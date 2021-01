Cărți care au devenit filme de succes

Dilema ”ce ne place mai mult, cartea sau filmul” tinde să devină la fel de fără răspuns precum întrebarea ”ce a fost mai întâi, oul sau găina?”. Sigur, pentru mulți filmele sunt mai agreabile, pentru alții cărțile păstrează mai multe detalii și reușesc, uneori, să ne introducă mai ușor în atmosfera dorită. Ce e sigur e că literatura va rămâne o importantă sursă de inspirație pentru scenariști, care caută an de an prin clasamentele editurilor pentru a vedea ce s-ar potrivi pe ecrane.

”Câinele, adevăratul meu prieten” propune povestea impresionantă a unui suflet de câine care, în diferitele sale încarnări, îşi caută asiduu menirea. Compoziţional, romanul este o bijuterie, deoarece naratorul său este chiar câinele, care-şi priveşte cu duioşie atât semenii, cât şi pe oamenii care-l însoţesc în marea sa călătorie. O poveste tulburătoare, care vă va emoţiona profund, ajutându-vă să priviţi viaţa cu alţi ochi. Cât se aseamănă, oare, menirea unui câine cu menirea unui om? Oare nu suntem făcuţi cu toţii pentru a iubi şi a fi iubiţi?

Scriitorul Dan Brown e un favorit al ecranizărilor, de la Codul lui Da Vinci încoace. Infernul ne duce din nou în lumea lui Robert Langdon, profesorul de simbolistică de la Harvard, care se trezeşte la miezul nopţii într-un spital. Dezorientat şi suferind din pricina unei răni la cap, el nu-şi aminteşte nimic din ce i s-a întâmplat în ultimele treizeci şi şase de ore, nici cum a ajuns acolo, nici de unde are acel obiect bizar pe care medicii i l-au găsit în căptuşeala hainei. Lumea lui Langdon se transformă în haos şi se vede nevoit să fugă prin

Florenţa împreună cu Sienna Brooks, o tânără a cărei prezenţă de spirit îi salvează viaţa. Profesorul îşi dă repede seama că se află în posesia unei serii de coduri îngrijorătoare create de un om de ştiinţă sclipitor - un geniu a cărui obsesie legată de sfârşitul lumii e egalată doar de pasiunea pentru una dintre cele mai influente capodopere care s-au scris vreodată - poemul epic "Infernul" al lui Dante Alighieri. Palazzo Vecchio, Grădinile Boboli şi Il Duomo sunt locuri istorice care le oferă lui Langdon şi Siennei şansa de a descoperi o reţea de pasaje ascunse şi de secrete vechi, dar ai o paradigmă ştiinţifică terifiantă, care va fi folosită fie pentru a îmbunătăţi substanţial viaţa de pe pământ, fie pentru a o distruge.

Extrem de tare și incredibil de aproape e o carte emoționantă, din care aflăm povestea lui Oskar, un băiețel de 9 ani, al cărui tată a murit în atentatele din 11 septembrie 2001. "În camera lui tati am găsit o cheie pe care am de gând s-o încerc în toate încuietorile din New York. Știai că acum sunt mai mulți oameni vii pe Pământ decât au fost vreodată? Adică, dacă ar vrea cu toții să îl joace pe Hamlet în același timp, n-ar putea, pentru că nu ar fi destule cranii", povestește Oskar, inventator, francofil, explorator, pacifist, astrofizician amator, bijutier, admirator al lui Stephen Hawking și fan Beatles. Are 9 ani. Misiunea lui secretă este să afle ce deschide misterioasa cheie pe care a găsit-o printre lucrurile tatălui său. Din specia inocenților inspirați care s-au mai făcut „auziți“ în literatură de la William Faulkner la Kurt Vonnegut, Oskar filtrează lumea prin lentilele lui de copil supradotat, poate autist, poate doar dureros de precoce. Are o voce uneori exasperantă, alteori nemaipomenit de duioasă, de cele mai multe ori hipnotică – și un umor involuntar de zile mari. Ceilalți doi povestitori, la fel de enigmatici, sunt protagoniștii unei povești de dragoste puse sub semnul unei alte tragedii a lumii moderne.

Viața lui Pi a devenit și ea un film de succes. Pi Patel este fiul unui director de grădină zoologică din Pondicherry (India) și are două mari pasiuni: religia- vizitează pe rând, și cu același entuziasm, și biserica, și sinagoga, și moscheea - și animalele. Când tatăl lui Pi hotărăște că familia va emigra în Canada, adolescentul nu are idee ce aventură îl așteaptă. Nava pe care, alături de ai lui, Pi își începe călătoria peste ocean se scufundă. Puținii supraviețuitori, adunați în pripă pe-o barcă, fac cunoștință abrupt: o superbă zebră oloagă, o hienă pătată, un urangutan, un roi de gândaci și paraziți, Richard Parker, un tigru bengalez amețit de răul de mare, și, îngrozit de tovarășii săi de călătorie, Pi Patel. Legea junglei și condițiile precare ale Pacificului își spun cuvântul și pe barcă, supraviețuind alături timp de 227 de zile rămân Pi și Richard Parker. Când ajung la țărm, tigrul dispare și el fără urmă, iar Pi își spune nemaipomenita poveste celor din jur.

Povestea femeii care a schimbat medicina secolului trecut, Henrietta Lacks, a fost mai întâi scrisă într-o carte și apoi ecranizată. O chema Henrietta Lacks, dar oamenii de știință au cunoscut-o sub numele de HeLa. A fost o femeie săracă, de culoare, care a cultivat tutun, iar celulele ei – recoltate fără ca ea să știe, în 1951 – au devenit unul dintre cele mai importante instrumente în cercetarea medicală, vitale pentru dezvoltarea vaccinului contra poliomielitei, pentru studiile asupra clonării, cartografierea genomului uman, fertilizarea in vitro și multe altele. Celulele Henriettei au fost cumpărate și vândute în milioane de doze, dar, cu toate acestea, ea a rămas un personaj aproape necunoscut.