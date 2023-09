11 cărți pentru minți deschise

1. Epoca inconștientului

Autor: Eric R. Kandel

Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină 2000

Editura Polirom, 2023

În Epoca inconștientului, Eric R. Kandel ne poartă într-o călătorie în Viena de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, unde artiști, scriitori și oameni de știință au contribuit la schimbarea radicală a ceea ce se știa despre mintea umană și despre relația acesteia cu arta. Pornind de la descoperirea inconștientului în cultura vieneză a epocii, Kandel încearcă să lămurească pentru publicul larg modul cum înțelegem astăzi mintea omenească în toată complexitatea și bogăția ei.

Autorul ne arată cum schimbul de idei între artiști precum Klimt, Kokoschka și Schiele, scriitori ca Arthur Schnitzler și oameni de știință, inclusiv medici aparținând unei școli renumite în epocă, într-o Vienă ce era pe atunci capitala culturală a continentului, a condus la o adevărată revoluție în știința minții și a creierului. Atunci s-au pus bazele psihanalizei freudiene, ale unei psihiatrii și psihologii științifice, întemeiate pe explorarea creierului, și ale unei psihologii dinamice, care cercetează funcționarea minții separat de creier. Iar Kandel, el însuși vienez la origine și reclamându-se de la această cultură, face un veritabil tur de forță povestindu-ne cum a evoluat știința minții pe parcursul ultimului secol, ajungând până la psihologia cognitivă și neuroștiințele de astăzi. Strălucitor!

2. Hoțul și câinii. Cafeneaua Al-Karnak

Autor: Naghib Mahfuz

Premiul Nobel pentru Literatură 1988

Editura Polirom, 2023

Hoţul şi câinii este unul dintre cele mai apreciate romane ale scriitorului egiptean Naghib Mahfuz. Sa‘id Mahran, un hoţ eliberat recent din închisoare, vrea să se răzbune pe cei care l-au băgat acolo. Scris sub forma unei false cărţi poliţiste, romanul duce mai departe preocupările existenţialiste ale autorului, care face din protagonist un adevărat anarhist. Al-Karnak este o cafenea din Cairo frecventată de tineri, în majoritate studenţi, într-o perioadă în care aparatul represiv egiptean arestează oameni în masă, sub acuzaţii de apartenenţă la diverse organizaţii. Cafeneaua Al-Karnak este un roman politic a cărui acţiune se desfăşoară în turbulenţii ani ‘60, într-un Egipt măcinat de conflicte ideologice şi războaie, de nedreptăţi şi nemulţumiri sociale profunde.

3. Exportații

Autoare: Sonia Devillers

Editura Polirom, 2023

La începutul deceniului șapte, când familia Deleanu, fostă Greenberg, a plecat din România pentru a se stabili în Franța, nu a emigrat, ci i s-au acordat vize de ieșire din țară în urma unui troc în care statul român primea în schimb, după caz, animale domestice de rasă, instalații automatizate pentru ferme sau mașini-unelte moderne. După venirea la putere a lui Ceaușescu, afacerea va fi sistată temporar, apoi va lua proporții: statul socialist își va vinde bună parte din cetățenii de origine evreiască statului Israel. Asemenea unor mărfuri, aceștia vor fi evaluați și vânduți în străinătate pe valută forte – practic, exportați.

Cum a fost posibil ca în inima Europei postbelice să aibă loc un asemenea trafic cu ființe umane? Născută în Franța, jurnalista Sonia Devillers, descendentă a familiei Deleanu, se decide să descurce ițele acestei afaceri după ce descoperă numele bunicilor săi în lucrarea lui Radu Ioanid despre Securitatea română și vânzarea evreilor. Reconstituind povestea propriei familii în perioada interbelică și mai ales în cea de după instaurarea regimului comunist, când Delenii au fost siliți să părăsească țara, cartea sa retrasează o mică istorie dureroasă ce se înscrie în marea istorie a eliminării evreilor din România. Copleșitor!

4. Librăreasa din Paris

Autoare: Kerri Maher

Editura: Humanitas Fiction, 2023

În toamna anului 1919, la Paris, tânăra americană Sylvia Beach, inspirată de Adrienne Monnier, prietena și ulterior companioana ei, deschide o mică librărie de limbă engleză numită Shakespeare and Company, fără să-și închipuie cât de important avea să devină gestul ei pentru istoria literaturii, dar și pentru propria viață. La Shakespeare and Company îi întâmpină pe cei mai mari scriitori ai zilei, Ezra Pound, F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, dar și pe mulți artiști, filozofi și compozitori care ajung să îndrăgească exploziva comunitate cosmopolită din jurul librăriei. Dar cel pe care Sylvia îl așteaptă mai cu seamă este James Joyce.

Scriitorul irlandez nu va întârzia să-i treacă pragul, iar pe cei doi îi va lega o prietenie tumultoasă, țesută în jurul unui imperativ: publicarea controversatului roman Ulise. Când Ulise este interzis în America și Anglia, fragmentele apărute în reviste fiind etichetate drept pornografie, Sylvia decide, asumându-și toate riscurile, să-l publice ea însăși sub egida librăriei Shakespeare and Company, convinsă fiind că este o capodoperă. Shakespeare and Company, casa generației pierdute, ecranul pe care se proiectează marile prietenii literare ale secolului XX, dar și micile furtuni existențiale ale protagoniștilor, este rodul convingerii Sylviei Beach că literatura trebuie să fie neîngrădită și accesibilă. Romanul oferă o perspectivă seducătoare asupra istoriei unei librării iconice și a fascinantei sale fondatoare.

