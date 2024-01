9 călătorii pe hârtie

1. Jocurile minții

(ediția a III-a)

Autor: Ioan Petru Culianu

Editura: Polirom, 2024

Ediție îngrijită de Mona Antohi şi Sorin Antohi

„Istoria intelectuală a omenirii nu este decât jocul minții umane cu ea însăși și nici nu poate să fie altceva. Interacțiunea dintre minte și lume produce simboluri. Dar și aplecarea minții asupra ei înseși și asupra propriilor ei posibilități produce simboluri, iar acestea sunt mai durabile decât celelalte” (Ioan Petru Culianu).

„Conjectura mea este că spre sfârșitul vieții sale Culianu a intrat în posesia unui principiu cognitiv care i-a reevaluat într-o manieră radicală toate cunoștințele anterioare și l-a aruncat într-o cursă vertiginoasă de transvaluare a întregii istorii culturale, pe care însă nu a apucat decât să o schițeze. Dacă până în 1985 (dată indicatorie a cenzurii) creația lui Culianu este aceea a unui erudit extrem de talentat, distins de colegii săi printr-o înclinație filozofică mai pronunțată, după cezură creația sa capătă un profil nou, deopotrivă straniu și ultimativ. Ceea ce se desprinde din tonul ei este somația descoperirii unui nou temei al unității lumii. Totul la ultimul Culianu devenise urgent și trepidant…” (H.-R. Patapievici).

Traduceri de Mona Antohi, Sorin Antohi, Claudia Dumitriu, Dan Petrescu, Catrinel Pleşu, Corina Popescu, Anca Vaidesegan.

2. Eros și magie în Renaștere. 1484

(ediția a IV-a)

Autor: Ioan Petru Culianu

Editura: Polirom, 2024

Prefaţă: Mircea Eliade

Postfaţă: Sorin Antohi

Traducerea (din limba latină): Ana Cojan şi Ion Acsan

„Ne găsim în prezent la răscrucea a două epistemologii: prima, cu rădăcini încă în epoca Luminilor, crede că progresul științific este cumulativ și că omenirea va sfârși prin a descoperi cândva Adevărul; a doua, care nu există decât de un sfert de secol, consideră că toate viziunile asupra lumii sunt valide, că toate se află departe de Adevăr și că între ele nu există continuitate. Conform acestei epistemologii, viziunea asupra lumii specifică Renașterii și aceea a științei moderne, deși aflate în succesiune cronologică, ar fi pur și simplu incomensurabile.

Știința renascentistă, căreia îi sunt examinate aici principiile generale, este un sistem coerent, întemeiat pe dimensiunea spirituală, pneumatică a lucrurilor. Această dimensiune este una reală. Sunt oare atunci de asemenea reale operațiile intersubiective, a căror existență este afirmată de magie? Într-un anume sens, se poate spune că da.

Dacă însă științele renascentiste nu sunt lipsite de o «valoare de întrebuințare», de ce a trebuit să intervină schimbarea revoluționară care, începând cu secolul al XVII-lea, le-a tulburat și apoi le-a distrus?

Revoluția științifică europeană care a condus la anihilarea științelor renascentiste se bazează pe factori religioși, lipsiți de orice legătură cu științele înseși. Și tot de către religie sunt antrenate societățile europene într-o aventură riscantă ale cărei consecințe suntem încă departe de a le putea evalua” (Ioan Petru Culianu).

3. Niveluri de viață

Autor: Julian Barnes

Editura: Nemira, 2024

Traducere: Radu Paraschivescu

„Niveluri de viață” este o carte puternică și provocatoare, care combină elemente de istorie, memorie personală, ficțiune și istoria artei, explorând modul în care oamenii își găsesc un sens în viață. Este structurată în trei părți: prima parte este a aventurierului britanic călător cu balonul; a doua cuprinde povestea de dragoste dintre un fotograf și o actriță; iar în ultima parte autorul ne împărtășește din propria experiență intimă, de după moartea soției.

„Niveluri de viață” explorează tema iubirii, a pierderii și a durerii într-un mod profund și emoționant.

4. Anna O

Autor: Matthew Blake

Editura: Trei, 2024

Traducere: Alunița Voiculescu

Anna Ogilvy, o tânără scriitoare promițătoare, comite o crimă dublă în somn, după care rămâne adormită. Suferă de o tulburare psihosomatică rară, cunoscută drept „sindromul resemnării”, și singura ei speranță e Benedict Prince, un psiholog criminalist care ar putea rezolva cazul și ar putea-o trezi ca să fie judecată. Numai Anna știe adevărul, dar numai Benedict știe cum să-l afle.

Tulburător.

5. Sculptând în timp

Autor: Andrei Tarkovski

Editura: Nemira, 2024

Traducere: Raluca Rădulescu

De când Copilăria lui Ivan a câștigat Leul de Aur la Festivalul de Film de la Veneția, în 1962, calitatea vizionară și imaginile cu totul originale și obsedante ale filmelor lui Andrei Tarkovski au captivat publicul cinefil din întreaga lume, care vede în opera sa o continuare a marilor tradiții literare din Rusia secolului al XIX-lea.

