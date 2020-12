ANANSI îi invită pe iubitorii de literatură la povești și-un ceai cu scorțișoară

Luna aceasta, Editura Pandora M le dă întâlnire iubitorilor de povești la o serie de evenimente tematice reunite sub formula „Decembrie, ANANSI și un ceai cu scorțisoară”. Sunt trei evenimente care pornesc de la trei dintre cărțile apărute în colecția ANANSI. World Fiction, cel mai recent proiect dedicat traducerilor din literatura universală de pe piața de carte din România.

În arhitectura proiectului regăsim trei cărți extrem de diferite: romanul cu care o scriitoare necunoscută până de curând publicului autohton debutează în traducere în limba română (Bine ai venit în America! de Linda Boström Knausgård), reeditarea unui roman clasic al unui autor-cult al literaturii universale contemporane (Palatul lunii de Paul Auster) și unicul volum de poezie publicat până acum în colecția ANANSI (Alwarda de Ruxandra Novac).

Trei întâlniri „umanizate” cu trei cărți frumoase din portofoliul literaturii universale, trei dialoguri despre oameni și poveștile care le ies în cale.

Primul eveniment are loc chiar săptămâna aceasta: vineri, 4 decembrie, de la ora 14.00, iubitorii de povești sunt invitați la FIKA. Având subtitlul „Un scurt răgaz, pentru ceai și un roman suedez”, evenimentul pune în practică unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri suedeze – fika, o pauză obligatorie pe care oamenii și-o acordă în timpul zilei pentru a savura o ceașcă de cafea sau de ceai, alături de ceva copt și, de regulă, dulce. Un răgaz binevenit pe care Editura Pandora M îl organizează cu ajutorul Ambasadei Suediei în România, în timpul căruia invitatele vor vorbi despre unul dintre cele mai îndrăgite romane cu care a debutat colecția ANANSI: Bine ai venit în America! de Linda Boström Knausgård (traducere de Roxana Dreve). La fika de vineri, 4 decembrie, iau parte îndrăgita jurnalistă Irina Păcurariu, alături de scriitoarele Tatiana Țîbuleac și Alina Purcaru. Invitata specială a evenimentului este E.S. Doamna Therese Hydén, Ambasadoarea Suediei în România. Evenimentul va fi transmis LIVE pe paginile de Facebook ale colecției ANANSI și ale Ambasadei Suediei în România.

Cel de-al doilea eveniment din cadrul seriei „Decembrie, ANANSI și un ceai cu scorțisoară” are loc săptămâna viitoare: joi, 10 decembrie, începând cu ora 18.00. Sub formula „I LOVE NY. New York-ul lui Paul Auster”, organizatorii îi invită pe iubitorii de literatură să pătrundă în atmosfera unuia dintre cele mai îndrăgite romane ale lui Paul Auster: Palatul lunii (traducere de Michaela Niculescu). La eveniment iau parte : Corina Șuteu, consultantă culturală, expertă în politici culturale, critic de teatru și manager cultural, fost director al Institutului Cultural Român din New York, și Cristian Neagoe, manager cultural, traducător, fost membru al echipei Institutului Cultural Român din New York. Dialogul va fi moderat de Ionuț Sociu, critic de teatru și jurnalist cultural. Evenimentul va fi transmis LIVE pe paginile de Facebook ale colecției ANANSI și ale Librăriei Cărturești.

Cel de-al treilea eveniment va avea loc vineri, 18 decembrie, începând cu ora 18.00 când, la ceaiul cu scorțișoară organizat de ANANSI, Zeul Poveștilor, vin poeta Ruxandra Novac și o serie de invitați secreți. Evenimentul cu tema „Alwarda, o discuție secretă” le propune iubitorilor de poezie un maraton de lecturi publice din volum susținute de invitați al căror nume va rămâne secret până în momentul „performace-ului”. Întâlnirea va avea loc online, iar invitații vor intra pe rând. Amfitrioanele evenimentului vor fi managerul cultural Oana Boca Stănescu și Raluca Selejan, una dintre cele două fondatoare ale librăriei independete La Două Bufnițe. Evenimentul va fi transmis LIVE pe paginile de Facebook ale colecției ANANSI și ale librăriei La Două Bufnițe.