5. Caietele lui don Rigoberto

Autor: Mario Vargas Llosa

Premiul Nobel pentru Literatură

Editura Humanitas Fiction, 2023

În singurătatea biroului, don Rigoberto reciteşte caietele cu citate şi însemnări adunate de-a lungul timpului, îşi studiază colecţia de gravuri şi speră că anonimele pasionale pe care le primeşte sunt din partea fostei soţii, Lucrecia. Aceasta e vizitată de seducătorul fiu vitreg care, cu sau fără intenţie, a provocat separarea de soţ, iar acum pretinde că vrea să îi împace. Pornind de la personaje din tablouri şi cărţi, fiecare îşi construieşte o lume paralelă ce anulează monotonia realului şi îl transformă în sărbătoare a simţurilor. Continuare a Elogiului mamei vitrege, acest roman este un elogiu al senzualităţii ce va fi citit cu plăcere de toţi cei care ştiu să recunoască în dragoste forma perfectă a artelor frumoase.

6. Clara citește Proust

Autor: Stéphane Carlier

Editura Humanitas Fiction, 2023

Clara este angajata doamnei Habib și lucrează într-un coafor obscur dintr-un orășel din Saône-et-Loire. Are doar 23 de ani, dar viața ei e o rutină nesfârșită, punctată monoton de remarcile melancolice ale patroanei, confesiunile clientelor, înstrăinarea de un iubit chipeș ca un prinț din universul Disney și indiferența unui motan care nu se lasă mângâiat. Doar versurile cântecelor difuzate la radio o mai fac să viseze. Sau vizita unui client necunoscut, care îi oferă Clarei șansa unei întâlniri improbabile cu bărbatul care îi va schimba viața: Marcel Proust.

Publicat la centenarul morții lui Marcel Proust, pe care îl omagiază, romanul Clara citește Proust a fost distins cu Prix Albert Bichot 2022, „Livres en Vignes”, Prix du Cercle Littéraire Proustien 2022, Prix @ttitude 2022.

7. Basme și povești românești

Ilustrații de Diana Tivu

Editura Corint, 2023

Au fost odată multe basme şi povești românești, că, de n-ar fi, nu s-ar povesti și nu s-ar tot povesti, iar unele dintre ele, cele mai frumoase, nu s-ar aduna într-o carte… Ca să fie citite de toți copiii, mici și mari, cuminți și nu prea, cum era și băiatul din povestea pepenelui uriaș. Și să se închipuie fie vreun viteaz fecior de împărat, fie vreo frumoasă fiică de împărat. Sunt basme și povești care, sub penelul Dianei Tivu, nu-și vor pierde niciodată farmecul și nu vor înceta să stârnească jocul imaginației.

8. Enciclopedia științelor pentru copii

Editura Corint, 2023

Sunt prezentate stelele și galaxiile, sistemul solar, Pământul și Luna, fenomenele naturale, corpul uman, animalele și vegetația, climatele, continentele lumii, religia, limbile și scrierea, măsurarea timpului, cinematograful și instrumentele muzicale, transporturile de-a lungul timpului, istoria omenirii… Tot ce vrei și tot ce nu vrei să știi.

9. Hitler. Doar lumea era de ajuns

Autor: Brendan Simms

Editura Polirom, 2023

Despre Adolf Hitler s-a scris enorm şi totuşi lucrurile cele mai importante pe care credem că le ştim în ce-l priveşte sunt greşite. Cea mai nouă biografie a lui, avându-l ca autor pe reputatul istoric Brendan Simms, este prima care explică pe deplin convingerile lui Hitler şi demonstrează cum, ca întotdeauna, ideile sunt sursa ultimă a celor mai criminale acţiuni. Obsesiile politicii sale ne sunt prezentate dintr-o perspectivă diferită – principala preocupare a lui Hitler nu a fost, aşa cum se crede, ameninţarea bolşevismului, ci cea a capitalismului internaţional şi a Anglo-Americii. Aceste două temeri i-au ghidat de fapt atât antisemitismul, cât şi hotărârea de a-şi asigura „spaţiul vital” necesar pentru a supravieţui într-o lume dominată de Imperiul Britanic şi Statele Unite. Doar dominaţia asupra lumii ar fi fost de ajuns pentru ca Hitler să-şi atingă obiectivele, iar în cele din urmă a fost nevoie de o coalizare a aproape întregii lumi pentru a fi învins.

10. Marele secret

Autor: Jennet Conant

Editura Rao, 2023

Bazată pe cercetări minuțioase, „Marele secret” este o pagină de istorie ce evocă modul în care o tragedie poate fi transformată în impuls creator pentru o inestimabilă cucerire medicală: chimioterapia.

11. Nașul

Autor: Mario Puzzo

Editura Rao, 2023

O revenire irezistibilă!