Carte fundamentală pentru orice creator, Sculptând în timp constituie un testament artistic, o revelație remarcabilă atât a vieții, cât și a operei sale. Tarkovski dezvăluie aici, pentru prima dată, sursele de inspirație pentru filmele-cult care l-au consacrat - Copilăria lui Ivan, Andrei Rubliov, Solaris, Oglinda, Călăuza, Nostalgia și Sacrificiul -, precum și metodele sale de lucru. De asemenea, explorează numeroasele probleme ale creativității vizuale și ne vorbește despre conținutul profund autobiografic al unei părți din opera sa. Capitolul final despre Sacrificiul, dictat în ultimele sale săptămâni de viață, face din această carte o lectură esențială pentru cei care îi cunosc deja sau care abia acum îi descoperă opera magnifică.

6. Despre îngeri

Autor: Andrei Pleșu

Editura: Humanitas, 2024

„Gândirea lui Andrei Pleșu stârnește mereu idei în mintea cititorului, ceea ce o face greu - aproape inutil - de rezumat. Scrisul lui ilustrează un tip de gândire trăită, în contact cu viața, la antipodul organizării și reorganizării de concepte, de abstracțiuni. Cum o spune el însuși la un moment dat, «conceptele sunt cadavre de îngeri. Iar cei care, în exercițiul gândirii, nu văd nimic dincolo de ele practică - nu neapărat cu rea-credință - o formă patetică de necrofilie». Andrei Pleșu a scris o stimulatoare lucrare de filozofie” - Andrew Louth.

7. Parabolele lui Iisus

Autor: Andrei Pleșu

Editura: Humanitas, 2024

„Există întrebări cărora li se poate răspunde prompt și pertinent. De la cele ale experienţei curente (Ce număr porţi la pantofi?), până la cele ale expertizei știinţifice (Ce este legea gravitaţiei?). Există și întrebări, cele ale primei copilării, care par simple, sau suprarealiste, dar al căror răspuns solicită mai curând talentul metafizic sau fantezia: De ce are mâna cinci degete?, Cine a inventat somnul? Există, în sfârșit, întrebările «mari», întrebările ultimative, cărora îmi place să le spun «rusești», căci fac substanţa multor insomnii dostoievskiene: Ce este fericirea?, De ce există răul?, Care e sensul vieţii? Pentru astfel de întrebări, nu poți să propui un răspuns geometric, ci o analogie, o metaforă, un «ocoliș» transfigurator. E cea mai adecvată soluţie. Singura. În loc să spui, savant: «uite cum stau lucrurile!», spui: «hai mai bine să-ţi spun o poveste». În cartea de faţă va fi vorba despre poveștile spuse de Iisus, în efortul Lui de a-i familiariza pe cei din jur cu metabolismul împărăţiei Sale. Sarcina pe care și-o asumă e imposibilă, așadar e pe măsura divinităţii Sale: are de vorbit despre lucruri inevidente, are de oferit ajutor, fără să cadă în reţetă și abuz doctrinar, și are de dat nu doar materie de reflecţie, ci și motivaţie de viaţă, suport existenţial” - Andrei Pleșu.

8. Nămeții

Autoare: C.J. Tudor

Editura: Nemira, 2024

Traducere: Ruxandra Toma

Trei oameni obișnuiți se zbat pentru supraviețuire într-o palpitantă poveste apocaliptică semnată de autoarea romanului Omul de cretă.

După o evacuare precipitată dintr-un internat retras, Hannah se trezește printre fiare contorsionate și sticlă spartă. Meg, o fostă detectivă, e blocată într-o telecabină și nu-și amintește cum a ajuns acolo, iar Carter și alți câțiva oameni încearcă să supraviețuiască într-o veche cabană de schi. O furtună de zăpadă, un virus mortal și niciun mijloc de a cere ajutor întregesc o capcană care nu lasă nicio cale de scăpare. Pericolele cu care se confruntă Hannah, Meg și Carter sunt ca piesele unui puzzle, dincolo de care pândește o amenințare și mai mare. Una care poate înghiți întreaga omenire.

Captivant!

9. Când totul devine armă

Autor: Mark Galeotti

Editura: Corint, 2024

Traducere: Anca Irina Ionescu

În secolul XXI trăim într-o stare permanentă de conflict. Fie că se numește terorism, război hibrid, război de zonă gri sau război convențional, amenințarea este o prezență cotidiană. Cum războiul clasic - cu arme, bombe și drone - a devenit tot mai costisitor sub aspect financiar și tot mai nepopular în rândul opiniei publice, este mai eficient să ameninți o țară cu embargoul economic sau să declanșezi un atac cibernetic prin care să-i paralizezi instituțiile. Iată de ce tot ceea ce ne înconjoară poate deveni o armă.

Pe măsură ce conflictul revine în Europa, expertul în criminalitate transnațională Mark Galeotti oferă un studiu cuprinzător și inovator despre acest nou mod în care se poartă războiul. Pretutindeni în lume dezinformarea, spionajul, acțiunile subversive și crimele destabilizează țările și creează crize de legitimitate. Ce avem de făcut în această situație? Galeotti ne propune modalități de supraviețuire, de adaptare și chiar ponturi menite să ne ajute să profităm de oportunitățile oferite de noua realitate.

