relațiile la distanță - cum ar fi dacă se vor despărți, își vor pierde interesul unul față de altul sau se vor înșela. Povestea alternează între perspectivele lui Nick și Charlie, în timp ce își petrec ultima vară împreună. Cartea explorează, de asemenea, unele dintre problemele cu care se confruntă tinerii gay, cum ar fi confruntarea cu homofobia, coming out-ul, sănătatea mintală și stima de sine.



„În ciuda privirilor rușinate și stânjenite, nu ai cum să nu fii fermecat… Romantismul și ficțiunea realistă vor atrage cititorii în această poveste dulce.“ – Booklist



Absența întețește dorul… nu-i așa? Toată lumea ştie că Nick şi Charlie sunt aproape inseparabili şi adoră să fie împreună. Dar Nick urmează să plece în curând la facultate, iar Charlie, cu un an mai mic, va rămâne singur. Toată lumea îi întreabă dacă vor continua relația, o întrebare absurdă… sau cel puţin aşa presupun Nick şi Charlie la început. Pe măsură ce momentul în care trebuie să-şi ia rămas-bun se apropie inexorabil, amândoi încep să se întrebe dacă iubirea lor e îndeajuns de puternică pentru a face faţă distanţei. Charlie e convins că-l ţine pe Nick pe loc, iar Nick nu-şi dă seama ce e în mintea lui Charlie. De-aici lucrurile o iau razna. E ştiut că prima iubire rareori ţine toată viaţa. Ce vor face Nick şi Charlie pentru dragostea lor?



„Realistă și în același timp înălțătoare, această poveste a descoperirii de sine va face inimile cititorilor să se oprească pentru o clipă.“ – School Library Journal



Nick și Charlie este o portretizare dulce și realistă a iubirii adolescentine, cu toate bucuriile și provocările ei. Este o poveste despre încredere, comunicare, compromis și angajament. Este, de asemenea, o poveste despre prietenie, familie, identitate și autodescoperire.



„Am fost uluit. Este foarte tandră, reală și completă. Am citit fiecare volum pe nerăsuflate.“ – The Nerd Daily



Alice Oseman s-a născut în 1994 în Kent, Anglia. A absolvit Durham University și e creatoarea celebrei serii de romane grafice Heartstopper (ecranizată de Netflix), precum și autoarea unor foarte îndrăgite romane pentru adolescenți, precum Solitaire, Radio Silence și I Was Born for This. Cărțile sale au fost nominalizate la Inky Awards, Carnegie Medal și Goodreads Choice Awards. La Editura Trei a apărut romanul Loveless (recompensat cu YA Book Prize).